В СМИ постепенно сходят на нет спекуляции относительно итогов встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена на полях саммита «двадцатки» на Бали. Всем понятно, что никаких договоренностей не достигли, тем более что китайская сторона дала согласие на эту встречу только по итогам выборов в США, по которым нынешняя демократическая администрация сохранила за собой Сенат Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Как и следовало ожидать, один информационный тренд быстро сменился противоположностью, фиксирующей новое обострение ситуации в Тайваньском проливе с подсчетом сепаратистскими и западными СМИ количества полетов ВВС НОАК в так называемой «опознавательной зоне» островной ПВО.

Отметим, что на прошедшем в октябре XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК) официальная позиция в отношении интеграции Тайваня в состав КНР была подтверждена. Или мирным путем, шаг по которому был сделан в конце ноября местными выборами на острове, которые правящие «демократы» проиграли. И впереди теперь «президентские» выборы. Если нет, то не исключается, по словам председателя Си на съезде, и силовой сценарий, который наблюдатели связывают с односторонним провозглашением Тайванем собственной «независимости» и/или возможным ее «признанием» со стороны Вашингтона. В обоих случаях это безусловный casus belli, но в первом случае НОАК проведет против сепаратистов свою СВО, а во втором речь может пойти о военном столкновении Китая уже с США.

Коммунистическая партия Китая XX Национальный съезд Коммунистической партии Китая

Вокруг этого «силового» фактора и ломаются разнообразные копья. Причем масла в огонь подливает американская сторона, явно старающаяся спровоцировать КНР на превентивные действия по «украинскому» сценарию, поэтому любые маневры США вокруг Тайбэя вызывают такую настороженность в китайском МИДе и правительственной Канцелярии по делам Тайваня. Несмотря на то, что между Пекином и Вашингтоном имеется консенсус вокруг признания принципа «одного Китая», последний постоянно направляет на остров незаконные, ибо несогласованные с КНР, высокопоставленные делегации, а также вооружает тайваньскую армию, поставляя ей танки, самолеты, боевые корабли, а в последнее время еще и ЗРК и другую высокотехнологичную военную продукцию.

Правда, из самих сепаратистских источников следует, что с военными поставками накапливаются проблемы, вызванные перенапряжением экспортного потенциала Пентагона на украинском направлении. Арсеналы по ряду позиций вычерпаны настолько, что поставлять особо нечего, и в Тайбэе это вызывает не только молчаливое недовольство, но и осторожную критику.

В оценке перспектив развития ситуации в экспертном сообществе, включая спецслужбы, доминируют негативные настроения. Еще в сентябре, нагнетая напряженность перед партсъездом, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн принялся спекулировать на тему военного «вторжения» Пекина к 2027 году, и что подобную задачу якобы военными НОАК поставил Си Цзиньпин; данная информация была опровергнута самими американскими источниками, часть которых, однако, заговорила, что военные действия могут начаться и раньше. Так, главком ВМС США Марк Гилдей в октябре предположил, что речь идет о периоде до 2024 года, а затем «скостил» этот срок, бросившись в спекуляции о возможности «нападения» НОАК еще в этом году. Подыгрывая военным, госсекретарь США Энтони Блинкен также пустился в импровизации на тему якобы «сокращения Китаем сроков возвращения Тайваня».

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Буквально на днях на эту тему «слово взял» и директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Выразив в интервью PBS уверенность в возрастании рисков военного конфликта в Тайваньском проливе в течение нынешнего десятилетия, шеф американского шпионажа, по сути, обвинил Китай в подготовке военной операции. Роль «доброго следователя» в этой вакханалии заказных «прогнозов», как обычно, взял на себя сам Байден, одернувший не в меру ретивых подчиненных мнением, что Китай в ближайшее время вряд ли готов применить силу.

Показательно, что «заинтересованные» американские оценки подтверждаются российскими, также заинтересованными, но в противоположном плане. «США будут и далее раскачивать ситуацию в Китае и провоцировать напряженность в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове». Это фрагмент из статьи директора СВР Сергея Нарышкина. Обратим внимание, что российская разведка таким образом делает акцент на том, что действия США в тайваньском вопросе встроены в более широкую конфигурацию, продвигаемую Вашингтоном и коллективным Западом как в регионе АТР, так и на глобальном уровне. К сферам американских интересов по «насильственному насаждению «демократии» в других странах» Нарышкин также отнес попытки свержения «неугодных Западу правительств Кубы, Ирана и Венесуэлы».

С одной стороны, новое привлечение внимания Вашингтоном к ситуации вокруг Тайваня обусловлено последними неудачами ВСУ, которые после сентябрьского «наступа» в Харьковской области так и не смогли, несмотря на расширенные поставки западных вооружений, организовать ничего путного в плане нового наступления, хотя такие планы были, в частности по Мелитополю.

