В петербургском электродепо «Автово» показали, как выглядит новый состав метрополитена «Балтиец», который должен прийти на смену устаревшим поездам подземки. Об особенностях нового состава и дизайне вагонов узнали корреспонденты ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Представители производителя состава, компании «Трансмашхолдинг», подчеркивают, что «Балтиец» — полностью отечественная разработка, созданная именно для метро Санкт-Петербурга и 95% деталей в составе — российского производства.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Новый состав петербургского метрополитена «Балтиец»

«Это замечательный новый состав, который представлен на новом российском приводе с множеством современных функций, кроме того, имеет возможность проходить порядка 200 метров расстояния на автономном ходу, что также даёт дополнительные опции для использования в составе метрополитена», — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Дарья Драй ИА REGNUM Замминистра промышлености и торговли России Альберт Каримов

Новые вагоны совмещают в себе лаконичность и технологии. Снаружи состав в основном белого цвета, имеет красные линии сверху и снизу, а кабины машинистов оформлены черными вставками. Двери вагона серые, с зелёной подсветкой. Сам вагон также обладает световыми вставками. В частности, горит синий знак метро в начале состава, загораются красные линии снаружи кабины. У машинистов появился пульт управления с тремя сенсорными дисплеями, там же размещены переключатели и датчики контроля.

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

«Первая ласточка большой партии подвижного состава, который должен поступить в наш город, мы приняли решение назвать эту серию поездов «Балтиец». Такое абсолютно ленинградское название», — заявил на презентации вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабина машиниста нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Двери внутри вагона также оснастили световыми линиями, которые расположены по бокам от дверного проёма, расширенного до 140 сантиметров. На потолке размещён источник света в виде геометрических фигур. Стены вагона — насыщенного серого цвета. Узнавать о маршруте следования поезда и о следующей станции пассажиры смогут благодаря панелям с жидкокристаллическим монитором.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в вагоне метро

«Это действительно масштабная программа обновления, которую мы запускаем на нашем метрополитене, — заявил директор СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. — Сегодня вашему вниманию представлен новый поезд, новый состав с гордым именем «Балтиец», он будет проходить обкаточные испытания на площадке электродепо и на первой линии (Кировско-Выборгская линия — прим. ред). метрополитена».

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Удержаться на месте пассажирам помогут матовые металлические поручни. А сиденья обтянуты насыщенно бордовым полотном из винила. На него нанесён рисунок, напоминающий разведённые мосты — один из традиционных символов Петербурга. Этот элемент можно увидеть также на потолке и на полу. Таким образом, в «Балтийце» объединили две важные для города темы: мосты и метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Рисунок на сидениях в вагоне метро

Несмотря на то, что состав новый, жителей и гостей города всё же оставили без разъёмов для зарядки устройств и сквозного прохода через вагоны: отказ от последних объяснили подходом к безопасности. А USB-розетки могут появиться позднее, для этого в составе есть внутренняя разводка. Вагоны будут меняться, состав будет совершенствоваться на протяжении действия контракта между Петербургом и «Трансмашхолдингом», который заключён сроком на 25 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Глава метрополитена в торжественной обстановке получил ключ от состава от заместителя генерального директора «Трансмашхолдинга» Андрея Васильева. Вместе с ним Козин перерезал ленточку. Представитель «Трансмашхолдинга» подчеркнул, что ключом действительно можно открыть поезд.

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация нового состава петербургского метрополитена «Балтиец»

«Надеюсь, что этот поезд будет радовать вас, радовать машинистов и, конечно же, радовать пассажиров, потому что именно для них в конце концов мы и производим этот поезд», — заключил Васильев.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Отметим, что жители и гости города смогут сначала увидеть новый состав лишь снаружи, его обкатка будет проходить без пассажиров. Перевозку пассажиров «Балтиец» начнет осуществлять в ноябре 2022 года.