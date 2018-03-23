Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заметно активизировал усилия по развитию двусторонних отношений с Афганистаном, узбекский лидер также предпринимает шаги по вовлечению международного сообщества в урегулирование ситуации в соседнем Афганистане.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Усилия Мирзиёева в первую очередь связаны с тем, что обеспечить стабильное и устойчивое развитие Узбекистана без решения «афганской проблемы» не получится в той мере, в которой такое развитие планирует Ташкент.

А в Ташкенте планируют ни много ни мало использовать территорию Афганистана для выхода на рынки Южной Азии, а в будущем сделать территорию Узбекистана международным торговым и транспортным хабом между Европой и Азией.

Учитывая вышеизложенное, Ташкент в эти дни организовал площадку, на которой ситуацию в Афганистане обсудят все заинтересованные стороны. В частности, в столицу Узбекистана для участия в конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» сегодня уже прибыли специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, спецпредставитель генсека ООН — глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

Свое участие в конференции также подтвердили верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, главы МИД России, Турции, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, заместители глав внешнеполитических ведомств Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Туркменистана, спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара. Ожидается также участие высоких делегаций из НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако, на форуме в Ташкенте будет отсутствовать важнейший участник переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане — движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Двусторонние контакты Узбекистана и Афганистана

С момента прихода к власти Шавката Мирзиёева Узбекистан, как отмечалось выше, активизировал двусторонние контакты с Афганистаном, в частности, президенты двух стран за неполные полтора года успели провести пять встреч. Узбекистан посетило более 20 высокопоставленных делегаций из ИРА. В начале этого года в Ташкенте состоялось первое заседание узбекско-афганской совместной комиссии по вопросам безопасности.

U.S. Department of State Ашраф Гани

По итогам официального визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани в декабре 2017 года подписано 20 двустронних соглашений в сфере энергетики, транспорта, коммерции, безопасности на сумму около 500 миллионов долларов.

Согласно подписанным документам, Узбекистан будет поставлять в Афганистан продовольствие и стройматериалы, автомобили и бытовую технику, сельскохозяйственные машины и другое.

Стороны будут также взаимодействовать в сфере противодействия терроризму и экстремизму, торговли оружием и незаконного оборота наркотиков.

Между двумя государствами создан международный логистический центр в городе Термезе (узбекско-афганская граница), который должен содействовать экспортно-импортным и транзитным грузопотокам между двумя странами.

В афганской столице начал функционировать Торговый дом Узбекистана с постоянно действующей выставкой товаров под названием «Сделано в Узбекистане».

В результате таких усилий двусторонний узбекско-афганский товарооборот по итогам 2017 года вырос на 15% и составил около 600 миллионов долларов, а в январе 2018 года товарооборот увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Две страны ставят перед собой амбициозную задачу: в ближайшие годы довести товарооборот до 1,5 миллиарда долларов.

skeeze Товарооборот

Не забывает Узбекистан и о братской помощи, недавно на безвозмездной основе в Афганистан узбекской стороной поставлено 25 городских автобусов узбекского производства, несколько тракторов и навесной техники, афганским потребителям на 35% — с 7,6 до 5 центов за один киловатт снижена цена на узбекскую электроэнергию. Между двумя странами подписан документ о строительстве линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» протяженностью 260 километров.

Узбекистан выразил желание принять участие в разработке перспективных месторождений нефти и газа на севере Афганистана, достигнуты договоренности по формированию трансафганского транспортного коридора по маршруту Мазари-Шариф — Герат, которая станет продолжением построенной в прежние годы Узбекистаном железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф.

Однако, многие усилия по взаимодействию в экономике могут перечеркнуть нерешенные вопросы безопасности и мира на афганской земле.

Отсутствие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на форуме

Тот факт, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не принимают участия в проходящей в Ташкенте конференции по Афганистану, по мнению многих аналитиков, делает этот форум не совсем полноценным.

bluuurgh Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Вместе с этим представители официального Ташкента в кулуарах конференции отмечают, что приглашать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для участия в форуме и не планировалось.

По итогам конференции будет принят документ — Ташкентская декларация, которая, как заявляется принимающей стороной, призвана создать предпосылки и условия для плодотворных переговоров между противоборствующими силами в Афганистане.

Сможет ли этот документ удовлетворить все стороны, покажет время. Вместе с этим стоит признать, что под руководством нового узбекского лидера Шавката Мирзиёева совершен системный прорыв в отношениях с соседними странами.

За последние полтора года новые власти Узбекистана смогли разрешить ранее казалось бы, неразрешимые проблемы с ближайшими соседями — постсоветскими республиками. В числе решенных проблем — вопросы общих границ, транспорт, дороги, водопользование и другие.

(сс)tpsdave Афганистан

Несомненно, новый настрой узбекской политической элиты имеет огромный потенциал и в вопросе содействия урегулированию ситуации в Афганистане, примирения сторон в этой стране.

Узбекистан и Афганистан, впрочем, как и все страны региона, объединяют общие история, религия, язык, культура и традиции. На территории Афганистана проживают большие диаспоры узбеков, таджиков, туркмен и других среднеазиатских национальностей.

Остается лишь надеяться, что участники завтрашней конференции смогут выработать механизмы, которые будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, создадут условия для его устойчивого развития, повышения благосостояния многострадального афганского народа и его вовлечения в созидательные мирные процессы в регионе.