Татьяна Титаева
Автор
Родилась в Амурской области. Получила журналистское образование в Северо-Западном филиале РАНХиГС. Владеет навыками конвергентной журналистики.
Последние публикации
Атомоход «Якутия» спустили на воду с флагами новых регионов России на борту
На Балтийском заводе Санкт-Петербурга 22 ноября в торжественной обстановке и с участием президента (по видеосвязи) спустили на воду новый атомный ледокол «Якутия» проекта 22 220. Он стал четвертым атомоходом этого проекта, построенным в Петербурге по заказу ФГУП «Атомфлот». О переходе к новому...
22 ноября 2022
В метро Петербурга запустили новый состав «Балтиец» с широкими дверями
В метрополитене Санкт-Петербурга 12 ноября на красную линию запустили первый новый состав «Балтиец», который сделает поездку в метро более комфортной. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как под звуки оркестра «Балтиец» отправился в свой первый рейс. На платформу станции метро «Балтийская» состав...
12 ноября 2022
«Они вернутся»: в Петербурге проводили новую группу мобилизованных
Из Приморского района Санкт-Петербурга в учебные воинские части отправили очередную группу мобилизованных граждан. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как в самом крупном районе Северной столицы 21 октября прошла церемония проводов. Пока одни мужчины ждали своей очереди в кабинеты военного...
21 октября 2022
«Пусть подавятся своими визами»: Сеть о закрытии границ для граждан РФ
Жители Санкт-Петербурга по большей части отнеслись равнодушно или презрительно к закрытию границ трех стран Прибалтики и Польши для граждан РФ. Корреспондент ИА REGNUM узнал о реакции пользователей на введение запрета на въезд в эти страны. Литва, Эстония, Латвия и Польша теперь не пускают через...
19 сентября 2022
Победа или передышка? Петербуржцы обсудили в Сети приостановку реновации
Жители Санкт-Петербурга, чьи дома могут попасть под реновацию, восприняли решение Смольного приостановить программу «великого переселения» как свою победу. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения пользователей о судьбе петербургской реновации. Закон о реновации был принят в Петербург в июне 2022 года...
14 сентября 2022
Без розеток, зато свой: в Петербурге показали новый состав метро «Балтиец»
В петербургском электродепо «Автово» показали, как выглядит новый состав метрополитена «Балтиец», который должен прийти на смену устаревшим поездам подземки. Об особенностях нового состава и дизайне вагонов узнали корреспонденты ИА REGNUM. Представители производителя состава, компании...
13 сентября 2022
По Невскому — с хоругвями, без флагов: в Петербурге прошёл крестный ход
В Санкт-Петербурге после вынужденного перерыва на два пандемийных года по Невскому проспекту прошёл общегородской крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Как проходила возобновленная церемония, 12 сентября увидели корреспонденты ИА REGNUM. Утро у...
12 сентября 2022
«Это позор для Питера»: сеть о непристойной фотосессии на «Ленфильме»
Пользователи социальных сетей пристыдили парня и девушку за непристойную фотосессию на выставке, посвящённой Великой Отечественной войне, в одном из павильонов киностудии «Ленфильм» в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Двое молодых людей совершили непристойные действия во время посещения...
5 сентября 2022
«Идти с цветами или это пережиток прошлого?»: петербуржцы перед 1 сентября
Петербуржцы завершают последние приготовления к новому учебному году своих детей. Форма отглажена, рюкзаки собраны, в цветочных магазинах уже сокращается число букетов. Особенно сложная задача — собрать и отправить ребёнка в первый класс. Корреспондент ИА REGNUM узнал, о каких проблемах пишут в...
31 августа 2022
Выгоняют из квартир, чтобы застройщики заработали: петербуржцы о реновации
Жителей Санкт-Петербурга, которых волнует программа комплексного развития территорий (КРТ), очень удивили слова губернатора города Александра Беглова о том, что региональный закон о реновации якобы остаётся «проектом», который еще «обсуждается». Заверения градоначальника о том, что реновация...
