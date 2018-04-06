Работа внешнеполитического ведомства Узбекистана неоднократно вызывала нарекания со стороны как руководства республики, так и рядовых граждан. Это важное ведомство функционировало, что называется, «плывя по течению», по-армейски выполняя указания вышестоящих структур, а также ведомств, мягко говоря, не имеющих отношения к внешнеполитическим сношениям республики.

Флаги мировых держав. Самарканд. Узбекистан

Как результат, министерство иностранных дел Узбекистана превратилось в инертную структуру, не продуцирующую качественного аналитического продукта, соответственно не выполняло возложенные на ведомство важные задачи по продвижению и защите, в том числе внешнеэкономических интересов республики, установления прочных культурно-гуманитарных связей с другими государствами и другое.

Критика нового президента

С приходом к руководству республики нового президента Шавката Мирзиёева работа министерства иностранных дел Узбекистана была подвергнута жесткой критике.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Прежде всего, глава государства обратил внимание на отсутствие эффективной и слаженной работы МИД в вопросах развития торгово-экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества с иностранными партнерами, что могло бы оказать содействие экономическому развитию республики.

Дошло до того, что президент провел селекторное совещания с послами Узбекистана за рубежом (тем самым выполняя непосредственные функциональные обязанности министра иностранных дел Узбекистана) и дал им конкретные поручения по привлечению иностранных инвестиций и туристов.

Президентом неоднократно подвергалась критике работа ведомства по информированию мирового сообщества о масштабных преобразованиях в стране и международных инициативах республики.

Тут стоит подчеркнуть, что МИД Узбекистана крайне неохотно взаимодействует с представителями зарубежных СМИ. В частности, министерство не реагирует даже на запросы иностранных СМИ, которые могли бы посодействовать освещению положительных процессов, происходящих в республике. МИД предпочитает не удостаивать ответом такие запросы, что ярко свидетельствует о нежелании ведомства участвовать в реформах, осуществляемых в стране.

Очень плачевная обстановка наблюдается в подведомственном МИД вопросе аккредитации иностранных журналистов в республике.

В стране с более чем 30-миллионным населением в настоящее время работают представители СМИ не более десяти зарубежных стран. Запросы об аккредитации многих зарубежных СМИ со стороны МИД игнорируются и не удостаиваются даже ответа, что само по себе вызывает самые противоречивые чувства у того или иного средства массовой информации.

СМИ

Все это препятствует эффективной реализации задач по формированию позитивного имиджа и укреплению авторитета страны на международной арене.

Главой Узбекистана обращено внимание на неудовлетворительное качество оказываемых государственных услуг в деятельности консульских учреждений, обеспечении защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц Узбекистана за рубежом, оказании помощи гражданам, попавшим в затруднительное положение.

Как известно, ранее Узбекистан игнорировал события за рубежом, произошедшие с гражданами республики, в том числе те, где имелись пострадавшие и жертвы из числа граждан страны.

На этом фоне у всего общества Узбекистана вызвали самые положительные эмоции меры, предпринятые государством по оказанию помощи пострадавшим во время пожара на предприятии в Ленинградской области и во время аварии автобуса с гражданами Узбекистана в Казахстане.

Ранее такой активности государственных органов Узбекистана, включая МИД страны, по оказанию содействия гражданам за рубежом не наблюдалось, а сама активность была инициирована только после указаний Шавката Мирзиёева.

Со стороны МИД отсутствовала работа по налаживанию системного диалога с соотечественниками за рубежом, многие из которых являются успешными предпринимателями, учеными, врачами, педагогами.

Ввиду отсутствия аналитического мышления у сотрудников МИД, их инертности, огромный потенциал соотечественников за рубежом не был задействован при реализации социально-экономических, культурно-гуманитарных проектов и других программ в приоритетных направлениях развития республики.

Президент Узбекистана как на отдельный момент неэффективности кадровой политики обратил внимание на низкий уровень материального стимулирования и социальной защиты работников МИД, что «ограничивает возможности по формированию высокопрофессионального дипломатического состава, снижает престиж дипломатической службы и приводит к оттоку квалифицированных специалистов».

Указ президента

В целях коренного совершенствования системы министерства иностранных дел Республики Узбекистан президентом страны Шавкатом Мирзиёевым подписан указ, определяющий важнейшие направления реформирования системы МИД Узбекистана. Документ обнародован сегодня, 6 апреля в местных СМИ.

Согласно документу, в системе МИД предстоит коренной пересмотр и совершенствование нормативно-правовой основы деятельности и организационно-штатной структуры и заграничных учреждений республики «с акцентом на продвижение «экономической дипломатии».

В соответствии с указом, будет установлен новый подход к деятельности дипломатов, направленный на расширение и диверсификацию экспорта отечественных товаров, привлечение инвестиций, передовых технологий и туристических потоков в страну.

Kremlin.ru Официальная церемония встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 2017

Документом регламентируется активное использование инструментов «публичной дипломатии» в продвижении позитивного международного имиджа Узбекистана, прежде всего, через усиление работы по системному и адресному информационному взаимодействию с национальными и зарубежными экспертными сообществами, средствами массовой информации, общественными и научными кругами.

Президент Узбекистана распорядился кардинально пересмотреть кадровую политику в министерстве иностранных дел и заграничных учреждениях республики путем внедрения передовых и прозрачных организационно-правовых механизмов подбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, ротации и формирования перспективного резерва дипломатических кадров.

Отныне, государство будет реализовывать механизмы обеспечения реальной защиты прав и законных интересов граждан, поддерживать всесторонний диалог с соотечественниками за рубежом, способствовать их активному привлечению к реализации торгово-экономических, культурно-гуманитарных и социальных проектов и программ.

Указом в структуре министерства иностранных дел образованы новые подразделения, которые в том числе будут содействовать экономическому развитию республики.

Так, только что созданное Главное управление внешнеэкономического сотрудничества будет заниматься привлечением иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия, продвижением экспорта и внешнеторговых связей, международным сотрудничеством в сфере развития туризма.

Самарканд. Туризм

Созданы Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации (на базе пресс-службы), консульско-правовой департамент, подразделение по взаимодействию с соотечественниками за рубежом, отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц и в его составе сектор по приему обращений (call-center) и другие.

Материальное стимулирование и социальная защита работников органов дипломатической службы, согласно указу, будут улучшены, для них будут созданы «достойные условия для эффективной работы».

«Создать Фонд развития органов дипломатической службы Республики Узбекистан на базе Республиканского фонда развития дипломатических и консульских учреждений Узбекистана в целях совершенствования механизмов материального стимулирования работников и финансирования деятельности МИД», — говорится в указе.

Также установлено, что глава дипломатического представительства является высшим официальным представителем республики в государстве пребывания, обеспечивающим эффективное проведение внешнеполитического и внешнеэкономического курса, защиту и продвижение интересов страны, а также прав и законных интересов граждан и юридических лиц Узбекистана.

Таким образом, для эффективной работы министерства иностранных дел созданы и определены все условия. Остается лишь надеяться, что МИД Узбекистана не будет саботировать инициативы президента, работая «по старинке», опасаясь взять на себя инициативу, остерегаясь новых, таких революционных для этого пока инертного ведомства задач и подходов.