С обретением независимости образование в Узбекистане было провозглашено приоритетным направлением политики государства. Страна приняла законы «Об образовании» и о «Национальной программе по подготовке кадров». Одним из основных постулатов в национальной системе образования являлось «воспитание гармонично развитых людей, обладающих общими и специальными знаниями, современным мировоззрением, людей с высоким сознанием, чистыми помыслами, верных национальным и общечеловеческим ценностям, готовых создавать сильное гражданское общество».

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В 1993 году властями Узбекистана было принято решение о переходе в школах с обучением на узбекском языке на латинский алфавит. А в 1997 году произошло еще одно значительное изменение в системе среднего образования — переход на 9-летнее образование в школах, с последующем обучением в средних специальных образовательных учреждениях, где учеба длилась еще три года.

При этом все годы с момента обретения независимости происходило сокращение школ с русским языком обучения.

Латиница

До вхождения в состав СССР население Средней Азии, в том числе говорившее на узбекском языке, имело письменность, основанную на арабской графике. После того, как территория, где расположены современные Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан, стала частью Советского Союза, начал активно обсуждаться вопрос о переходе на другой алфавит. В 1926 году, на Первом тюркологическом съезде, проходившем в Баку, было принято решение о переходе всех тюркских языков народов СССР на латинский алфавит. Переход с арабской графики на латинскую в те времена не являлся болезненным, так как подавляющее большинство среднеазиатских народов было неграмотным.

UzReport.uz Студенты, Узбекистан

Однако очень скоро, в 1940 году, учитывая сильное идеологическое влияние Турции на этот регион и на фоне борьбы советской власти с влиянием пантюркизма, было принято решение о переходе на кириллицу. Процесс также прошел безболезненно, так как население еще не успело привыкнуть к новому алфавиту.

То, как происходил обратный процесс по переходу с кириллицы на латиницу в Узбекистане начиная с 1993 года, имело абсолютно противоположный, без преувеличения шокирующий эффект.

Конечно, переход на латиницу не был столь болезненным для поколения, которое получило образование, обучаясь на кириллице, в связи с тем, что по сей день преобладающее количество журналов, газет и книг печатаются на кириллице. Однако школьники, который пошли в первый класс, столкнулись с острым дефицитом литературы на латинском алфавите.

Дошло до того, что детям пришлось параллельно изучать прежнюю литературу, изданную в годы советской власти, чтобы получить хоть какие-то знания.

Дефицит качественной литературы с латинским алфавитом существует в Узбекистане по настоящее время.

Удивительно, что если переход в 1940 году был связан с борьбой против пантюркизма, то в 1993 году всё было с точностью до наоборот. В первые годы независимости Узбекистан взял за основу турецкую модель развития, и переход на латиницу рассматривался как некая основа единения. Переход на латинский алфавит стал также для новых узбекских властей символом национальной идентичности и независимости.

При этом никто в те годы не задумывался о финансовой стороне этого процесса, связанной с переводом огромного фонда литературы с кириллицы на латиницу. Также никто не принял во внимание предстоящий конфликт поколений, читающих на разных алфавитах.

Очень скоро отношения с Турцией разладились, а алфавит остался прежним.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

Почему ввели 12-летнее образование

Новый Узбекистан с первых лет независимости стал привлекать кредиты международных финансовых институтов как средства оказания содействия преобразованию экономики. В числе других значительные средства были заимствованы для развития системы образования страны.

В частности, средства Азиатского банка развития были направлены на строительство учебных зданий для средне-специального образования. Чиновники, задействованные в освоении кредитных средств, так увлеклись, что через какое-то время новые здания колледжей и лицеев были построены в самых дальних уголках страны. Однако в своем рвении чиновники не учли, что в стране нет такого количества учащихся, желающих бросить школы и продолжить свое образование в средних специальных учебных заведениях.

Ситуация могла перейти в грандиозный скандал. Тогда находчивые чиновники нашли решение. Они убедили президента Узбекистана Ислама Каримова, что молодой республике срочно необходимы специалисты со средним специальным образованием, так как в стране не хватает квалифицированных рабочих. Все эти разговоры проходили на фоне закрытия сотен советских предприятий и соответствующей безработицы.

Принципиальное согласие президента было получено, и с 1997 года в Узбекистане было объявлено о введении 12-летнего образования по системе 9+3.

Задача была выполнена, пустующие здания колледжей были быстро заполнены. Тем не менее власти так и не смогли решить вопрос подготовки специалистов в колледжах, фактически учебную программу «растянули» только на два года, в колледжах и лицеях из-за низких зарплат остро не хватало преподавателей, существовала большая текучка кадров. На третьем курсе студенты колледжей превращались в праздношатающуюся молодежь. В связи с этим в республике увеличилось количество правонарушений, совершенных молодежью. Кроме того, учащиеся колледжей по окончании учебы не могли найти работу, что усугубляло криминогенную обстановку. Властями было дано указание задействовать правоохранительные органы, которые должны были обеспечить посещаемость колледжей. Прокуроры и милиционеры по графику ежедневно ходили в среднеспециальные учебные заведения и контролировали посещаемость.

