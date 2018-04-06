Валерий Алиев
Последние публикации
МИД Узбекистана: из инертного в активный
Работа внешнеполитического ведомства Узбекистана неоднократно вызывала нарекания со стороны как руководства республики, так и рядовых граждан. Это важное ведомство функционировало, что называется, «плывя по течению», по-армейски выполняя указания вышестоящих структур, а также ведомств, мягко говоря...
6 апреля 2018
Будет ли форум по Афганистану в Ташкенте продуктивным без участия талибов?
Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заметно активизировал усилия по развитию двусторонних отношений с Афганистаном, узбекский лидер также предпринимает шаги по вовлечению международного сообщества в урегулирование ситуации в соседнем Афганистане. Усилия Мирзиёева в первую очередь связаны с...
27 марта 2018
Узбекистан и Таджикистан: конец холодной войне и старые тайны
На этой неделе состоится государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Визит тем примечателен, что первые лица Узбекистана не совершали подобного на протяжении почти 20 лет. Официальный визит президента Узбекистана Ислама Каримова в Таджикистан состоялся в июне 2000...
6 марта 2018
Между кириллицей и латиницей: Реформа образования в Узбекистане
С обретением независимости образование в Узбекистане было провозглашено приоритетным направлением политики государства. Страна приняла законы «Об образовании» и о «Национальной программе по подготовке кадров». Одним из основных постулатов в национальной системе образования являлось «воспитание...
5 марта 2018
Мирзиёев: отношения с Россией
Для узбекского народа отношения с Россией всегда занимали особое место после многолетнего совместного проживания в одном большом доме под названием СССР, средний узбекский обыватель по сей день считает Россию если не второй родиной, то уж точно самой близкой по духу страной. Кроме того, Россия...
9 февраля 2018
Мирзиёев: Отношения с соседями
После развала СССР республики Средней Азии — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения — остались один на один со своими проблемами, которые в советские времена не считались таковыми или умело регулировались из Москвы. Прежде всего это касалось несогласованных линий государственных...
7 февраля 2018
Мирзиёев: Первые шаги
После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова на протяжении нескольких дней в стране царила атмосфера тревожного ожидания. Международные эксперты и политики буквально на кофейной гуще гадали, кто может прийти к власти в Узбекистане, в стране, расположенной в непосредственной близости...
6 февраля 2018
Мирзиёев: перестройка в Узбекистане
Конец эпохи Каримова В конце августа 2016 года власти Узбекистана опубликовали официальное сообщение о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов находится на стационарном лечении. В сообщение отмечалось, что полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени...
5 февраля 2018
Валютная реформа в Узбекистане: для чего?
В Узбекистане началась реализация планов официальных властей страны по реформированию валютной системы. Жители уже начали ощущать на себе первые признаки реформы: фактически начал рушиться так называемый черный рынок по обмену местного сума на иностранную валюту. Читайте также: В Узбекистане...
16 августа 2017
Мигранты – «мягкая сила» России в Узбекистане
Россия по-прежнему остается для граждан Узбекистана основным зарубежным рынком труда: сюда, по разным оценкам, отправляются на работу до трети трудоспособного населения страны. На количество приезжающих существенно не повлияли ни ужесточение российского миграционного законодательства, ни...
14 августа 2017
Узбекистан меняет политику в отношении СМИ?
На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собрал руководство Службы национальной безопасности (СНБ), МВД и МИД. В ходе встречи глава государства жестко раскритиковал присутствующих за политику в отношении СМИ. Информация об этом совещании, вопреки сложившейся в стране традиции максимально...
11 августа 2017