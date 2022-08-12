Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Западного федерального округа посчитали мазохизмом решение властей Эстонии запретить въезд в страну по шенгенским визам, выданным этим государством в Прибалтике. Корреспондент ИА REGNUM изучил отношение граждан к такому решению.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Делают хуже нам, а страдают сами. Да они братцы-мазохисты», — считает Ирина Л.

После того, как премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что въезд в Европу для граждан России нужно ограничивать, власти страны не замедлили с принятием решения в рамках этой политики. Эстонские настроения вызвали у россиян непонимание. Пользователи интересовались, почему правительство смешивает политику с простыми людьми.

«Блин, какой бред… Какой бы ни была политика, при чём тут простые люди?!» — негодует Ольга Я.

Были и те, кто посчитал такое решение эстонских властей абсурдным и нелогичным, так как с их визой можно спокойно путешествовать в другие страны Европейского союза. Пользователи отмечали, что при желании жители России через другие страны всё равно смогут попасть в Эстонию.

«С эстонской визой можно спокойно поехать в Финку, Чехию, Германию и любую другую страну кроме Эстонии. Мало того, попав в Финляндию можно смело садиться на паром Хельсинки-Таллин и через 40 минут оказаться в Эстонии. Правда смешно?» — высмеял действия властей Andrey O.

В комментариях обсуждали и в целом отношение Эстонии к России и к её гражданам. Пользователи поднимали тему фашизма, который сейчас происходит на Западе. Олег Р., к примеру, предложил выгнать страну из Евросоюза, так как она не достойна находится среди развитых стран.

«Они всегда разделяли людей по расовой и национальной принадлежности, — поднял проблему дискриминации Денис Б. — Как они говорят, что попасть в Европу — это привилегия, намекая на то, что там живут высшие расы и национальности».

В продолжении темы комментаторы писали, что некоторые страны Европы держат обиду на Россию по различным причинам. Борис Б. отметил, что Грузия, Украина, Польша, Финляндия, Прибалтика и Болгария с Чехией озлоблены на Россию, потому что обязаны ей своим существованием и независимостью. А Эстония, в частности, обиделась на обычных граждан-туристов.

«Эстония очень обиделась на русских туристов за то, что те, набрав эстонских виз, вместо того, чтобы наслаждаться «красотами Таллина», использовали его для транзита в Европу. Представьте, как обидно звучит: «Использовать Эстонию для транзита в Европу». Они-то думали, что они тоже Европа, а оказалось», — обозначил причину такой политики Игорь П.

Кто-то всё же со спокойствием отнёсся к таким мерам. Жители СЗФО заявляли, что Эстония им не нужна, есть другие места, а в этом государстве в Прибалтике смотреть нечего.

«Не велика потеря, я в свои 42 ни разу не был за заграницей, а с таким отношением и не собираюсь», — выразил своё отношение. Влад Г.

С ним согласен и Евгений К. В комментариях к одному из постов на эту тему мужчина написал: «Плевок на карте закрылся. Надулись и в угол пошли. Что там делать? На облака смотреть разве что».

«Спа и магазины Эстонии стонут от пустоты и отсутствия посетителей. Они надеялись на россиян, так как россияне нежадные люди. А товары скупали помногу. А больше там делать нечего. Поедем в Карелию», — видит альтернативу туризму в Эстонии Галина Мв.

Нашлись и те, кто на такие действия предлагал ввести ответные санкции. А кто-то предлагал и ввести ограничения в отношении тех, кто ведёт бизнес на территории России.

«Отличное решение правительства Эстонии, теперь надо просто в России всех граждан Эстонии, ведущих бизнес в России и получающих энергоносители просто «отключить» от территории России», — написала Римма Б.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на границе России с Эстонией (Ивангород — Нарва) образовались очереди из транспорта. Люди ждут возможности пересечь контрольный пункт более десяти часов. Как сообщают очевидцы, сотрудники специально создают такие условия.