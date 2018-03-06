На этой неделе состоится государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Визит тем примечателен, что первые лица Узбекистана не совершали подобного на протяжении почти 20 лет.

Eenergy.media Строительство Рогунской ГЭС

Официальный визит президента Узбекистана Ислама Каримова в Таджикистан состоялся в июне 2000 года. С тех пор первое лицо Узбекистана посещало соседнюю республику только один раз, по поводу проходившего в сентябре 2014 года в Душанбе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В свою очередь, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посещал Узбекистан с официальными визитами в январе 1998 года и в декабре 2001 года.

Во времена руководства республикой Ислама Каримова узбекско-таджикская межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества с момента обретения странами независимости провела свои заседания только три раза — 22 августа 2002 года и 18 февраля 2009 года в Душанбе и 23 июня 2015 года в Ташкенте.

По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота между соседними странами составил всего лишь 196,8 миллионов долларов. Для сравнения, в 2007 году товарооборот составлял 300 миллионов долларов.

Отношения Каримова и Рахмона

Не будем повторять общеизвестные факты о, мягко говоря, натянутых отношениях между президентами Узбекистана Исламом Каримовым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, иногда доходивших до реальных драк.

Однако такие отношения в конечном счете привели к тому, что, по некоторым источникам, Ислам Каримов предпринял попытку смены политической власти в Таджикистане.

На состоявшихся в Таджикистане в 1994 году выборах президента республики Эмомали Рахмон (тогда Рахмонов) набрал около 60% голосов. Однако его оппонент, экс-премьер Таджикистана Абдумалик Абдулладжанов, утверждал, что тогда победу на выборах одержал он, и «его с победой даже поздравили послы США и России».

Абдумалик Абдулладжанов

Абдулладжанов был вынужден покинуть Таджикистан, однако расположился недалеко от своей родины — в соседнем Узбекистане, где тайно продолжал политическую деятельность в качестве главы политической партии «Народного единства Таджикистана».

Есть мнение, что в политических амбициях ему оказывал содействие лично президент Узбекистана Ислам Каримов.

В частности, Каримов в одном из интервью российским СМИ заявил, что «Таджикистан должен считаться с такой реальной второй силой, как «Партия народного единства Таджикистана» и ее лидером Абдумаликом Абдулладжановым».

В свою очередь, Абдулладжанов также пытался найти поддержку у Москвы.

ИА REGNUM располагает документом, направленном Абдулладжановым в адрес тогдашнего председателя правительства России Евгения Примакова, в котором первый упрекает РФ в отсутствии единой российской политики в отношении Таджикистана.

«Временами слепая поддержка некоторыми российскими генералами всех мыслимых и немыслимых шагов Эмомали Рахмонова, многолетнее попрание прав населения большинства регионов и политических сил Таджикистана привели к новым кровавым событиям в Ленинабадской области (об этом ниже), где властями уничтожаются сторонники светского развития страны», — говорится в послании.

При этом Абдулладжанов называет в письме Эмомали Рахмона не иначе, как «формальным президентом».

«Я полагаю, несмотря на то, что у России в настоящее время достаточно других, более важных проблем, ради стратегических интересов России и СНГ следует срочно оказать давление на режим Эмомали Рахмонова с тем, чтобы он сел за стол переговоров со всеми сторонами, не привлеченными в мирный процесс», — говорится, в частности, в документе.

В своем послании Абдулладжанов отмечает, что знает Примакова, «как человека и политика высочайшего уровня, чья позиция имеет решающее влияние на все глобальные процессы в мире, в том числе в центральноазиатском регионе».

«Я заверяю Вас в том, что прилагал и прилагаю все усилия для установления мира на моей Родине. Другой цели у меня не было и нет! Я готов вступить в переговоры с Рахмоновым в любое время и прошу Вашего содействия и участия в судьбе народа Таджикистана, растерзанного многолетней войной. Только Россия может помочь Таджикистану обрести мир и спокойствие, двигаться по пути построения светского демократического государства, соблюдающего права человека», — заключается в документе.

Saeima Ислам Каримов

Возвращаясь к тезису о том, что Ислам Каримов предпринял попытку смены политической власти в Таджикистане, стоит отметить, что в этом его неоднократно обвинял официальный Душанбе.

В частности, власти Таджикистана были убеждены в том, что вооруженный мятеж под руководством полковника Махмуда Худойбергенова в 1998 году в Ленинабадской области Таджикистана направлялся и координировался из Ташкента.

