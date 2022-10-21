Из Приморского района Санкт-Петербурга в учебные воинские части отправили очередную группу мобилизованных граждан. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как в самом крупном районе Северной столицы 21 октября прошла церемония проводов.

Дарья Драй ИА REGNUM Военный комиссариат Приморского района СПб

Дарья Драй ИА REGNUM Военный комиссариат Приморского района СПб

Пока одни мужчины ждали своей очереди в кабинеты военного комиссариата Приморского района, другие пришли сюда уже с родственниками и друзьями, чтобы отправиться в учебные части в рамках частичной мобилизации.

Дарья Драй ИА REGNUM Военный комиссариат Приморского района СПб

Дарья Драй ИА REGNUM Военный билет

Дарья Драй ИА REGNUM Военные билеты

Районный военкомат сегодня посетил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов («Единая Россия»). Он проконтролировал работу сотрудников военкомата и осмотрел их рабочие места. Военный комиссар Олег Лашко доложил, что при уточнении данных домой уже вернули одного ошибочно мобилизованного жителя Приморского района, ещё двое находятся в процессе возвращения. В частности, по решению Минобороны вернут домой многодетных отцов.

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова с мобилизованными

«Никого с тремя детьми не призывают. А тех, кого призвали в этом отделении военного комиссариата города Санкт-Петербурга, тех возвращают назад», — сказал Андрей Картаполов.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов

Во дворе в это время в колонну выстроились порядка 20 мобилизованных. Многие взяли с собой рюкзаки и баулы, запаслись вещами, которые понадобятся им в дальнейшей службе. Мобилизованные брали с собой различную амуницию и спальные мешки. Лишь некоторые пришли налегке, с одним рюкзаком.

Дарья Драй ИА REGNUM Построение мобилизованных

Дарья Драй ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Дарья Драй ИА REGNUM Построение мобилизованных

Церемония отправки сопровождалась патриотическими песнями, которые должны были укрепить боевой дух мобилизованных и их близких. Однако прощание далось легко не всем. Еще до начала построения одной из женщин стало плохо, ей помогали прийти в чувство. Были и те, кто не справлялся с эмоциями. В глазах жён и матерей стояли слёзы.

«Бабушка, не плачь», — попросил ребёнок в возрасте примерно четырёх лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Андрей Картаполов встретился с группой мобилизованных и принял участие в их проводах. Он подчеркнул важность каждого из них в ходе специальной военной операции.

«Желаю вам всего самого хорошего, успехов от председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина, всех депутатов, комитета по обороне, который я возглавляю. Я горжусь вами, и вами гордится район, город, вся наша страна», — подчеркнул депутат, много лет прослуживший в Вооруженных силах.

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова с мобилизованными

Затем организаторы проводов приступили к раздаче пакетов с сувенирами. Мобилизованные получили часы, ножи и медицинские жгуты. Всё это им пригодится при подготовке в учебных частях и в районе СВО. По окончании официальной части раздалось троекратное «Ура». Мобилизованным дали время попрощаться с родными и близкими.

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

«Они обязательно вернутся, не переживайте», — обратился Картаполов к семьям новых бойцов. Он отметил, что родственники могут рассчитывать на помощь государства и города.

Дарья Драй ИА REGNUM Встреча председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова с мобилизованными

Так как мобилизованных в этот раз было относительно немного, то с их отправкой справились один микроавтобус и «Газель». Момент, когда мужчины заходили в автомобили, для некоторых провожающих оказался тяжелым. На глазах снова выступили слёзы. Кто-то делал фото на память, кто-то снимал видео. Многие стояли в обнимку, не в силах расстаться. Однако это было уже неизбежно.

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Посадка в автомобили закончилась. Провожающие стучали ладонями по корпусу машин, женщины перекрестили своих мужей и сыновей. В учебных частях мобилизованные пройдут курсы подготовки и боевого слаживания. Там они будут оттачивать военные навыки, которые пригодятся им на линии боевого соприкосновения.

Дарья Драй ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры

Дарья Драй ИА REGNUM Прощание с близкими