Телефонный звонок госсекретаря США Энтони Блинкена главе МИД КНР Ван И, который в СМИ уже окрестили «провальным», весьма своеобразно подвел итоги делам в китайско-американских отношениях в уходящем году. Разговор двух министров состоялся еще 23 декабря, шеф пресс-службы Госдепа Нед Прайс обмолвился коротким сообщением, из которого вытекало, что разговор был и что в нем фигурировали темы «сохранения каналов связи» между Вашингтоном и Пекином, а также те «угрозы», которые, по мнению американской стороны, создает российская СВО на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Что касается китайского МИД, то он это событие никак не комментировал. Зато, что вносит определенную интригу, по этому поводу в Asia Times написал статью индийский экс-дипломат. И сделал упор на попытках Блинкена выпытать у китайского министра подробности недавних переговоров лидера КНР Си Цзиньпина с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и Дмитрием Медведевым, заместителем секретаря российского Совбеза. Поскольку Медведев приезжал в Пекин с посланием от президента Владимира Путина, Блинкен, считает автор статьи Мелкулангара Бхадракумар, заподозрил, что эти события взаимосвязаны. «Фиаско» же переговоров относится к тому, что шеф Госдепа выдал все это с позиций конфронтации, потребовав от Пекина её прекратить, разумеется, на американских условиях, за что и получил достаточно жесткую отповедь.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

В чем здесь дело? Прежде всего, тема «каналов коммуникаций» между США и КНР как самостоятельная отпадает; об этом Ван И и Блинкен уже говорили совсем недавно, в конце октября, и все вопросы разрешили: каналы сохранены и функционируют. Следовательно, центральная тема — именно украинский кризис и та роль, которую в нем играет Германия.

Во-первых, если Блинкена взволновала эта тема и он решил выяснить подробности в Пекине, это означает недоверие Вашингтона к Берлину. Как минимум к Штайнмайеру, который известен своей близостью к экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру, у которого «особые» отношения с Путиным (о своей поддержке карьеры Штайнмайера Шрёдер сам написал в своих мемуарах «Моя жизнь в политике»).

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

Во-вторых, раз в ходе разговора Блинкен сбился на претензии к Китаю, это говорит о том, что нужной информации он не получил и не счел своим долгом сдерживать раздражение. Не исключено также, что главе американского внешнеполитического ведомства просто нужно было «подсветить» тему контактов Китая и Германии по украинской теме, чтобы попытаться сорвать действия, в которых Вашингтон не участвует, но в которых у него имеется вполне объяснимый интерес.

В-третьих, отсутствие официальных комментариев на этот счет из Пекина вполне может означать, что начинают выстраиваться контуры некоей посреднической миссии, к которой китайская сторона и раньше неоднократно выказывала готовность. Обратим внимание: Asia Times — это китайское издание, выходящее в Гонконге (Сянгане). То есть неофициально Пекин также «подсветил» тему, но с помощью индийского автора, которого вряд ли кто заподозрит в лояльности к Китаю, и с запозданием в несколько дней (материал появился в ленте только 27 декабря).

Показательно и то, что начало происходить после разговора глав внешнеполитических ведомств. В тот же день, 27 декабря, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (глава партии «зеленых», входящей в правящую коалицию с СДПГ президента Штайнмайера) в срочном порядке дала интервью румынскому телеканалу, в котором заявила, что «с нынешней Россией нормальных отношений быть не может». Потребовалось дезавуировать публикацию в Asia Times?

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок

Не всё так просто. Германия, если она действительно выстраивает систему коммуникаций с Пекином по украинскому вопросу, развернувшись в сторону реального посредничества, а не видимости такового, чем Берлин, по недавним признаниям экс-канцлера Ангелы Меркель, занимался в период Минских соглашений, контактировать будет в этой схеме не с Москвой, а с Киевом. Заявление Бербок не более, чем операция прикрытия, отнюдь не опровергающая возможных контактов. Случайно ли так и не решен вопрос о немецких поставках ВСУ таких наступательных вооружений, как, например, современные танки «Леопард-2», по поводу чего Зеленский даже обвинял Берлин в не позволяющих это сделать «комплексах 1945 года»?

Сам же Штайнмайер включением в посредничество получает возможность поправить свою репутацию, исправив в ней пункт о фактическом соучастии в разжигании украинского кризиса девять лет назад. Тогда он входил в группу европейских посредников, «продавивших» 21 февраля 2014 года Виктора Януковича на соглашение с оппозицией, после которого в Киеве и начался вооруженный мятеж, закончившийся государственным переворотом. У Штайнмайера, получается, «алиби»: он не «сам», онкак глава МИД выполнял «указания фрау канцелярин». При этом Штайнмайер, так же публично отмежевавшийся в своё время от нашей страны, как и Бербок, лично ничем не рискует.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

Что касается Германии в целом, то эта страна в настоящее время весьма озабочена своей укореняющейся репутацией безоговорочного вашингтонского вассала, и не исключено, что в Берлине решили использовать «особые» отношения, раз нельзя с Россией, то с Китаем, чтобы уменьшить эту зависимость. Это больше всего и «завело» Блинкена, подвигнув его, по сути, на некорректный разговор с китайским министром, который с большой вероятностью в марте покинет свой пост, но уйдет «на повышение» — в международный отдел ЦК КПК, ибо остался членом Политбюро.

Второй блок событий, возможно увязанных с итогами телефонных переговоров Ван И и Блинкена, — активизация в последние дни военных приготовлений американских сателлитов в АТР. На Тайване сепаратистские власти объявили о предстоящем увеличении срока военной службы с четырех месяцев до одного года (с 2024 года). Австралия вслед за решением о размещении на севере страны, на авиабазе Тиндал, американских стратегических бомбардировщиков B-52 приступила к рассмотрению планов их прикрытия ракетами средней дальности (РСД). Радиус действия этих ракет, по экспертным оценкам, позволит создать проблемы перемещениям в акватории кораблей ВМС НОАК. В очередной раз резко обострилась ситуация на Корейском полуострове; впервые мировые СМИ заговорили о возможности возобновления военных действий, остановленных перемирием (не миром) в 1953 году. Вряд ли это именно сейчас происходит случайно.

Что в сухом остатке? В Вашингтоне демонстрируют крайнее раздражение тем, что в таком ключевом вопросе современной мировой политики, как украинский кризис, ситуация начинает выходить из-под американского контроля, а инициативу перехватывают оппоненты США, при этом не исключено, что заодно с ними действует один из их ближайших союзников — Берлин. И именно этот сюжет, как никакой другой, подводит итоги 2022 года, начало которого, напомним, в конце января также было ознаменовано телефонным разговором Ван И с Блинкеном, в котором стороны тогда обсуждали перспективы нормализации отношений в духе отмечавшегося в те дни 50-летия Шанхайского коммюнике, подписанного в 1972 году в ходе визита в Китай президента США Ричарда Никсона. В отличие от тех далеких событий, двусторонние отношения сегодня продолжают осложняться.