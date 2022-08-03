Торговый центр «Галерея» 3 августа стал местом притяжения для модников, шопоголиков и любителей шведского бренда H& M в Санкт-Петербурге. Корреспонденты ИА REGNUM узнали, на что готовы граждане, чтобы ухватить предметы гардероба покидающего российский рынок западного бренда.

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели с пакетами с товарами из магазина H&M, временно возобновившего работу

Отдел бренда в одном из центральных торговых комплексов с самого утра готовился к наплыву посетителей. Магазин открылся в Северной столице одним из первых, пока остальные еще не работают.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь у входа в ТРЦ «Галерея» в магазин H&M, который временно возобновил свою работу

Ажиотаж среди покупателей сформировал очередь, длина которой немного не дотягивала до середины площади перед «Галереей». В очереди были в основном молодые девушки и компании людей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в среднем стоять приходится полчаса.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь у входа в ТРЦ «Галерея» в магазин H&M, который временно возобновил свою работу

Дарья Драй ИА REGNUM В очереди были в основном молодые девушки

Дарья Драй ИА REGNUM В среднем люди стояли в очереди около получаса

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь у входа в ТРЦ «Галерея» в магазин H&M, который временно возобновил свою работу

На вопрос о том, что сегодня планируют приобрести, отвечали: свитер, штаны, джинсы и другие вещи. Некоторые равнодушно отнеслись к уходу бренда с российского рынка.

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели у входа в магазин H&M

«Я могу поехать за границу (чтобы купить вещи — прим. ред.). У меня есть загранпаспорт», — пояснил один из покупателей своё отношение. Кто-то всё же огорчен, потому что не видит альтернативы.

Дарья Драй ИА REGNUM В день открытия магазина H&M вещей хватило на всех. Никаких драк за последний размер понравившейся вещи не было

Дарья Драй ИА REGNUM Ассортимент магазина H&M

В зал пускают партиями, охранники и персонал магазина всё же контролируют наполняемость торговой площади. Пока часть людей послушно стояла в очереди, другие пытались попасть в магазин через вход на втором этаже, но в основном безуспешно. Охранники разворачивали их, объясняя, что вход внизу, а там нужно очередь ещё отстоять. Но некоторым повезло больше. Корреспондент ИА REGNUM увидел, как охранник сделал исключение и пропустил беременную. Другим тоже были готовы сделать исключение, но более принципиальный охранник пресекал эти попытки.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели наполняли доверху шоперы, которые можно брать в магазине в качестве корзины

Дарья Драй ИА REGNUM Выбор одежды в магазине H&M

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели в магазине H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели в магазине H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

Вещей сегодня хватало на всех. Никаких драк за последний размер понравившейся вещи не было. Покупатели наполняли доверху шоперы, которые можно брать в магазине в качестве корзины. Большая часть граждан покидала H& M с большими пакетами, реже — со средними.

Дарья Драй ИА REGNUM Ассортимент магазина H&M

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели в магазине H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Вывеска магазина H&M, который временно возобновил свою работу в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Большая часть граждан покидала H&M с большими пакетами, реже — со средними

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели с пакетами с товарами из магазина H&M, временно возобновившего работу

На вопросы о том, как будет проходить работа, насколько большой ажиотаж, как возросла нагрузка на персонал, корреспондент ИА REGNUM не получил ответа. Менеджер и сотрудники магазина отказались от комментариев.

Помимо этого адреса открылся ещё один магазин, в «Охта Молле». Как сообщили в группе торгового центра «ВКонтакте», у них нет очередей. Стоит отметить, что в «Невском центре», что располагается через дорогу от «Галереи», магазин закрыт, никакой информации о планируемом открытии нет.

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели с пакетами с товарами из магазина H&M, временно возобновившего работу в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Покупатели с пакетами с товарами из магазина H&M, временно возобновившего работу в Санкт-Петербурге

При этом ИА REGNUM узнало о том, когда откроются отделы в других районах. В ТРК «Лондон Молл» зайти в H& M можно будет 4 августа, в «Европолисе» и «Сити Молле» — 5 августа. Даты открытия других магазинов пока неизвестны.