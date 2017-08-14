В Узбекистане началась реализация планов официальных властей страны по реформированию валютной системы. Жители уже начали ощущать на себе первые признаки реформы: фактически начал рушиться так называемый черный рынок по обмену местного сума на иностранную валюту.

Центральный банк Республики Узбекистан Узбекистан. 10000 сумов 2017 года

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Четыре параллельных курса по обмену валюты

В Узбекистане параллельно действует четыре курса обмена иностранной валюты. Официальный курс Центрального банка нужен в основном для составления статистических данных. По этому же курсу покупают валюту так называемые «льготники». Это немногие компании, аффилированные с властью, которым дана привилегия покупать валюту по самому низкому курсу, то есть курсу ЦБ. В среднем он на 50% ниже установившегося на черном рынке.

Черным курсом пользуется основная часть населения и частный бизнес Узбекистана. Валюту, в буквальном смысле слова на рынке, продают уличные менялы. Риск довольно велик: покупка или продажа валюты на черном рынке подпадает под соответствующую статью Уголовного кодекса Узбекистана.

Власти при этом осознают, что при помощи нелегальной валюты бизнес осуществляет организацию торговли или производства. Поэтому на сам факт существования черного рынка смотрят сквозь пальцы. Однако всегда остается возможность обвинить неугодных физических и юридических лиц в незаконных операциях с валютой.

Третьим, биржевым (клиринговым) курсом пользуются легальные импортеры товаров, однако курс на бирже значительно выше, чем на черном рынке, и совсем не сравним с курсом ЦБ. При этом валюта на бирже всегда имеется в ограниченном количестве, а компании, пользующиеся биржевой валютой, теряют часть прибыли из-за дороговизны клиринговых денег.

Четвертый, так называемый коммерческий курс, используется при безналичной покупке валюты, которая зачисляется на конверсионную пластиковую карту. Он выше курса, установленного Центробанком, примерно на 3−5%. Конверсионная пластиковая карта предназначена только для физических лиц. Граждане Узбекистана могут купить валюту у банков в объеме не более двух тысяч долларов за один квартал.

Последние дни черного рынка

Как отмечалось выше, покупка или продажа иностранной валюты осуществляется бизнесом и гражданами Узбекистана преимущественно на черном рынке. Все это связано с определенными манипуляциями, которые для стороннего наблюдателя покажутся чрезвычайно сложными и запутанными, однако для узбекистанцев они являются повседневной рутиной.

Например, для того, чтобы отдельной компании расплатиться за полученный из-за рубежа товар, проданный на местном рынке за узбекские сумы, зачисленные на счет в узбекском банке, а затем купить следующую партию товара, необходимо предпринять следующие шаги.

Первое, что необходимо сделать, — найти фирму, которая занимается обналичиванием сумов со счетов фирмы в банке. Используя фиктивные документы, компания-заказчик, пользуясь услугами «обнальщика», получает наличные деньги в нацвалюте. Плата за предоставленную услугу — от 25% до 30% от общей суммы. После этого обналиченные средства везутся к уличным менялам, которые конвертируют сумы в наличную иностранную валюту. Затем наличная иностранная валюта при помощи различных манипуляций перевозится через государственную границу Узбекистана. Через банки одного из соседних государств, в основном киргизские, официально переводятся деньги поставщику за отправленную партию товара.

Компании, проделывающей эти манипуляции, грозят санкции за незаконное обналичивание денежных средств и контрабанду валюты.

Однако, стоит еще раз подчеркнуть, что все это является повседневной рутиной, а нарушающие закон компании — обычные участники рынка, которые двигают экономику Узбекистана вперед.

Другого пути по оплате импортных товаров не существует. Исключение составляют те немногие фирмы, которые могут официально покупать валюту по курсу ЦБ.

Вместе с этим власти Узбекистана недавно инициировали продажу банками валюты по курсу, приближенному к значениям на черном рынке. Валюта продается предприятиям, занимающимся организацией производства или импортом нужных для страны продуктов питания.

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В этой связи необходимость покупки валюты на черном рынке отпала примерно у 50% местного бизнесменов, в связи с чем курс валюты на уличном рынке обвалился сразу на 25%, с 8400 сумов за доллар неделей ранее до сегодняшних 6500 сумов за единицу американской валюты. По информации, циркулирующей в финансовых кругах страны, с 1 сентября валюта в Узбекистане будет свободно покупаться и продаваться.

Последствия валютной реформы

Инфляционное давление, обусловленное быстрым ростом денежной массы, а также кредитов может грозить стране проблемами в случае либерализации денежно-кредитной сферы.

Учитывая данный фактор, Центральный банк Узбекистана ужесточил свою политику, в том числе за счет повышения ставки рефинансирования с 9% до 14%.

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При свободной конвертации узбекского сума в узбекских банках может возникнуть дефицит валюты.

Это, в частности, обусловлено тем, что объемы денежных переводов между Узбекистаном и РФ, где трудится подавляющее большинство узбекских трудовых мигрантов, значительно сократились в связи с девальвацией рубля и кризисом в России (по данным ЦБ РФ, объемы денежных переводов между Узбекистаном и Россией в январе-сентябре 2015 года снизились почти вдвое — до 2 миллиардов долларов), а экспортный потенциал Узбекистана пока не может обеспечить достаточного количества валютных поступлений.

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Такая ситуация может привести к росту стоимости иностранной валюты из-за ее нехватки и к последующей за этим инфляции, так как Узбекистан пока сильно зависит от импорта.

Кроме того, пострадают государственные монополии, к которым ранее применялись льготы, они практиковали конвертацию по нерыночному курсу (курс ЦБ), и введение общего курса резко снизит рентабельность этих предприятий. Также могут пострадать компании, получившие валютные кредиты, так как возможная девальвация узбекского сума может привести к их банкротству.

Однако введение системы свободной конвертации обеспечит бизнесу долгожданную торговлю, не отягощенную вышеуказанными манипуляциями («обнал» и т.д.), а производственным предприятиям — беспрепятственную закупку сырья и комплектующих, что в целом, несомненно, окажет положительное влияние на экономическое развитие Узбекистана.

От свободной конвертации выиграет и государственный бюджет, так как рост торговли и производства начнет резко расти, соответственно, вырастет и налогооблагаемая база.

Главное, чтобы государство в новых условиях смогло выстроить грамотную экономическую политику, в том числе в сфере денежно-кредитных отношений, таможенных и налоговых платежей и других сферах.

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