Во время официального визита в Душанбе в 2000 году Ислам Каримов, отвечая на вопросы журналистов о возможной организации мятежа в Таджикистане при содействии Ташкента, категорически опроверг это.

«Как я могу допустить противостояние в Таджикистане, если в моих жилах, помимо узбекской, течет и таджикская кровь», — подчеркнул Каримов.

Он также подчеркнул тогда, что «узбеки и таджики — это один народ, говорящий на двух языках».

Вместе с этим вся последующая политика Ташкента в отношении Таджикистана опровергала эти слова.

В первую очередь Ташкент резко выступал против планов таджикской стороны построить Рогунскую ГЭС на реке Вахш.

Рогунская ГЭС могла бы не только решить проблему хронического дефицита электричества в Таджикистане, но и сделать его крупным региональным экспортёром электроэнергии. Таким образом, Узбекистан потерял бы рычаги политического воздействия на Таджикистан, которому он продавал электроэнергию в зимний период, когда это республика остро нуждается в электричестве.

Свою позицию Ташкент аргументировал тем, что в период наполнения водохранилища Узбекистан, расположенный ниже по течению, может испытывать существенную нехватку воды. В Узбекистане также предостерегали, что строительство плотины высотой 335 метров в сейсмоопасном регионе в случае прорыва может также угрожать жизням миллионов людей на равнинной части Узбекистана, Туркмении и Казахстана.

Eenergy.media Строительство Рогунской ГЭС

Напомним, что решение возобновить строительство плотины для электростанции было принято в начале 2000-х годов.

Ташкент потребовал провести независимую международную экспертизу безопасности по строительству плотины, она была проведена при поддержке Всемирного банка и подтвердила, что строительство такого гидросооружения опасности не представляет, что лишило Узбекистан одного из аргументов.

С конца 2009 года Узбекистан начал задерживать грузы, направлявшиеся в Таджикистан, в том числе железнодорожные составы со стройматериалами, предназначенными для строительства Рогунской ГЭС,

Такие действия Ташкент аргументировал тем, что железнодорожная инфраструктура республики крайне загружена в связи с международными обязательствами страны по транспортировке грузов в Афганистан.

В январе 2013 года Узбекистан прекратил поставку природного газа в Таджикистан, такие предприятия, как Таджикский алюминиевый комбинат (ТАЛКО) и «Таджикский цементный завод» были вынуждены перейти с газа на уголь, что резко повлияло на себестоимость продукции и экологическую обстановку.

Одним из вопросов, по которому до недавнего времени происходили регулярные конфликты, являются территориальные претензии двух стран.

На территории Таджикистана расположены несколько узбекских анклавов, а на территории Узбекистана — один таджикский. Кроме того, до недавнего времени имелись разногласия по линии государственной границы. Дружбы не добавил тот факт, что в 2000 году Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном якобы для предотвращения проникновения на свою территорию боевиков.

В том же году Узбекистаном в одностороннем порядке был введен визовый режим.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев и Таджикистан

С избранием президентом Узбекистана Шавката Мирзиёева, республика в качестве приоритета внешнеполитической деятельности назвала отношения с соседними странами.

На сегодня узбекско-таджикские отношения претерпели кардинальные изменения. В частности, правительственные и бизнес делегации двух стран совершают регулярные взаимные поездки, проводятся промышленные ярмарки и культурные мероприятия.

Важнейшим моментом в двусторонних отношениях стало смягчение Узбекистаном визовых ограничений, узбекской стороной открыты 10 ранее закрытых пунктов пропуска на совместной госгранице, начало действовать прямое авиасообщение, которое было прервано в 1992 году, возобновлено в полном объеме железнодорожное и автобусное сообщение. Узбекистан предоставил таджикской стороне карту минных полей, на которых ранее гибли жители горных таджикских сёл.

Важнейшим вопросов стало завершение демаркации общей госграницы, две страны достигли компромисса по Фархадской ГЭС. Согласно договоренностям, безопасность ГЭС будет обеспечивать таджикская сторона, а эксплуатацию — узбекская.

В ходе визита Мирзиёева в Душанбе, который запланирован на 9—10 марта, ожидается решение вопроса о непосредственном участии Узбекистана в строительстве Рогунской ГЭС, создание совместных производственных мощностей с привлечением инвестиций из Узбекистана, организация и систематическое проведение различных образовательных, научных и культурно-массовых мероприятий, фестивалей и другое.

По некоторым данным, стороны намерены подписать во время визита около 20 двусторонних документов в политической, экономической, культурной и других сферах сотрудничества.