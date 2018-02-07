После развала СССР республики Средней Азии — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения — остались один на один со своими проблемами, которые в советские времена не считались таковыми или умело регулировались из Москвы. Прежде всего это касалось несогласованных линий государственных границ, перемещения граждан новых сопредельных государств, вопросов водопользования, таможенного регулирования и других.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Флаг Узбекистана

В первые годы эйфория в связи с обретением независимости бывшими советскими республиками присутствовала и в Узбекистане, как в настроениях простых жителей, так и у руководства новоиспеченных стран.

В Узбекистане среди населения бытовало мнение, что только за счет экспорта хлопка, который ранее в больших объемах отправлялся по распоряжению метрополии в основном на предприятия Российской Федерации (РСФСР), страна заживет богато и счастливо. К этому добавлялись надежды на экспорт даров полей и садов, которыми традиционно изобиловала республика, продукции химической промышленности, машиностроения, драгоценных металлов, газа и другой.

Shuhrataxmedov Сбор хлопка в Узбекистане

Конечно же, руководство страны не разделяло мнения большинства, однако настроение правящей элиты было также переполнено благодушием и радужными перспективами.

Время показало, что промышленного и сельскохозяйственного потенциала недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны, а также выполнять все социальные обязательства перед населением, к которым (бесплатное образование, медицина, жилье и др.) оно привыкло, будучи в составе СССР.

К невзгодам населения добавилось соперничество лидеров новых государств за первенство в регионе. Особенно на лидерство претендовал харизматичный, опытный и сильный политик, но вместе с этим своеобразный человек — президент Узбекистана Ислам Каримов.

Каримов предпочитал в отношениях с соседями силовое решение возникающих вопросов, в короткое время с некоторыми из сопредельных стран был введен визовой режим, закрыты многие пограничные и таможенные посты, автопереходы, с Таджикистаном было прекращено авиасообщение, а торговый режим с соседями был ограничен высоким акцизом и НДС на ввозимые товары. Также в отношении соседей узбекскими властями применялись нетарифные меры таможенного регулирования, такие как фитосанитарный, ветеринарный контроль и другие.

Kremlin.ru Ислам Каримов

Время от времени страны региона пытались пойти на сближение.

В частности, Таджикистан и Узбекистан 15 июня 2000 года подписали «Договор о вечной дружбе», однако намерения о дружбе так и остались на бумаге, равно как и аналогичные документы с другими соседями.

Одним из самых острых вопросов между странами Средней Азии являлись разногласия о линии государственной границы.

Обстановка на госграницах характеризовалась постоянными конфликтами как на высоком уровне, так и на уровне рядовых граждан. Довольно часто такие конфликты перерастали в серьезные инциденты с применением огнестрельного оружия.

Также, простые граждане, в основном жители приграничных районов, гибли, подрываясь на минах, которыми узбекская сторона «укрепила» общую границу с Таджикистаном.

Рай для силовиков

В скором времени, если говорить образно, вся страна по периметру границ была опутана колючей проволокой в несколько рядов, что создавало беспрецедентные возможности для процветания коррупции среди силовиков.

Сотрудники таможни и пограничники по своему усмотрению приподнимали колючую проволоку для ввоза товаров контрабандным путем или путем недостоверного их декларирования, сотрудники милиции, службы национальной безопасности, прокуратуры разрешали такому товару следовать вглубь страны, налоговые инспекторы закрывали глаза на его реализацию.

U.S. Air Force Узбекские силовики

Закрывая возможности для свободного передвижения товаров, Ислам Каримов, возможно, хотел создать условия для национального производителя, однако отсутствие конвертации местного сума в свободно конвертируемую валюту сводило эти потуги на нет из-за невозможности покупки сырья и комплектующих за рубежом.

В связи с тем, что в цене импортного товара «сидела» целая цепочка представителей силовых структур, его конечная стоимость была очень высокой.

Население было ринулось покупать товары народного потребления в соседних странах, где цены были в разы ниже. Однако власти Узбекистана на законодательном уровне ввели запрет на ввоз товаров из сопредельных стран стоимостью свыше 10 долларов США!

Таким образом, в стране создалась ситуация, когда ни торговать, ни производить для преобладающей массы населения стало невозможным, миллионы граждан Узбекистана кинулись на заработки за пределы страны, в основном в Россию.

Сближение с соседями

Со смертью Ислама Каримова в сентябре 2016 года у Узбекистана сложились очень непростые отношения буквально со всеми соседями по региону.

После прихода к власти нынешнего президента Шавката Мирзиёева, волнующим для многих наблюдателей как в регионе, так и за его пределами стал вопрос: изменится ли внешнеполитический курс нового лидера?

То, что продемонстрировал во внешней политике Мирзиёев, придя к рулю, превзошло все ожидания. Новый президент во всеуслышание объявил всего через месяц после избрания на пост президента страны, что главным приоритетом внешней политики Узбекистана стоят отношения с соседними странами.

Kremlin.ru Шавкат Миризиёев

Результатом такого заявления стало мгновенная активизация двусторонних контактов Узбекистана на разных уровнях со всеми соседним странами — Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Туркменией и Афганистаном.

Свой первый государственный визит Мирзиёев совершил, вопреки заявлениям экспертов, не в Россию, которая является основным политическим и внешнеторговым партнером республики, а в соседнюю Туркмению.

Одновременно Киргизию и Таджикистан, с целью укрепления дружественных добрососедских отношений, с «визитами дружбы» посетили представительные узбекские делегации, возглавляемые высокопоставленными чиновниками правительства Узбекистана.

Между соседними странами начались активные переговоры по спорным участкам государственной границы. В частности, Узбекистан и Киргизия из 58 спорных участков государственный границы в короткий период согласовала 49. По девяти участкам правительственные делегации по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы ведут многообещающие переговоры.

Получило новый импульс торгово-экономическое, инвестиционное, производственно-кооперационное, транспортно-коммуникационное и культурно-гуманитарное региональное сотрудничество Узбекистана со странами региона. По инициативе Мирзиёева началось активное вовлечение Афганистана в региональные экономические процессы.

В целом Мирзиёеву за короткий период удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу в отношениях с соседними государствами, значительно повысить уровень политического доверия в регионе и выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества.

По данным МИД Узбекистана, в 2017 году состоялось более 20 встреч Мирзиёева с лидерами государств региона, осуществлено 10 государственных, официальных и рабочих визитов на высшем уровне.