По Невскому — с хоругвями, без флагов: в Петербурге прошёл крестный ход
В Санкт-Петербурге после вынужденного перерыва на два пандемийных года по Невскому проспекту прошёл общегородской крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Как проходила возобновленная церемония, 12 сентября увидели корреспонденты ИА REGNUM.
Утро у православных жителей и гостей Петербурга началось с литургии в Казанском кафедральном соборе. Еще одна литургия позднее прошла в Александро-Невской лавре. Затем организаторы приступили к формированию колонны крестного хода.
Во главе колонны в два ряда выстроились священники. В руках почти у каждого были церковные знамёна и иконы. Также некоторые пришли на церемонию с кадилом и размахивали им, поэтому в воздухе пахло фимиамом.
Во главе колонны находился и депутат Государственной думы («Единая Россия») Виталий Милонов. Ранее он ежегодно участвовал в крестном ходе, облачившись в церковную одежду, поскольку прислуживает в храме в свободное от депутатских трудов время, не изменил себе и сейчас.
После того как на звоннице Казанского собора раздался звон, колонна двинулась. Ей предстояло свернуть с Казанской улицы на Невский проспект и пройти по нему до площади Александра Невского. Там навстречу главному крестному ходу из лавры позднее двинулся малый крестный ход.
Помимо Милонова, в колонне также были представители властей Петербурга. После «головы» со священниками и представителями казачества шли вице-губернатор города Борис Пиотровский, председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Были и депутаты городского парламента, например, руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник.
Несмотря на то, что 12 сентября — это рабочий день, желающих принять участие в церемонии оказалось немало. Среди участников, помимо прихожан городских и областных церквей и храмов, были спортивные и общественные организации. Среди них «Трезвая волна», «Волонтёрская рота» и другие.
Не остались в стороне и учебные заведения Петербурга. Кроме религиозных образовательных учреждений, к церемонии присоединились и вузы города. По Невскому проспекту прошли студенты из Северо-Западного института управления президентской академии (СЗИУ РАНХиГС), Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).
Также в колонне можно было встретить представителей городских и областных округов. Крестным ходом по главной магистрали города прошли священнослужители и прихожане Выборгского, Кронштадтского, Гатчинского, Адмиралтейского, Красносельского, Калининского, Пушкинского, Петродворцового, Фрунзенского и других районов.
В шествии приняли участие люди всех возрастов. Некоторые родители пришли с маленькими детьми и колясками, были школьники, студенты, взрослые, пенсионеры и пожилые. Стоит отметить, что на крестный ход пришли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Церемония сопровождалась церковными песнопениями. А на пасхальное «Христос Воскресе» отвечали «Воистину Воскресе».
Православные несли церковные знамёна, кто-то пришёл со своими иконами. Также можно было увидеть изображения царской семьи Романовых, канонизированной РПЦ. Несмотря на разрешение пронести флаги РФ, ДНР и ЛНР, их не было, зато можно было встретить чёрно-жёлто-белый флаг Российской империи. Запрет на использование флагов с политическими символами участники смогли обойти, надев одежду с такими элементами. Так, корреспондент ИА REGNUM заметил девушку с большим символом Z на груди в виде георгиевской ленточки.
Для крестного хода утром в понедельник перекрыли центральные улицы. Главным образом, участок Невского проспекта от Казанской улицы вплоть до площади Александра Невского и примыкающие улицы на время прохождения колонны. К тому же в этом году организаторы оградили основную колонну от тротуаров металлическим забором. Из-за этого желающие присоединиться к шествию по ходу действия не смогли это сделать. Жители и гости города смогли лишь наблюдать за ограждениями, как идёт колонна. В этом году для обеспечения безопасности участники должны были пройти через рамки металлодетекторов.
По завершении церемонии общегородской крестный ход встретился с малым на площади Александра Невского. Там провели молебен. На установленную для концерта сцену доставили главную икону шествия — Казанской Божией Матери.
Отметим, что, по данным вице-губернатор Бориса Пиотровского, в крестном ходе в Петербурге прошли 30 тыс. человек, при этом организаторы отправляли заявку на десять тысяч человек.