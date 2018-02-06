После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова на протяжении нескольких дней в стране царила атмосфера тревожного ожидания. Международные эксперты и политики буквально на кофейной гуще гадали, кто может прийти к власти в Узбекистане, в стране, расположенной в непосредственной близости от Афганистана, соответственно, имеющей важное геополитическое значение.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Как сообщалось ранее, Шавкат Мирзиёев пришел к власти в результате отказа главы сената Нигматуллы Юлдашева занять пост временно исполняющего обязанности президента Узбекистана и предшествующих этому событий.

Для того, чтобы понять, в какой внутриполитической обстановке оказался новый лидер страны Шавкат Мирзиёев, стоит совершить небольшой экскурс в новейшую историю страны.

После трагических андижанских событий, произошедших в Узбекистане в мае 2005 года, глубоко изменилась психология и мироощущение первого президента страны Ислама Каримова. Дело в том, что Каримов в конце 1990-х годов самоизолировался, крайне редко появлялся на публике и целиком доверял своему ближайшему окружению, которое рисовало для него обстановку в стране в исключительно розовых тонах.

Тем более для Каримова стало настоящим шоком то, что произошло в городе Андижане. Напомню, что в мае 2005 года в узбекском городе Андижане группа вооруженных людей захватила ряд административных зданий, в том числе военную часть, тюрьму, здание областной администрации Андижанской области и другие объекты. В ходе подавления беспорядков было убито, по официальным данным, 187 человек, сотни граждан получили ранения. Во время беспорядков многочисленная толпа, собравшаяся на центральной площади области, требовала отставки Каримова, а также либерализации в сфере гражданских прав и свобод.

После жесткого подавления андижанского мятежа на власти Узбекистана с критикой обрушился ряд международных правозащитных организаций и стран. В отношении Узбекистана западными государствами были введены санкции.

После таких потрясений Ислам Каримов перестал верить своему окружению, за исключением главы службы национальной безопасности Рустама Иноятова. Другой силовой министр, глава МВД Зокир Алматов, являвшийся на протяжении многих лет исключительно знаковой фигурой и одним из доверенных лиц президента, был отправлен в отставку. Многие силы и средства МВД, в числе которых были подразделения внутренних войск, перешли в распоряжение Иноятова.

Ранее МВД и СНБ в ходе своей деятельности составляли в стране некий баланс сил. После ухода Зокира Алматова и передачи Рустаму Иноятову исключительных полномочий баланс сил стал крениться только в одну сторону, что создало ненормальную обстановку.

Получив исключительные полномочия, СНБ, пользуясь доверием Каримова, проникла во все без исключения сферы политической, экономической, общественной и даже культурной жизни страны. Впервые в МВД Узбекистана на посту заместителя министра ведомства, ответственного за расстановку кадров, появился официальный представитель службы национальной безопасности, о чем во времена Алматова невозможно было и помыслить.

При этом работа МВД всячески ослаблялась и дискредитировалась, что в конечном итоге повлияло на рост уличной преступности и других правонарушений. Положение ведомства усугубило и то, что многие опытные сотрудники не захотели работать в новых стесненных условиях или были уволены как неблагонадежные.

К моменту смерти Каримова СНБ обладало практически всей полнотой власти в стране, в каждом ведомстве и организации зримо или незримо по сей день присутствуют «бойцы невидимого фронта».

Именно в таких условиях новому президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву пришлось взять в руки бразды правления. В самой системе власти для молодого президента существовало мало точек опоры, и единственно правильным для Мирзиёева решением стало найти такую опору в лице народа.

Saeima Ислам Каримов

Первые шаги президента

По данным многих экспертов, за пределами Узбекистана работает до трети трудоспособного населения республики, в основном в Российской Федерации.

Такое положение обусловлено, прежде всего, нехваткой рабочих мест в Узбекистане, а также низкими зарплатами. Особенно страдает от своей невостребованности молодежь, недавно закончившая средние или высшие учебные заведения.

Первым законом, подписанным временно исполняющим обязанности президента Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, стал закон «О молодежной политике».

Что особенно важно для нынешней молодежи, в законе закреплена норма, предусматривающая обязательное минимальное резервирование рабочих мест для выпускников профессиональных колледжей, а руководителям тех предприятий, которые уклоняются от предоставления рабочих мест молодым специалистам, грозит административная ответственность в виде серьезных денежных штрафов.

В новом нормативном акте также прописаны меры по социальной защите молодежи и молодых семей, создана социальная служба молодежи. Кроме того, закон регламентирует вопросы государственной поддержки одаренных и талантливых молодых людей, молодежного предпринимательства.

Глава Узбекистана раскритиковал органы исполнительной власти на местах, которые слабо используют механизмы эффективного взаимодействия с органами государственного и хозяйственного управления, образовательными учреждениями и другими в вопросах обеспечения занятости населения.

Он также указал, что в решении проблем занятости населения используются устаревшие, малоэффективные формы и методы работы, не изжита практика искажения реальной ситуации на рынке труда.

Мирзиёев подчеркнул, что в результате такого бездействия исполнительной власти миллионы граждан республики вынуждены искать работу за рубежом.

Тут стоить подчеркнуть, что в прежние времена власть делала вид, что проблемы массовой трудовой миграции узбекских граждан вовсе не существует.

Шавкат Мирзиёев с высокой трибуны провозгласил лозунг: «Настало время, когда не народ должен служить государству, а государство народу».

Gdb.rferl.org Рустам Иноятов

Еще одним резонансным заявлением Мирзиёева стало его требование к силовикам «оставить народ и бизнес в покое».

«Пусть это хорошо запомнят все работники правоохранительных органов. Прошло время вмешательства во все сферы, прикрываясь «конторой» и действуя в своих интересах, пренебрегая интересами родины и народа. Впредь ни один человек не должен привлекаться к ответственности на основе фиктивных доказательств, клеветы и наветов», подчеркнул президент.

При этом он указал на службу национальной безопасности, «которая действует не на основании закона, а по положению, разработанному 26 лет назад».

«Более четверти века это положение не менялось, что привело к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», подчеркнул Мирзиёев.

Забегая вперед, стоит отметить, что несколько дней назад, 31 января 2018 года, Мирзиёев издал указ, согласно которому Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности после почти 23 лет пребывания на этом посту и переведен на работу в аппарат президента Узбекистана.

Общественный резонанс от такого решения президента Мирзиёева можно, пожалуй, сравнить только с тем, который произошел после вестей о кончине Ислама Каримова.