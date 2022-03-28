Политические события последнего месяца, резко обострившие отношения России и совокупного Запада, принесли и некоторые надежды на освобождение нашего государства от участия в мошеннических международных соглашениях — Монреальском протоколе (МП) и Парижском климатическом соглашении (ПС). В предыдущих публикациях мы неоднократно указывали на отсутствие их научного обоснования, с одной стороны, и на сугубый вред, причиняемый ими мировой (в том числе и российской) экономике, — с другой.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Надежды на то, что в решении реальных экологических проблем современности возобладают разум и научные знания, опираются на два недавних события. 21 марта в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает выход России из Всемирной торговой организации (ВТО). С такой инициативой выступили депутаты «Справедливой России — За правду». При этом лидер партии Сергей Мироновсказал, что Россия должна незамедлительно выйти из ВТО, раз и навсегда покончив с организацией, которая своими ограничениями принесла немало вреда нашей экономике.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

Поясним, что в свое время ради вступления в ВТО руководство России подписало Киотский протокол, научную обоснованность которого опровергла еще в 2004 году Российская академия наук. При ратификации Парижского соглашения, заменившего Киотский протокол в 2015 году, РАН устами уже другого своего президента, Александра Сергеева подтвердила свое негативное отношение к гипотезе об антропогенной причине климатических изменений.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Сергеев

Второе знаковое событие — отъезд (надеюсь, навсегда) из страны главного апологета фальшивых рецептов борьбы с климатическими изменениями — Анатолия Чубайса. 23 марта в СМИ появились сообщения о том, что он покинул пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и уехал из России. Отметим, что главной целью деятельности Чубайса на этой должности было разрушение углеводородной энергетики России и жонглирование российскими квотами на выброс парниковых газов.

Дарья Драй ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Таким образом, сложилась крайне благоприятная ситуация для повторения атаки на абсолютно лживые и крайне вредные для страны и мира международные экологические соглашения. Первой атакой было совещание по причинам климатических изменений, организованное ИА REGNUM в 2015 году. Ближайшим оптимальным действием российского руководства должен стать незамедлительный выход из Монреальского протокола и Парижского соглашения. Далее следует призвать международную общественность к возвращению в актуальную повестку дня разумных положений Венской конвенции по охране озонового слоя от 22 марта 1985 года, призвавшей 37 лет назад ученых планеты изучать причины разрушения озонового слоя, а также влияние этого процесса на климатическую систему.

Мистическое совпадение даты (22 марта) подписания Венской конвенции и бегства Чубайса из России обещает успех решающей атаки на лженаучные договоры. Напомним, что Монреальский протокол сам изжил себя, не оправдав ни одного своего прогноза. Обещанное прекращение разрушения озонового слоя к 2005 году обернулось резким и нарастающим усилением этого процесса на фоне практически полной ликвидации производства наиболее опасных для озона (с точки зрения МП) фреонов.

Отметим, что автор, предложивший в 1990 году водородную гипотезу разрушения озонового слоя, в 2006 году обратил внимание на совпадение по месту и времени аномальных отклонений общего содержания озона (ОСО) в атмосфере и аномалий погоды. В данной публикации мы продолжаем тестировать «озоновый» алгоритм погодных аномалий на примере аномалий февраля и марта 2022 года. Напомним читателям, что повышенное содержание озона отвечает аномальному снижению температуры приземного воздуха, а пониженное содержание озона — повышению температуры приземного воздуха. Нагрев воздуха в этом случае приводит к снижению давления над данным регионом, которое, в свою очередь, может вызвать смещение в эту область недалеко расположенных антициклонов. Если антициклоны расположены к югу (в Северном полушарии), они приносят сюда аномально теплый воздух, если к северу — аномальный холод. Зоны контакта разнознаковых аномалий ОСО являются ареной зарождения сильных ветров, ураганов, аномальных осадков.