26 августа 2022
«И забор пусть построят»: Сеть высмеяла закрытие Эстонии от граждан России
Жители Северо-Запада России иронизируют над запретом Эстонии на пересечение границы для граждан РФ по выданным эстонскими же властями шенгенским визам. Корреспондент ИА REGNUM узнал, как жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей отнеслись к неуклюжим и незаконным действиям Таллина...
18 августа 2022
В петербургском музее открыли выставку «Донбасс 14–22. Право на жизнь»
В музее политической истории России в Санкт-Петербурге открыли выставку «Донбасс 14–22. Право на жизнь», посвящённую сложной жизни граждан на протяжении восьми лет. Корреспондент ИА REGNUM узнал, какие экспонаты представлены на экспозиции. Открытие выставки прошло при участии делегации из Луганской...
17 августа 2022
Краш, тильт и кринж: почему люди используют сленг?
Современное общество стало меняться намного быстрее, чем это было раньше. Мы живём в мире, где ежедневно ведутся научные разработки в различных сферах. Каждый год миру открываются новые технологии и гаджеты. Изменения касаются и языка. Корреспондент ИА REGNUM решил разобраться, для чего нам нужен...
15 августа 2022
«Братцы-мазохисты» — жители СЗФО об ограничениях на въезд в Эстонию
Жители Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа посчитали мазохизмом решение властей Эстонии запретить въезд в страну по шенгенским визам, выданным этим государством в Прибалтике. Корреспондент ИА REGNUM изучил отношение граждан к такому решению. «Делают хуже нам, а...
12 августа 2022
«Опять маразм!» — Сеть о законе Петербурга о штрафах за шум животных
В Сети подвергли критике законодательную инициативу о введении штрафов для владельцев животных, которые нарушают режим тишины. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения пользователей по этой теме. Депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский сообщил, что на рассмотрение в Законодательное собрание...
8 августа 2022
Петербуржцы всё ещё скептически относятся к программе реновации
Несмотря на то, власти Санкт-Петербурга активно информируют граждан по программе комплексного развития территории (КРТ), жители города всё ещё скептически относятся к реновации. Корреспондент ИА REGNUM изучил настроения петербуржцев в социальных сетях. Жители города заметили, что по реновации уже...
5 августа 2022
Последний писк: петербуржцы скупают вещи до ухода H&M — фоторепортаж
Торговый центр «Галерея» 3 августа стал местом притяжения для модников, шопоголиков и любителей шведского бренда H& M в Санкт-Петербурге. Корреспонденты ИА REGNUM узнали, на что готовы граждане, чтобы ухватить предметы гардероба покидающего российский рынок западного бренда. Отдел бренда в одном из...
3 августа 2022
Морской парад в День ВМФ развеял тучи над Петербургом — фоторепортаж
В Санкт-Петербурге 31 июля с размахом отмечают День Военно-Морского Флота. Жители и гости города заполнили центральные набережные во время проведения Главного военно-морского парада, а затем отправились гулять по городу, вооружившись Андреевскими флагами и другой атрибутикой праздника...
31 июля 2022
«Рыдать не буду, но сожалею…»: петербуржцы отреагировали на уход H&M
Российский рынок окончательно покидает еще один крупный ритейлер из Швеции. Вслед за IKEA хлопнуть дверью по политическим причинам решила сеть магазинов одежды и товаров для дома H& M. Корреспондент ИА REGNUM изучил комментарии в пабликах Санкт-Петербурга в социальных сетях и выяснил, что многие...
18 июля 2022
«Сначала сделали, затем подумали»: Сеть о транспортной реформе Петербурга
В Санкт-Петербурге 15 июля официально произошёл завершающий этап транспортной реформы. По задумке авторов новой модели транспортного обслуживания, она освободила город от засилья коммерческих маршруток и уравняла для пассажиров условия проезда во всех видах общественного транспорта. Судя по...
15 июля 2022