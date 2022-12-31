Переговоры по видеосвязи между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — неотъемлемый и неизменный атрибут предновогодних дней. Они проводятся каждый год. В этот раз разговор глав государств, знакомых с 2010 года, когда один занимал пост премьер-министра России, а другой — заместителя председателя КНР, нанес ощутимый удар по целому спектру западных спекуляций. Прежде всего о якобы «поддержке Китаем западных санкций».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Тон переговоров заложил глава МИД Китая Ван И, заявивший на днях на симпозиуме по международной дипломатии КНР, что отношения двух стран «прочны как скала». Китайский министр как минимум в третий раз использует эту аллегорию, которая уже звучала в сентябре 2020-го и в марте 2022 года. Это высказывание особенно контрастирует с очередным всплеском ожесточенной полемики между Пекином и Вашингтоном, возникшей в ходе телефонного разговора Ван И с американским коллегой Энтони Блинкеном, о которой рассказывало ИА REGNUM.

Первый итог переговоров, на который обратили внимание наблюдатели, — принятое китайским лидером приглашение Путина посетить Россию в 2023 году с государственным визитом. Визит с таким статусом проводится один раз за каждую легислатуру, сколько легислатур — столько и госвизитов. Меньше можно, больше — нет. Предыдущий такой визит председатель КНР совершил в июне 2019 года, и он тогда завершился триумфальным подписанием целого ряда документов, прежде всего Совместного заявления о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху (5 июня). По заявлению Путина, новый визит китайского лидера, девятый по счету в общей сложности, включая рабочие и официальные, «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин во время экскурсии по Московскому Кремлю

Сроки визита пока не согласованы, но можно спрогнозировать, что, скорее всего, он состоится в конце марта — начале апреля. Формально новая легислатура Си начнется с его переизбрания председателем КНР, которое ожидается на сессии ВСНП, традиционно собирающейся в начале марта. Если так, Россия станет первой страной, которую посетит обновивший свои полномочия китайский лидер.

Вопрос о визите Си Цзиньпина обсуждался на фоне продолжающегося конфликта на Украине, якобы «недовольство» которым с китайской стороны неоднократно муссировалось в СМИ. Старый-новый председатель КНР особо отметил, что Россия «не отказывается от урегулирования ситуации на Украине при помощи переговоров» и это означает, что ответственность за продолжение конфликта Пекин возлагает на Киев и стоящий за ним Запад, а не на Москву. Страсти вокруг телефонных переговоров Си с немецким канцлером Олафом Шольцем потому и возникли, что США заподозрили Берлин в игре в посредничество с Китаем, в котором американские власти никак не заинтересованы. Ибо такое посредничество в случае успеха, во-первых, ставит под сомнение лидерство США в западном альянсе; во-вторых, по сути, выводит из-под их влияния киевские власти; в-третьих, резко увеличивает международный авторитет Китая, что в привычной западной логике «игры с нулевой суммой» означает ослабление позиций Вашингтона. В-четвертых, это еще и чревато внутриполитическими издержками лично для размышляющего о втором президентском сроке Джо Байдена.

Запланированный визит означает, что либо Си Цзиньпина абсолютно не смущает его возможное пребывание в России на фоне военных действий. И об это разбиваются спекуляции вокруг подписи китайского лидера под «осуждающим» Россию итоговым документом саммита «двадцатки» на Бали. Либо расчет делается на то, что к весне в конфликте наступит перелом. Либо свою роль сыграют усилия по урегулированию, которые прежде всего связываются с посредниками из зоны Персидского залива, и этот список заинтересованных сторон может быть результативно пополнен китайско-европейской посреднической смычкой.

Kremlin.ru Владимир Путин с Си Цзиньпином перед заседанием круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь»

Тот факт, что в самом разговоре Путин и Си ни словом не обмолвились об Украине, показывает, что эта тема не является «камнем преткновения» для развития двусторонних отношений, как силились убедить в этом общественность критики СВО.

Есть еще и третий аспект. Один из акцентов в разговоре с Си Цзиньпином Владимир Путин сделал на военном и военно-техническом сотрудничестве. Си эту тему педалировать не стал, но дал понять, что кое-что в этом направлении уже делается. А вот США со своей стороны как раз в эти дни обнародовали «закон о расходах на национальную оборону», предусмотрев в нем ежегодное выделение двух миллиардов долларов на военную помощь сепаратистским властям Тайваня (при условии, что Тайбэй и сам нарастит военные расходы). И кроме этого, согласились дополнительно поставлять островной армии морально устаревшие, списанные с учета на складах вооруженных сил США, вооружения и боевую технику. Именно по этой логике развивались американские поставки киевскому режиму.

По словам Путина, стратегическое партнерство двух стран является «стабилизирующим фактором» в условиях «растущей геополитической напряженности». «Перед лицом непростой и далеко неоднозначной международной обстановки, — отозвался Си Цзиньпин, — мы готовы с Россией наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможность быть практичными, глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире».

kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Как бы случайно к переговорам двух лидеров приурочена активная фаза крупных совместных морских учений кораблей ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие». Проходят они вблизи Тайваньского пролива, и это обстоятельство ясно показывает, что Москва не стоит в стороне от американских угроз, с которыми сталкивается Пекин.

В свою очередь и Китай, который в отличие от Дальнего Востока не имеет с нашей страной общего театра военных действий в Восточной Европе, предстоящим госвизитом Си Цзиньпина демонстрирует готовность совместно реагировать на военные вызовы с Запада. Весьма недвусмысленный сигнал тем западным элитам, которые имеют доступ к стратегическому планированию и принятию соответствующих решений. «Мы с вами одинаково видим причины, ход и логику трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу». Это заявление российского лидера, сделанное в ходе переговоров, можно назвать квинтэссенцией глобального баланса, который обеспечивается российско-китайским сближением.