Погода в Европейской России в феврале и марте оказалась аномальной и антиподальной — в феврале здесь зафиксировано аномальное «весеннее» тепло, в марте — сначала «зимний» холод, а потом «апрельская» оттепель.

Аномальное тепло в феврале

17.02.2022. Ранняя весна: в регионах России февраль ставит погодные рекорды

В Россию пришло аномальное потепление. В Москве сегодня до плюс 3 градусов, что не соответствует обычным показателям середины февраля. Температурный скачок связан с активностью атлантических циклонов, которые вместе с теплом принесут в центральную часть страны дожди и сильный ветер. Если верить прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Похожая ситуация сложилась и в других российских регионах. В Санкт-Петербурге, Калининграде и Крыму тоже зафиксировали погодные рекорды.

Вторник (15 февраля — В.С.) на этой неделе в Москве стал официально самым теплым днем с начала зимы. Столбик термометра на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялся до плюс 3 градусов. До абсолютного рекорда за всю историю метеонаблюдений 15 февраля не хватило всего 0,8 градуса (подчеркнуто здесь и далее нами — В.С.) .

В петербургском центре диких животных «Велес» медведи опередили график почти на месяц. Внимательные петербуржцы заметили на деревьях в центре города почки, готовые распуститься, но даже это не остановило некоторых горожан от прогулок по тонкому речному льду. Это все тоже в рекордные плюс 4 градуса для середины февраля.

Если уж на севере европейской территории России всерьез заговорили об аномальном потеплении, то южные регионы страны по определению не могут отставать. Феодосия, Судак, Ялта, Севастополь — практически в каждом городе Крымского полуострова сейчас снимают видео с цветущими растениями. Правда, то, чему так рады местные жители, флоре не очень-то и полезно, особенно если резкое потепление, хоть и ненадолго, но все-таки сменят заморозки. …снега еще много, а температура в конце зимы выше климатической нормы. Такой режим характерен больше для марта и даже для первых дней апреля, чем для февраля.

Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России: «Причиной этой теплой погоды на всей европейской части России стал западно-восточный перенос воздушных масс, который обеспечивает нам интенсивное поступление атлантического тепла и влаги.

Обратимся к Рис. 1, на котором изображена озоновая ситуация на 15 февраля. Мы видим, что от Белого моря и почти до Черного протянулась субмеридиональная полоса пониженного (-15%) ОСО. Она является источником тепла, а также индикатором процесса водородной дегазации, который также происходит с выделением тепла. Обратим внимание на то, что западная часть Европы накрыта положительной аномалией ОСО, то есть здесь холодно, поэтому заключительная фраза вышеприведенного текста о переносе тепла из Атлантики вызывает у нас сомнение.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 15 февраля 2022 года в Северном полушарии

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) 15 февраля 2022 года в Северном полушарии

Самые сильные осадки синоптики обещают в Ленинградской, Смоленской областях, а также в Новгородской и Псковской. Затронет и юг Карелии. Местами порывы обещают до 25 метров в секунду. И это крайне опасно, особенно для крупных городов, предупреждают специалисты. Нужно держаться подальше от рекламных щитов и конструкций, по возможности не ставить машины под деревьями. В Москве сегодня до плюс трех градусов. И тоже осадки: снег с дождем. Только за ближайшие сутки может выпасть 15 процентов месячной нормы. Чуть прохладнее станет в начале следующей недели, но оттепели не отступят. Весенней погода будет до самого конца февраля. Виной всему атлантические циклоны, которые накрыли Русскую равнину.

На Рис. 2 положительная аномалия ОСО (скандинавская) наступает на Европейскую Россию, контактируя с отрицательной аномалией в районе Москвы, то есть в зоне контакта оказались перечисленные в вышеприведенном тексте северо-западные области России, где были отмечены самые сильные осадки.

Рис. 2. Аномалии ОСО 17 февраля 2022 года в Северном полушарии

Аномальный холод в марте

Вопреки стереотипу женский праздник не порадовал весенним теплом. В полночь 8 марта на столицу обрушился сильнейший снегопад. Видимость упала до 30 метров. На северо-западе мегаполиса отмечена снежная гроза! Выпало до 10 см снега.

