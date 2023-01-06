Владимир Павленко
Автор
Доктор политических наук
Последние публикации
Вашингтон ответил провокацией на «протянутую руку» нового главы МИД Китая
Убывая из Вашингтона, теперь уже бывший посол Китая в США, а ныне новый глава МИД КНР Цинь Ган опубликовал статью, в которой обсуждаются перспективы нормализации китайско-американских отношений. Статья опубликована в неофициальном республиканском рупоре The Washington Post и озаглавлена «Будущее...
6 января 2023
США готовятся применить ядерное оружие
На фоне новогодних праздников высочайшую остроту приобретают события на Корейском полуострове; наблюдатели впервые с 1953 года, когда было подписано перемирие с разделением Севера и Юга по 38-й параллели, заговорили о возможности новой Корейской войны. На этот раз у такого конфликта может появиться...
4 января 2023
Что означает принятое Си Цзиньпином приглашение приехать в Россию
Переговоры по видеосвязи между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — неотъемлемый и неизменный атрибут предновогодних дней. Они проводятся каждый год. В этот раз разговор глав государств, знакомых с 2010 года, когда один занимал пост премьер-министра России, а другой —...
31 декабря 2022
Почему звонок Энтони Блинкена в Китай уже назвали «провальным»
Телефонный звонок госсекретаря США Энтони Блинкена главе МИД КНР Ван И, который в СМИ уже окрестили «провальным», весьма своеобразно подвел итоги делам в китайско-американских отношениях в уходящем году. Разговор двух министров состоялся еще 23 декабря, шеф пресс-службы Госдепа Нед Прайс обмолвился...
29 декабря 2022
Запад намерен ввести квоты на пользование бытовыми приборами
Ключевой вопрос «зеленой» повестки, как она звучит в установках ООН, — всем странам следует обязательно сокращать парниковые выбросы или, что одинаково, углеродный след. Предлагается распространить эти ограничения и на население, для чего планируется внедрить механизм «личных квот на выбросы...
27 декабря 2022
Медведев в Пекине может стать предвестником глобальных изменений
В Пекине с визитом побывал экс-президент, замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Российский гость, о поездке которого ранее не сообщалось, сразу же был принят председателем КНР Си Цзиньпином, которому вручил конфиденциальное послание президента России Владимира Путина. Обращает...
23 декабря 2022
Китай подталкивают к СВО по украинскому сценарию
В СМИ постепенно сходят на нет спекуляции относительно итогов встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена на полях саммита «двадцатки» на Бали. Всем понятно, что никаких договоренностей не достигли, тем более что китайская сторона дала согласие на эту встречу только по итогам выборов в США, по которым...
22 декабря 2022
Киевское «трио баянистов» сыграло на заказ в британском The Economist
Украинские события, судя по всему, входят в новую фазу резкой информационной активизации западных глубинных элит. Только за последние дни римский понтифик Франциск, провалившийся в своей посреднической миссии, признал, что принимает эмиссаров Киева, но при этом выразил сомнения в том, что конфликт...
20 декабря 2022
Япония наращивает претензии к России, Китаю и Северной Корее
На окраинах Евразии продолжает формироваться предвоенная обстановка. Как и в Европе, где Россия противостоит на Украине блоку НАТО, так и на Дальнем Востоке выстраиваются и укрепляются проамериканские альянсы, уточняются задачи сателлитов Вашингтона. Вышла в свет новая Стратегическая концепция...
17 декабря 2022
Индия таскает каштаны из огня для Запада?
В связи с началом с декабря председательства Индии в G20 премьер-министр страны Нарендра Моди выступил с рядом программных статей, посвященных этому событию, в иностранных СМИ. Наибольший резонанс приобрели публикации индийского лидера в японской «Иомиури» и российском «Коммерсанте». Сразу обращает...
15 декабря 2022
Англия замутила обострение для Индии с Китаем
Вновь полыхнуло на китайско-индийской границе, где относительное спокойствие сохранялось с 2020 года, с масштабных рукопашных боев в западном пограничном секторе, когда было объявлено о гибели двадцати индийских пограничников, а китайская сторона свои потери засекретила. Нынешние столкновения...
13 декабря 2022
Не хамите наследному принцу!
Завершился важнейший, второй в истории, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд, прежде вотчину американского влияния в регионе планеты, оказывающем исключительное влияние на её развитие. Китайский лидер, предпринявший уже третью зарубежную поездку за полтора месяца после триумфального...
10 декабря 2022
Ковид не получит в Китае второго дыхания
В Китае резко смягчаются антиковидные меры; соответствующее распоряжение было выпущено Госкомитетом по здравоохранению (ГКЗ). Большинство СМИ, комментируя это событие, ограничивается его увязкой с недавними протестами против локдаунов (особенно в продвижении этой точки зрения усердствуют западные...
9 декабря 2022
Умри ты сегодня, а я — завтра
Британский журнал The Economist, тесно связанный с Лондонской школой экономики (ЛШЭ), развернул политическую кампанию против КПК, которая недавно провела свой XX съезд, переизбрав Си Цзиньпина на третий срок руководства. И 1 декабря, к визиту в Пекин председателя Европейского совета Шарля Мишеля...
6 декабря 2022
Российские бомбардировщики охлаждают американский перегрев
Резкое обострение обстановки на Дальнем Востоке, вызванное провокационными американо-южнокорейскими учениями Vigilant Storm, состоявшимися с 31 октября по 5 ноября, получает продолжение в наши дни. Поводом к новым военным приготовлениям Вашингтон, дирижирующий своими региональными сателлитами...
4 декабря 2022
Светлая память о товарище Цзяне в наших сердцах
Умер Цзян Цзэминь — генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета (ЦВС) КНР на протяжении всех «больших» 90-х годов, ставших его эпохой. Имя этого политика, настоящего лидера с большой буквы, который провел Китай через многочисленные бури и стихии, вывел его из смуты...
1 декабря 2022
Троянский конь облаял Россию и Китай
Известный британский журналист Оуэн Мэтьюз, автор ряда книг о России и недавний завсегдатай некоторых российских ток-шоу, выпустил в свет книгу «Overreach», посвященную украинскому кризису. В материале, озаглавленном «Красная линия: раскрыты секреты переговоров Байдена и Си по Украине», он раскрыл...
29 ноября 2022
Американская агентура провалилась на Тайване
Первые итоги местных выборов на Тайване, в которых правящая Демопрогрессивная партия (ДПП) во главе «зеленой» коалиции потерпела поражение от «синей» коалиции во главе с Гоминьданом, уже известны. Как и их последствия, главное из которых — символическая отставка главы островной администрации...
27 ноября 2022
Китай и КНДР создают военно-политический союз?
Лидеры КНДР и Китая обменялись приветствиями в связи с завершением работы XX съезда КПК. СМИ сообщают, что Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК, который означает неизбежность пролонгации его полномочий как председателя КНР (это решение будет...
27 ноября 2022
Зачем министры обороны Китая и США встретились в Камбодже
В камбоджийском Сиемреапе прошло девятое расширенное совещание министров обороны стран — участниц АСЕАН, в рамках которой состоялась встреча глав военных ведомств КНР и США Вэй Фэнхэ и Ллойда Остина. В рамках саммита Остин также встретился с коллегами из Индии и Филиппин, а китайский министр — с...
24 ноября 2022