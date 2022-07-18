Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Российский рынок окончательно покидает еще один крупный ритейлер из Швеции. Вслед за IKEA хлопнуть дверью по политическим причинам решила сеть магазинов одежды и товаров для дома H& M. Корреспондент ИА REGNUM изучил комментарии в пабликах Санкт-Петербурга в социальных сетях и выяснил, что многие сожалеют о таком решении шведов, но не видят в этом катастрофы.

Nissy-KITAQ Магазин H&M

В скором времени помещения многих торговых центров распрощаются с ещё одним западным брендом. В начале марта H& M приостановил онлайн и офлайн продажу своих товаров в России. Многие месяцы после этого, проходя мимо, посетители ТЦ могли разглядеть лишь тёмные залы с завешенными полиэтиленом вещами и опущенными роллетами. Однако торговые площади сохранялись за шведской компанией, и некоторые полагали, что рано или поздно магазины вновь откроются.

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В комментариях после новости об окончательном уходе петербургские пользователи оценивают, как уход шведского бренда повлияет на российский рынок и жизнь граждан.

«Я так понимаю, это еще один символ успешной российской политики? Очередное обнищание рынка, очередные тысячи безработных и гигантские убытки для ТЦ», — пессимистически рассуждает Галина Ш.

Многие комментаторы отмечают, что сети магазинов известных марок создавали привлекательные рабочие места и платили налоги в бюджет. Компания H& M только в Петербурге имела 12 магазинов (всего по России — 181), и у каждого — свой штат сотрудников. Уход компании прибавит количество безработных в городе.

«Жаль, что наши люди не понимают, что каждая компания, которая уходит с рынка, — это много налогов, это рабочие места», — считает Михаил Ф.

«Рыдать не буду, но сожалею…», — поделилась своими мыслями Светлана П.

С ней согласна и Ольга В., которая оставила следующий комментарий: «Искренне жаль. Молодёжь с удовольствием там одевалась. Доступные цены были».

Для многих H& M был магазином, ассортимент которого удовлетворял своим соотношением цена-качество. Детские, мужские и женские одежда и аксессуары позволяли одеться всей семье. Компания часто устраивала распродажи на сайте и в своих магазинах.

«Там было очень много красивых детских вещей. У меня супруга все время там детскую одежду покупала. И за копейки. А теперь ни одного подобного магазина не осталось. Где одежду-то брать детям, подросткам? В «Детском мире», так там стремота одна и за дорого. Одна «Глория Джинс» осталась и всё», — поделился личным опытом пользователь Max Mara.

О том, какие вещи можно было приобрести в шведской сети, написала и Анастасия В. По её мнению, там «прекрасные были коллекции, если иметь вкус, то одеться модно там можно было очень недорого». К тому же, судя по словам женщины, вещи были из натуральных тканей.

Однако далеко не всем нравилась одежда из H& M, и уже тем более такие пользователи не собираются на предстоящую финальную распродажу.

«Вопрос другой, кто туда пойдет на распродажу, всегда этот бомжовский стиль обходил стороной. У меня на охоту в лес и то одежда приличнее и качественнее, чем это фуфло», — поделился альтернативным мнением Юрий П.

Часть пользователей оставляла насмешливые комментарии к новости об уходе шведской сети. Пользователи писали ёмкие «До свидания» и «Пока». А кто-то предположил, что скоро в России откроются магазины M& H, по аналогии с магазинами Reserved, которые, после покупки активов компании LPP, стали просто Re. А третьи и вовсе считают, что справятся с приобретением одежды без зарубежных ритейлеров.

«Куплю хлопчатобумажной ткани, сама трусов нашью. Пускай валят», — проявила своё отношение к уходу бренда Александра И.

Напомним, что новость об уходе компании появилась 18 июля. Распродажа, которая состоится в августе, позволит реализовать оставшиеся в магазинах вещи. В отличие от IKEA, приобрести вещи бренда можно будет напрямую в торговых центрах.