С другой же стороны, помимо отвлечения внимания от темы Украины, США меняют тактику, рассчитывая сыграть свою антикитайскую игру на поле высоких технологий. Здесь просматриваются два аспекта. Первый: продолжающиеся спекуляции на «утечках» о якобы «поставках» Китаем России вооружений; западные СМИ активно манипулируют темой полетов в Поднебесную российских «Русланов» (Ан-124), особо эмоционально обсуждая якобы отключение ими на обратном пути транспондеров. По оценкам российских специалистов, многотонные, с повышенной грузоподъемностью, «Русланы» действительно летают. В частности, появлялась информация о приземлении трех таких самолетов в начале декабря в аэропорту города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань, где расположен завод Foxconn, одно из континентальных предприятий знаменитой тайваньской компании по производству микрочипов TSMC — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. По сообщениям, самолеты загрузились продукцией и улетели, несмотря на ковидные беспорядки, которыми в те дни был охвачен Foxconn. Но грузили в них явно не боевую технику, а скорее изделия многопрофильного назначения, которыми и являются микрочипы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ан-124

Второй аспект тайваньской «высокотехнологичной» темы непосредственно связан с США. Еще Нэнси Пелоси в бытность спикером палаты представителей обсуждала во время визита на Тайвань перенос производственных мощностей TSMC в американский штат Аризона, где в настоящее время строится крупное предприятие — филиал компании с перспективой переноса туда основного производства в случае начала военного конфликта. Комментируя такую возможность, Марк Лю, председатель совета директоров компании, откровенно шантажируя Пекин, заявил, что «война неизбежно уничтожит предприятия TSMC или выведет их из строя». Догадки экспертов, что ситуация с монопольным положением TSMC активно используется Вашингтоном в целях «сдерживания» Китая в его политике воссоединения страны, подтвердила и глава островной сепаратистской администрации Цай Инвэнь, принявшись спекулировать на «взаимозависимости» конкурирующих держав — Китая и США, каждая из которых получает продукцию тайваньской компании. По ее мнению, это «не риск, а путь к реорганизации мирового сектора производства полупроводников».

В Вашингтоне же зависимость Китая от наиболее продвинутых чипов из Тайваня также рассматривают в контексте предотвращения воссоединения материка с островом. Но при этом отмечают, что если Китай будет лишен импорта этой продукции, то именно это как раз и может побудить его к военному вмешательству.

Назойливые американские маневры вокруг TSMC со всей очевидностью показывают, что в Вашингтоне ищут способ задействовать технологию «кнута и пряника». Точнее, наоборот — «пряника и кнута». Удерживать Китай от восстановления территориальной целостности под угрозой вывода мощностей по производству чипов. И при этом все равно готовиться к их выведению, чтобы оттянуть военное столкновение и спровоцировать его не сейчас, когда Тайвань не сможет оказать серьезного сопротивления, а на более выгодных для него и для себя условиях.

Peellden Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC)

Поэтому США и рассматривают вариант не только с Аризоной, но и с рядом стран, являющихся их сателлитами, где со временем TSMC также может создать свои филиалы. В западных СМИ называют Японию, а также ЕС, не уточняя при этом конкретную страну, куда может быть переброшено производство микрочипов. Кстати, и в США на Аризоне свет клином не сошелся, и ряд губернаторов заторопились в Тайбэй, едва дождавшись, чтобы в воздухе растаял инверсионный след военного «Боинга» Пелоси.

Чего добивается Вашингтон, увязывая между собой тайваньский военно-политический вопрос с производственно-технологическими аспектами деятельности TSMC?

Во-первых, безусловно, провоцирует Китай, загоняя его в угол дилеммой: или через несколько лет уникальное производство будет перераспределено между американскими союзниками, и Китай столкнется с серьезными проблемами; с ними придется договариваться, а нити, ведущие к договоренностям, США будут держать под контролем, всякий раз задирая планку требований по уступкам. Или, рассчитывают в Вашингтоне, у Пекина не выдержат нервы, и он решится на свою «СВО». Учитывая опыт преддверия кризиса на Украине, американская тактика заключается в создании оппоненту «цугцванга»: он должен делать ход, который заведомо осложняет его же положение.

Во-вторых, речь идет о стремлении ослабить НОАК, которая по ряду видов вооружений, например, по гиперзвуку, вырвалась вперед США. Американцы год за годом топчутся, будучи не в состоянии решить вопросы, с которыми в России и других странах — от КНР до КНДР и даже Ирана — давно разобрались. И существует соблазн с помощью искусственного дефицита микрочипов осложнить или, по крайней мере, затормозить наращивание арсеналов китайского гиперзвукового оружия.

Office of the President Цай Инвэнь

В-третьих, существует и внутренний тайваньский резон, связанный с предстоящими в январе 2024 года выборами сменщика Цай Инвэнь (которая более баллотироваться не сможет). Не исключено, что, увязывая судьбу TSMC с перспективами китайско-американского противостояния вокруг Тайваня, Вашингтон посылает островным избирателям сразу два месседжа, рассчитанных на укрепление электоральных позиций «демократов». Дескать, проголосуете за противостоящий ДПП (Демопрогрессивной партии) Гоминьдан — и будут последствия в виде ухода с острова главной компании, определяющей его лицо и, главное, конкурентоспособность. А вместе с TSMC исчезнут и опасения Пекина, удерживающие его от силового сценария. Технологии, за которым он гонится, и так окажутся уже недоступными.

Слабой стороной этих расчетов выглядит традиционная для США недооценка чужих возможностей. Реализуй они свой сценарий — и как знать, не стимулирует ли это в Поднебесной успешный поиск новых технологических решений?