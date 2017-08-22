Мигранты — «мягкая сила» России в Узбекистане

Россия по-прежнему остается для граждан Узбекистана основным зарубежным рынком труда: сюда, по разным оценкам, отправляются на работу до трети трудоспособного населения страны. На количество приезжающих существенно не повлияли ни ужесточение российского миграционного законодательства, ни девальвация рубля. Какую роль в двусторонних отношениях играют узбекистанские мигранты?

Focus.kg Трудовые мигранты

Кризис в России и беспокойство узбекистанских властей

В конце 2014 года многие эксперты прогнозировали, что трудовые мигранты из Узбекистана массово покинут Россию из-за падения курса рубля. Тогда их заработки в долларовом выражении упали более чем в два раза.

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По сообщениям из разных источников, в 2015 году в Узбекистан вернулись 300−350 тысяч граждан страны из категории трудовых мигрантов. Их приезд вызвал серьезное беспокойство узбекистанских властей. Власти посчитали, что возвращение на родину в массовом порядке граждан, которые не смогут найти работу, может спровоцировать серьезные социальные взрывы.

В этой связи правительство Узбекистана начало принимать срочные меры. В частности, в конце 2015 года Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрил программу создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2016 год, которая предусматривала создание 993 тысяч рабочих мест, из которых, по заявлению официальных республиканских органов, 148 тысяч предназначались для трудовых мигрантов, которые планировали вернуться на родину.

upyernoz Олий Мажлис Республики Узбекистан

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При этом официально было указано, что безработица в стране сохранится на уровне 720 тысяч человек, что составляет чуть более 5% от трудоспособного населения, однако эти данные готовились с учетом того, что до трети трудоспособных граждан находилось за рубежом, и не отражали существующей действительности. В реальности Узбекистан не мог обеспечить нормальной работой и половину своих трудоспособных граждан.

Мигранты приспособились к новым условиям

Однако века гнета со стороны властей выработали в узбеках определенную гибкость. Там, где другие народы могли бы опустить руки, узбеки, идя на компромиссы и используя различные уловки, начинают искать в ситуации плюсы.

Вернувшись на родину, трудовые мигранты столкнулись с дефицитом рабочих мест. Те предложения, которые были в наличии, оплачивались более чем скромно. К тому же власти, в целях недопущения беспорядков, которые могли возникнуть в связи с экономической и социальной напряженностью, ужесточили режим мониторинга за возвращающимися гражданами.

В частности, махаллинские комитеты (маххаля — орган местного самоуправления) сообщали о гражданах, вернувшихся из-за рубежа. А органы внутренних дел брали с них объяснительные на тему где, с кем и когда общался гражданин, находясь за границей. Кроме того, правоохранительные органы подозревали всех поголовно мигрантов в связях с нелегальными экстремистскими организациями, которые они могли приобрести, находясь в России.

Все это сформировало для мигрантов очень некомфортную среду, даже в сравнении с той, что они имели в России.

Vertax Рабочий мигрант

Изучив ситуацию на родине, мигранты осознали, что даже в условиях кризиса Россия может дать им возможность заработать для своих семей хотя бы на самое необходимое, родная же страна предоставить им такую возможность не в состоянии. Таким образом, опасения узбекских властей, что в стране могут возникнуть беспорядки на почве социально-экономического неблагополучия, не оправдались. Мигранты стали постепенно возвращаться в Россию.

Возвращение мигрантов в Россию

В начале апреля 2017 года правительства России и Узбекистана подписали соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ. В конце июня документ вступил в силу. Правительства двух стран подписали также соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции.

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По мнению некоторых экспертов, количество трудовых мигрантов в Россию из Узбекистана по итогам в 2017 года существенно вырастет. Эксперты связывают это с установившимся балансом спроса и предложения, а также со вступлением в силу соглашения о трудовой миграции.

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По оценочным данным, в настоящее время на заработках за пределами 32-миллионного Узбекистана находятся около трех миллионов человек, преобладающая часть которых трудится в России. По данным МВД РФ, в России проживают 1,7 миллиона граждан Узбекистана, а с начала 2017 года их прирост составил около 600 тысяч человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Tamozhnya-info.ru Таможня

Этот рост в 2017 году будет также поддерживаться укрепившимся рублем и открывающимися легальными вакансиями на рынке труда.

По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, за месяц с начала действия соглашения около 600 граждан страны выехали в РФ в рамках организованного трудового набора. В числе наиболее востребованных специальностей, предложенных работодателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Барнаула, — токари-фрезеровщики, наладчики оборудования, строители, швеи и представители других профессий.

Мигранты — одна из основных экспортных статей Узбекистана

В связи с кризисом в России, за первое полугодие 2015 года объем отправленных домой узбекистанскими трудовыми мигрантами денежных средств снизился на 54,7%, до 1,149 миллиарда долларов.

До этого, по итогам 2014 года, переводы денег узбекистанцами снизились на 16% по сравнению с 2013 годом, до 5,58 миллиарда долларов. Тенденция снижения наблюдалась и в последующие годы.

Однако Узбекистан по-прежнему занимает первое место в СНГ по этому показателю. По оценке Всемирного банка (ВБ), объем денежных переводов в Узбекистан в 2016 году составил 11,7% ВВП страны и почти 45% экспортных годовых доходов страны.

Не стоит забывать, что значительная часть денег передается трудовыми мигрантами через своих знакомых и родственников. Таким образом, реальная сумма денежных переводов из России в Узбекистан может быть значительно больше.

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В настоящее время заработки мигрантов стабилизировались на уровне 450−500 долларов, тогда как в докризисные времена мигранты зарабатывали около 800−850 долларов в месяц.

Pxhere.com Строители-мигранты

С другой стороны, мигранты играют существенную роль в росте ВВП России, трудясь в сферах строительства, промышленности, бытовых услуг и др. Кроме того, миллионы узбекистанских мигрантов являются серьезными потребителями российского рынка товаров и услуг.

Мигранты — «мягкая сила» России в Узбекистане

Как отмечалось выше, миллионы трудовых мигрантов из Узбекистана находят заработки для своих семей в России. Туда в поисках лучшей доли отправляются, преимущественно, молодые люди из сельской местности, где практически отсутствует работа, а семьи традиционно многодетны. Сельчане в своем большинстве не знают русского языка, имеют смутное представление о России и никогда не выезжали за пределы Узбекистана.

По рассказам мигрантов, впервые оказавшихся в России, они испытывают культурный шок от свободы нравов, открывающихся возможностей, просто от непринужденного общения с окружающими, которого они лишены в атмосфере всеобщей подозрительности в Узбекистане.

Несмотря на свое нелегкое положение в России, усугубляющееся проявлениями ксенофобии со стороны местных жителей, мигранты тем не менее благодарны этой стране за возможность заработать, а также за яркие впечатления, которые они получают в российских городах.

mricon Учебник русского языка

Для общения с работодателями, а также с окружающими людьми, в том числе противоположного пола, мигранты учат русский язык. Затем они становятся его носителями и в Узбекистане. Мигранты смотрят российские телеканалы и читают российские издания, что также способствует изучению языка, российской культуры и образа жизни.

Возвратившись на родину, они сидят в кругу своих соотечественников в спортивных куртках с надписью Russia и с восторгом рассказывают о своих приключениях в России.

В крупных городах Узбекистана жители имеют довольно свободный доступ к информации о российской жизни, свободно владеют русским языком и хорошо знают русскую культуру. Однако в сельской местности знакомство с Россией происходит по рассказам трудовых мигрантов, а сами они невольно являются «мягкой силой», во многом способствующей укреплению связей между двумя странами.

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