Днем похолодание усилилось. Шел снег, задул холодный северо-восточный ветер. В итоге праздничный день 8 Марта оказался таким же холодным, как Рождество.

Тем временем управление погодой перешло к холодному арктическому антициклону с центром над Вологодской областью. Взаимодействуя с областью низкого давления над Черным морем, он установил над средними широтами восточный атмосферный процесс. В результате в Москву пришел морозный воздух из глубины континента.

Ночью 9 марта температура понизилась до — 12, по области — до — 19 градусов. Это самая морозная ночь второй половины метеорологической зимы. Любопытно, что в прошлом году в эти дни марта также было очень морозно. В частности, 10−11 числа температура понижалась до — 20. Возврат зимы продолжался пять дней.

09.03.2022. Погода в Санкт-Петербурге: 25-градусные морозы в Ленобласти

Прогноз предрекал давно морозную погоду в конце первой декады марта. Но в контексте аномально теплого начала месяц в это никак не верилось (или не хотелось верить). Однако морозный сценарий реализовался. Ночью 9 марта температура понизилась до — 10, по области ударили 25-градусные морозы. Такая аномалия близка к экстремальной. Абсолютный минимум 9 марта составляет — 26,4 и установлен очень давно, в 1893 году. Морозный антициклон пришел с восточной волной, из-за Урала, с холодным континентальным воздухом. В среду — четверг, 9−10 марта, его центр будет над Санкт-Петербургом. Атмосферное давление вырастет до 780 мм рт. ст. Погода останется малооблачной и морозной, с типичным для марта большим суточным ходом температуры — ночью до −12… −15, днем −1… −4.

Рис. 3. Аномалии ОСО 9 марта 2022 года в Северном полушарии

На Рис. 3 над большей частью ЕТР (европейской территории России) господствует положительная аномалия ОСО, здесь холодно! Восточный край аномалии «перевалил» через Уральские горы и накрыл часть Западной Сибири. Но не здесь источник холода, как утверждают авторы вышеприведенного текста о московском холоде. Странная особенность современной синоптики — все изменения температуры приземного воздуха связываются только с приходящими и уходящими антициклонами и циклонами. Причины изменения температуры in situ не рассматриваются и даже не предполагаются, хотя на озоновых картах они прекрасно видны.

Отметим сильнейшее разрушение озонового слоя над Северным Ледовитым океаном. Дефицит ОСО в центре аномалии достигает 40%. Центр расположен над Таймыром, это обычное его место, указывающее на интенсивную водородную дегазацию, самую интенсивную в Северном полушарии.

В прошедшие дни территория Черноземья находилась в зоне противоборства двух гигантских атмосферных «шестеренок» — антициклона над северо-западными районами Европейской России и области низкого давления — над южными. В четверг оно достигло кульминации: ветер в порывах усиливался до 12−15 м/с, в зоне сформировавшегося атмосферного фронта отмечались снег и метель. Поступление в регион холодного континентального воздуха с северо-востока усилилось — в течение прошедших суток температура в Воронеже менялась в пределах −9… −12 градусов, минимальное значение ночью (-16,4) зафиксировано в Тамбове.

«Холодная длань» зимы снова дотянулась до южных регионов. В связи с вторжением студёной воздушной массы резко похолодало, местами отмечается сильный ветер. Прошли осадки в виде снега, Крым и Кубань снова оказались под снежным покрывалом.

Минувшей ночью в Симферополе ударил мороз — 11 °C, выпало 3 сантиметра снега. На 11−12 марта в Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, туман, сильный ветер с порывами 15−20 м/с, в горах — угроза снежных лавин, на дорогах — гололедица.

В Краснодаре детвора играет в снежки — ночью прошёл сильный снег, город укрыл 9-сантиметровый слой снежной субстанции, подморозило до — 3.

