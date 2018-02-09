Для узбекского народа отношения с Россией всегда занимали особое место после многолетнего совместного проживания в одном большом доме под названием СССР, средний узбекский обыватель по сей день считает Россию если не второй родиной, то уж точно самой близкой по духу страной. Кроме того, Россия по-прежнему остается для граждан Узбекистана основным зарубежным рынком труда: сюда, по разным оценкам, отправляется на работу до трети трудоспособного населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

По оценочным данным, в настоящее время на заработках за пределами 32-миллионного Узбекистана находятся около трех миллионов человек, преобладающая часть которых трудится в России. По данным МВД РФ, в России проживают 1,7 миллиона граждан Узбекистана, а с начала 2017 года их прирост составил около 600 тысяч человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Ислам Каримов и Россия

После обретения Узбекистаном независимости в 1991 году Россия в умах и сердцах узбекистанцев оставалась частью родной страны. Уже независимые страны связывал прежде всего русский язык, общая история, где совместное участие граждан двух стран в Великой Отечественной войне имело особое значение. По сей день огромным звеном, связывающим две страны, являются российское телевидение и культура. Порой благодаря телевидению в Узбекистане лучше осведомлены об изменениях в российском руководстве и тенденциях в российской политике, чем об аналогичном, происходящем в Узбекистане.

Вместе с этим Ислам Каримов, став независимым руководителем страны, начал постепенно дистанцироваться от общего прошлого.

Возможно, на это повлияла тогда еще не изжившая себя политика «старшего брата», которую пока позволяло себе руководство в Москве по отношению к бывшим советским республикам и их руководителям, возможно, по другим соображениям.

Первый российский президент Борис Ельцин, человек широкой русской души, иногда в разговоре с Каримовым допускал покровительственные нотки и поведение, чего Каримов, уже утвердившись в положении восточного хана, не переносил на дух.

Kremlin.ru Борис Николаевич Ельцин

В памяти Каримова еще оставались времена, когда он, будучи первым секретарем ЦК компартии Узбекистана, выслушивал от обычного инструктора ЦК КПСС различные указания и установки. Теперь, когда он стал царем и богом в Узбекистане, любое напоминание о прежнем подчинении Москве вызывало у Каримова неоднозначные эмоции.

По рассказам тогдашнего окружения Каримова, в узком кругу президент Узбекистана называл Ельцина не иначе как «старым алкоголиком», жестко отзываясь о тех или иных действиях российского президента.

Во взаимодействии с Россией Каримов придерживался поистине восточной тактики. Президент Узбекистана, в зависимости от ситуации, то горячо поддерживал российские политические инициативы, то жестко критиковал Россию за «имперскую политику» и «оставшуюся идеологию старшего брата». Каримов также всячески саботировал интеграционные инициативы России на пространстве бывшего СССР. Он участвовал в создании Организации Договора о коллективной безопасности и дважды приостанавливал участие в организации. Он также заявил, что страна под его руководством не присоединится к Евразийскому экономическому союзу в существующем виде.

Власти Узбекистана часто проводили демонтаж памятников, олицетворяющих героическую борьбу советского народа в годы Великой Отечественной воны, а также дружбу между народами. В частности, с одной из центральных площадей Ташкента был демонтирован памятник семье кузнеца Шамахмудова, в годы войны усыновившего 15 детей разных национальностей, потерявших родителей и эвакуированных в столицу Узбекистана. Теперь этот памятник восстановлен в одном из центральных парков Ташкента.

Другие памятники времен СССР находились в ветхом состоянии, на их сохранение не выделялись средства. Лишь благодаря инициативе гражданских активистов и выделенным Россией деньгам многие памятники в Узбекистане были восстановлены.

В 2015-м Каримов четвертый раз победил на выборах президента, его поддержали более 90% избирателей. После этого Каримов выпадов в адрес России избегал. Возможно, в результате этого Москва и Ташкент договорились о списании долга Узбекистана России на 865 миллионов долларов.

В апреле 2016 года Каримов посетил с визитом Москву и общался с президентом России Владимиром Путиным почти три с половиной часа. «Это была одна из редких таких встреч, когда мы откровенно говорили о проблемах, которые нас волнуют, — и Россию, и Узбекистан. Я больше говорил, а Владимир Владимирович больше слушал», — рассказал президент Узбекистана.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

2 сентября 2016 года президент Узбекистана Ислам Каримов скончался в результате инсульта. 6 сентября 2016 года президент России Владимир Путин посетил Самарканд с частным визитом и почтил память Ислама Каримова.

