Тегеран, 15 августа, 2020, 19:52 — ИА Регнум. 13 августа поздно вечером министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Бейрут (Ливан) для проведения двусторонних переговоров с высокопоставленными ливанскими официальными лицами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 августа.

Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вехбе приветствовал Зарифа, прибывшего в Бейрут, чтобы выразить солидарность с ливанским правительством и народом в связи со смертельным взрывом в столице.

Ожидается, что во время своего визита в арабское государство иранский министр сядет за стол переговоров с высокопоставленными ливанскими официальными лицами и обсудит последние события в этой стране после недавнего взрыва.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил, что один из высокопоставленных иранских чиновников посетит Ливан в ближайшие дни. После взрыва в Бейруте Зариф посетил ливанское посольство в Тегеране и подписал мемориальную книгу в честь жертв данного инцидента.