В Новороссийске при отрицательной температуре воздуха порывы ветра достигают 18 м/с.

Cнегопад обрушился на Стамбул, накрыв европейскую и азиатскую части турецкого мегаполиса. Власти заверили жителей в готовности к последствиям непогоды, все меры были усилены.

Министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу заявил, что усилия по ликвидации последствий снегопада продолжаются.

Бездомным будет предоставлено жилье, медпомощь, питание и поддержка. Спецкоманды будут разносить еду для животных на улицах.

Авиакомпания Turkish Airlines и ее дочерняя компания AnadoluJet отменили 180 рейсов из и в аэропорты Стамбула 11 марта. В аэропортах идут работы по очистке взлетно-посадочной полосы и обработке самолетов средствами от обледенения.

холодный воздух из Сибири (подчеркнуто нами — В.С.) перемещается через центр Европы и Средиземноморье. На большей части территории страны шторм привел к резкому похолоданию и снегопадам. Школы на севере Афин и в других городах начали закрываться. Необычно низкая температура и осадки будут наблюдаться еще несколько дней, поскольку(подчеркнуто нами — В.С.) перемещается через центр Европы и Средиземноморье.

Школы в Центральной Македонии, Западной Македонии и Янине были вынуждены закрыться, когда местами температура упала до отрицательных значений.

Снег также покрыл за ночь Спорады, Эвию и острова северной части Эгейского моря.

Рис. 4. Аномалии ОСО 11 марта 2022 года в Северном полушарии

Положительная аномалия ОСО, располагавшаяся в северной половине ЕТР, к 11 марта сместилась к югу, центр ее с избытком озона до 10% расположился над западной частью Черного моря (включая Крым), северный край накрыл Черноземье, южный — Турцию и Грецию. Везде аномальный холод, снегопады, штормы. Об этом написано выше в четырёх сюжетах, характеризующих аномальную погоду в этот день в перечисленных регионах. В последнем («греческом») сюжете нами подчеркнута фраза, говорящая о том, что холод пришел из Сибири. Это не так, на большей части Сибири озоновый слой был разрушен, здесь не было источника холода. Озоновая аномалия над СЛО за прошедшие два дня углубилась, потери ОСО над Таймыром достигли 45%.

Аномальное тепло в марте

Вторая половина марта оказалась аномально теплой, с 18 до 25 марта температура воздуха соответствовала апрельским нормам, а давление было аномально высоким (Табл. 1).

Табл. 1. Температура и давление в Москве в марте 2022 года (по данным сайта GISMETEO.RU Архив погоды).

Дата

18.03

19.03

20.03

21.03

22.03

23.03

24.03

25.03

5

8

10

11

12

11

11

8

767

768

762

761

759

755

749

750

Температурный пик (+12°C) пришелся на 22 марта. Карта озоновых аномалий на этот день (Рис. 5) показывает нам сильное разрушение озонового слоя над всей Европой.

Рис. 5. Аномалии ОСО 22 марта 2022 года в Северном полушарии

Центр озоновой аномалии с потерей ОСО до 15% пришелся на Балтийское море. Рифтовая структура Ботнического залива этого моря могла быть источников водорода — разрушителя озонового слоя. Нагрев приземного воздуха, сопровождающий процесс водородной дегазации, привел к падению давления здесь и втягиванию под область озоновой аномалии антициклонического теплого воздуха из субтропических широт Северо-Восточной Африки. Африканский воздух проникал до южной половины Скандинавского полуострова, откуда поступал в Москву уже с северо-запада.

Подводя итоги краткому анализу чередования положительных и отрицательных погодных аномалий в Европейской России в феврале и марте 2022 года, можем в очередной раз сказать, что эти аномалии теснейшим образом связаны с аномалиями общего содержания озона.

Таким образом, после выхода России из мошеннических международных договоров (МП и ПС) и возвращения к задачам, поставленным Венской конвенцией, нам будет что сказать научному сообществу о связи концентрации озона с изменениями погоды и климата.