Мирзиёев и Россия

Со смертью первого президента Узбекистана Ислама Каримова отношения между РФ и Узбекистаном стали активизироваться невероятными темпами. В середине весны 2017 года новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Россию с официальным государственным визитом. До этого Мирзиёев и Путин встречались в сентябре 2016 года, когда российский лидер прибыл в Самарканд, чтобы почтить память Ислама Каримова.

В ходе госвизита Мирзиёева в Москву президенты двух стран объявили о подписании договоров о совместных инвестиционных проектах приблизительно на 12 миллиардов долларов, что является беспрецедентным в новейшей истории двусторонних отношений.

Среди таких договоров можно отметить пятилетний контракт с «Газпромом» на поставку ежегодно 4 миллиардов м3 газа, договора о совместной геологоразведке, разработке сырьевых запасов и новых технологий при производстве газа. Кроме того, Узбекистан договорился с Ростехом о совместных проектах в производстве композиционных материалов, металлообрабатывающей и инструментальной продукции и кооперации в автомобильной промышленности.

В числе реализуемых на территории Узбекистана крупнейших инвестиционных проектов с российским участием можно назвать строительство Кандымского газоперерабатывающего завода, первая очередь которого введена в строй в начале ноября 2017 года. Ведется совместная работа по строительству Джизакского нефтеперерабатывающего завода, медно-обогатительного комплекса в Ташкентской области, модернизации Узбекского металлургического комбината в Бекабаде и цементного завода в Ахангаране (Ташкентская область), над проектами «Газпрома» в Каракалпакии (Шахпахты, Джел) и Сурхандарьинской области. Достигнуты договоренности по осуществлению в Узбекистане таких проектов, как производство грузовых автотранспортных средств под маркой КамАЗ. На базе АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники» создано совместное предприятие с участием КЗ «Ростсельмаш» по производству сельскохозяйственной техники.

Lukoil.ru Строительство Кандымского газоперерабатывающего завода

В 2017 году существенно активизировалось российско-узбекское сотрудничество между субъектами Российской Федерации и административно-территориальными единицами Узбекистана. Так, в 2017 году состоялись визиты делегаций Ташкентской области в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, Андижанской области в Новосибирскую область и Красноярский край, Наманганской области в Свердловскую и Челябинскую области и Самаркандской области в Татарию и Башкирию. Узбекистан, в свою очередь, посетили делегации Новосибирской области во главе с губернатором Городецким, главы Татарии Миниханов и Чечни Рамзан Кадыров. В ноябре 2017 года в Ташкенте находилась культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко, принимавшая участие в проведении Дней культуры Северной столицы в Узбекистане.

В 2017 году активизировались и межрегиональные связи по линии Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов.

Среди других наиболее ярких межрегиональных мероприятий можно назвать проведенные ТПП Узбекистана и ТПП российских регионов Узбекско-татарстанский деловой форум и бизнес-форум «Санкт-Петербург и Республика Узбекистан — новые горизонты сотрудничества».

Серьезные подвижки между странами наметились в военном сотрудничестве, в частности, узбекский и российский парламенты ратифицировали соглашение о развитии военного сотрудничества с Узбекистаном, подписанное ранее лидерами РФ и Узбекистана — Путиным и Мирзиёевым

Соглашение предусматривает благоприятный режим между РФ и Узбекистаном в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники. Власти среднеазиатской страны уже решили воспользоваться достигнутыми договорённостями в этом вопросе и подали заявку на поставку российских вертолетов, боеприпасов, модернизацию авиационной и бронетанковой техники. При этом, по неофициальным данным, российская сторона готова продавать вооружение по внутренним ценам в обмен на перспективу вступления Узбекистана в ОДКБ.

В ходе государственного визита Мирзиёева были подписаны еще два важных документа — Межправительственное соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России и Межправительственное соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции. К слову, в Ташкенте в конце 2017 года было открыто представительство МВД России, которое будет заниматься вопросами миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В целях реализации Соглашения в Ташкенте при участии руководства Роструда и Агентства по вопросам внешней трудовой миграции состоялась церемония открытия «Личного кабинета Агентства» на российском государственном портале «Работа в России», где будут публиковаться вакансии российский работодателей, выразивших готовность в принятии на работу граждан Узбекистана, а узбекская сторона сможет размещать резюме своих граждан, желающих трудиться в России.

