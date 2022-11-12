В метрополитене Санкт-Петербурга 12 ноября на красную линию запустили первый новый состав «Балтиец», который сделает поездку в метро более комфортной. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как под звуки оркестра «Балтиец» отправился в свой первый рейс.

Дарья Драй ИА REGNUM Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

На платформу станции метро «Балтийская» состав прибыл с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Вместе с главой города первыми пассажирами «Балтийца» стали члены городского правительства и представители «Трансмашхолдинга», где делается новый поезд.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов

«Очень комфортно и удобно находиться в этом вагоне, но прежде всего изменена ширина дверей, чтобы было удобнее входить. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов во время торжественной церемонии запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов

К запуску состава подготовились основательно. На платформе «Балтийской» выстроились учащиеся Санкт-Петербургского колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта, а также курсанты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Оркестр Ленинградской военно-морской базы добавил церемонии торжественности. Даже после её окончания музыканты продолжали играть, собрав заинтересованных пассажиров подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония запуска нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Губернатор Петербурга сообщил, что мнения петербуржцев о новом составе будут учтены при его дальнейшей модернизации. В городе запустят опрос, чтобы узнать, какие опции необходимо добавить в вагоны для еще более комфортных поездок.

Дарья Драй ИА REGNUM Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

На платформе станции состав не задержался, так как петербургское метро должно функционировать без задержек. «Балтиец» сразу же отправился дальше, в сторону станции «Технологический институт-1».

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Дарья Драй ИА REGNUM Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Запуск нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Состав «Балтиец» произведён на АО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг»). Конструкция поезда более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих. Кабина машиниста снабжена системой вентиляции с обеззараживанием воздуха. Двери вагона обрамлены светодиодной лентой, которая будет сигнализировать об их открытии и закрытии. Узнать о маршруте следования поезда пассажиры смогут с помощью жидкокристаллических блоков в вагонах.

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Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир метро

Отметим, что контракт между Петербургом и «Трансмашхолдингом» подписан в августе 2022 года. В рамках него город получит 950 современных вагонов метро. Их поставки, по словам Беглова, позволят обновить порядка 50% подвижного состава метро.