Yangi Yol magazine, 1933 Реклама на яналифе в узбекском журнале «Янги юл», 1933 год

Тем не менее сотни тысяч выпускников колледжей после получения диплома уезжали на работу за пределы Узбекистана, в основном в Россию.

Таким образом, задача по воспитанию «гармонично развитых людей, обладающих общими и специальными знаниями, современным мировоззрением, людей с высоким сознанием, чистыми помыслами, верных национальным и общечеловеческим ценностям, готовых создавать сильное гражданское общество» была не выполнена.

Мирзиёев и образование

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, работая на протяжении 13 лет в правительстве страны, хорошо осознает проблему нехватки квалифицированных кадров, в том числе в образовательной сфере. Он неоднократно подчеркивал, что в современных условиях, когда главным показателем конкурентоспособности страны является способность части ее населения соответствовать стремительному научно-технологическому прогрессу, вопрос образования становится жизненно важным.

При этом, подчеркивал президент, образование населения должно формироваться, начиная с системы дошкольного образования.

Мирзиёев также указал, что за последние 20 лет количество дошкольных государственных образовательных учреждений уменьшилось более чем на 45 процентов, а охват детей дошкольными учреждениями в настоящий период составляет около 30 процентов.

«В действующей системе дошкольного образования отсутствуют вариативные программы, недостаточно развиваются альтернативные, гибкие образовательные модели по подготовке детей к школе, а также не внедрены специальные государственные образовательные программы по примеру развитых стран, предусматривающие социально-личностное, эмоциональное, речевое, математическое, физическое и творческое развитие, ознакомление с окружающим миром», — отмечал президент.

Он также отметил, что большинство педагогических кадров государственных дошкольных образовательных учреждений имеют среднее специальное образование, что не обеспечивает должной подготовки детей к школьному обучению.

Molbulak.ru Узбекские студенты

Президент, ссылаясь на опыт зарубежных стран, подчеркнул, что в современных дошкольных образовательных учреждениях необходимо создать такие условия, «которые открывают возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, формирования творческих способностей и инициативного поведенческого профиля на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, познавательных диалоговых контактов со взрослыми и сверстниками в сфере его возрастных интересов».

В итоге буквально на днях в целях дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования как важнейшего звена единой системы непрерывного образования Мирзиёевым было подписано постановление «О мерах по совершенствованию оплаты труда работников дошкольных учреждений».

Документ регламентирует повышение с 1 марта 2018 года на 30 процентов оплаты труда заведующим детсадов, воспитателям, методистам, учителям, дефектологам, психологам, музыкальным руководителям и помощникам воспитателя.

Кроме того, президент Узбекистана дал поручение снизить сроком до 1 января 2023 года действующий размер родительской платы за содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в ряде областей и населенных пунктов (в основном там, где наблюдается депрессивная экономическая ситуация).

Знаковым событием в жизни узбекистанцев стало внедрение по инициативе Шавката Мирзиёева в школах Узбекистана 10—11 классов. По словам президента, неправильным являлось то, что молодых людей в период формирования их личности в возрасте 15—17 лет отрывали от коллектива, и молодые люди были вынуждены продолжать учебу в средних специальных учебных заведениях.

«В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команду. Именно в этот период их нельзя отлучать от привычной для них среды. Это может негативно повлиять на психологию молодых людей, а в конечном счете — на уровень образования и воспитания», — подчеркнул президент.

Стоит отметить, что для тех, кто хочет получить рабочую специальность, остается возможность продолжения учебы в профессиональных колледжах. Однако отныне за это нужно будет платить.

В сфере системы высшего образования узбекские власти по инициативе Мирзиёева намерены увеличить количество студентов на 18%, а также ввести стимулы для преподавателей путем значительного повышения зарплаты и других льгот.

Ранее закрытый Узбекистан взял курс на привлечение иностранных специалистов, в стране реализуется политика по открытию филиалов иностранных высших учебных заведений.

В частности, недавно было объявлено об открытии в Узбекистане в ближайшее время филиалов российских Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов», Московского государственного технического университета имени Баумана, Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Московского архитектурного университета, Российского технологического университета.

Еще ранее в этом году достигнута договоренность, согласно которой филиал Московского института стали и сплавов сможет принять первых узбекистанских студентов уже в 2018 году. Филиал будет работать на базе одного из государственных лицеев в городе Алмалыке (Ташкентская область).

Кроме того, в филиале Московского государственного университета имени Ломоносова в Ташкенте будут введены новые направления магистратуры по специальностям прикладная математика и информатика, психология.

По данным государственной статистики, 38% населения Узбекистана, или 12 миллионов из 31 миллиона человек — это дети и молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет.

До 2021 года Узбекистан намерен увеличить количество студентов на 18%. В 2017—2021 Узбекистан направит 1,7 триллиона сумов (458,7 миллионов долларов) на реализацию национального плана по развитию высшего образования.