В Узбекистане создается полноценная сеть подготовки трудовых мигрантов с возможностью получения пакета документов для оформления патента на работу в РФ, тестирования по русскому языку для мигрантов и прохождения курсов профессиональной подготовки по требующимся в России рабочим специальностям.

Также узбекская сторона планирует расширить сеть консульских учреждений в России. В частности, в городах Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Казань.

В 2017 году заметно активизировалось межпарламентское сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

В августе и ноябре прошлого года состоялось два рабочих визита заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяса Умаханова в Ташкент, в ходе которых состоялись его переговоры со спикерами сената и законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Нигматуллой Юлдашевым и Нуржоном Исмоиловым. Впервые за последние десять лет состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания и сената Олий Мажлиса. В нижней палате Олий Мажлиса Узбекистана сформирована межпарламентская группа по сотрудничеству с Государственной думой РФ.

В свою очередь, парламентские делегации Узбекистана приняли участие в юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, в международной конференции «Парламентарии против наркотиков» в Москве в декабре 2017 года. В октябре 2017 года Узбекистан также возобновил участие в Межпарламентском союзе.

В 2017 году Узбекистан и Россия совместно выступали в ООН и ОБСЕ против героизации нацизма, неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Подчеркивали важность сохранения памяти о победе двух народов в Великой Отечественной войне.

Солидарны были подходы двух стран к проблематике информационной безопасности и неразмещению первыми оружия в космосе.

Возросла активность Узбекистана по ряду направлений сотрудничества в рамках СНГ. Узбекистан, в частности, подключился к работе Координационного совета генпрокуроров, Экономического совета Содружества и отдельным мероприятиям по линии Международного фонда гуманитарного сотрудничества. Узбекская сторона на высоком организационном уровне провела в Ташкенте заседания советов министров иностранных дел и глав правительств государств — членов СНГ и выразила интерес взять на себя функции председателя Содружества в 2020 году.

В ноябре и декабре в Ташкенте состоялось несколько международных научно-практических конференций историков, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, в которых приняли участие представители научных кругов двух стран.

В Узбекском государственном университете мировых языков открылся Центр русского языка, прорабатывается возможность открытия таких центров и в других регионах республики. Также были открыты четыре инновационных кабинета русского языка и литературы в двух средних учебных заведениях республики, в мае в Ташкенте прошел единственный в регионе международный научный форум русистов «Тринадцатые Виноградовские чтения».

Обе стороны продолжают демонстрировать большой интерес к развитию сотрудничества в области образования и науки. На регулярной основе организуются двусторонние научно-практические конференции. В России обучаются 24 тысячи студентов из Узбекистана. В прошлом году на учебу в российские вузы поступило более 4 тысяч узбекских абитуриентов. Наряду с этим в Узбекистане успешно работают филиалы Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, прорабатывается вопрос об открытии филиала МИСиС в Алмалыке.

Большие возможности связаны с наращиванием взаимных туристических потоков. Именно на это нацелено подписанное в ходе визита Мирзиёева в Россию Межправительственное соглашение о развитии сотрудничества в области туризма. По данным агентства «ТурСтат», число въездных туристических поездок из России в Узбекистан за первое полугодие 2017 года возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туризм в Самарканде. Узбекистан

Заметно расширилось сотрудничество в сфере здравоохранения. Подписано около двух десятков документов о взаимодействии между крупными медицинскими центрами России и Узбекистана, в том числе с Национальным научно-практическим центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, научным центром нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко и научно-исследовательским институтом скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Российские врачи регулярно приезжают в Узбекистан для передачи опыта своим узбекским коллегам.

Развивается и взаимодействие в области защиты прав человека. В декабре в Ташкенте и Самарканде состоялась международная конференция по данной тематике, в которой по приглашению узбекской стороны приняла участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

В целом 2017 год стал особенно насыщенным и плодотворным для российско-узбекских отношений. По нарастающей развивались политические, торгово-экономические, культурно-гуманитарные, военно-технические связи. Двум странам удалось не только закрепить имеющийся высокий уровень двустороннего взаимодействия, основанного на принципах стратегического партнерства и союзничества, но и существенно расширить его практически по всем направлениям.