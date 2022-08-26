Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга, которых волнует программа комплексного развития территорий (КРТ), очень удивили слова губернатора города Александра Беглова о том, что региональный закон о реновации якобы остаётся «проектом», который еще «обсуждается». Заверения градоначальника о том, что реновация улучшит жилищные условия граждан, похоже, не убедили тех, кто может лишиться своего привычного жилья. Корреспондент ИА REGNUM изучил в социальных сетях реакцию горожан на слова губернатора по поводу реновации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Программа реновации

В интервью телеканалу «78» вечером 25 августа Александр Беглов по какой-то причине назвал закон о реновации «проектом», чем вызвал недоумение жителей города. Многие пользователи удивились, как закон может быть проектом, если губернатор сам подписал его в последний день июня 2022 года.

«Проверьте губернатора на амнезию! Он не помнит что подписал закон!» — просит Maria S.

«Раньше мы были совершенно уверены, что городской закон о КРТ был принят Заксобранием города еще в конце июня. Более того, 30-го июня он был подписан губернатором. Но теперь даже не знаем…», — сомневается пользователь musya.

Слова губернатора кого-то повеселили, у кого-то вызвали недопонимание, стыд или сомнения в том, что происходит. Некоторые сравнивали Беглова с президентом США Байденом, который не знает, о чём говорит, либо забывает. Другие в шутку строят теории заговора, предполагая, что «прямой эфир» был записан намного раньше, поэтому Беглов назвал принятый закон проектом. В доказательство приводят отсутствие загара у губернатора, который недавно уходил в отпуск и ездил на юг.

«Точно, это эфир из прошлого, когда он еще ничего не подписал, не может первое лицо быть в маразме, это невозможно», — пишет Vantaranta.

Справедливости ради отметим, что утром 26 августа в сообщении на своей странице в соцсети глава города всё же признал закон принятым и добавил, что власти Петербурга, на основании пожеланий петербуржцев, предложат внести правку в федеральное законодательство о реновации. Чтобы сделать более прозрачной и понятной процедуру голосования жильцов по вопросу о включении домов в программу КРТ и прояснить ряд других спорных моментов.

Между тем Беглов в своем телеинтервью затронул и другие конфликтные аспекты планируемой в Петербурге реновации. В частности вновь повторил заверения властей о том, что жители домов, подлежащих сносу, смогут остаться в своём районе, если воспользуются компенсацией. Однако тот факт, что за новое жильё придётся существенно доплатить, совсем не радует собственников.

«Ох! Как он красиво придумал: доплатите, купите где хотите. А может бюджет города нам доплатит, мы получаем от застройщика деньги, находим квартиру того же метража и комфорта, рядом школы, садик, а город нам добавляет разницу, а то с каких таких горок мы должны на себя ипотеку вешать из-за их хочушек!» — рассуждает Дмитрий А.

Слова губернатора задели не только этого пользователя. Мысль о том, что придётся влезть в ипотеку, чтобы остаться в своём же районе, вгоняет в уныние и других петербуржцев. Они подчёркивают, что их уровень доходов не позволяет просто взять и добавить денег на новое жильё.

«Нас выгоняют из своих квартир, чтобы застройщики заработали. А если мы не хотим жить на выселках, то мы можем влезть в долги и купить себе ещё раз квартиру на месте, где она у нас уже была. Ну спасибо за такую милость, прям до земли кланяюсь», — язвительно комментирует Aleksandra.

Люди хотят остаться жить там, где уже давно освоились. Некоторые районы города, где стоят панельные хрущевки, являются очень престижными в плане расположения. А согласно закону о КРТ, их жителей с одного района могут переселить в другой. В худшем случае, с севера на юг, с юга на север, или же с той локации, где была хорошая транспортная и социальная инфраструктура, туда, где она плохо развита.

«Зачем нам куда то ехать, у нас есть квартира в Кировском районе Санкт-Петербурга. На данное историческое время ооочень престижная локация для застройщика-инвестора, и чтобы заставить нас отсюда съехать — нужно ооочень поторговаться!!! Ни пяди земли врагам!!!» — встала на защиту своего жилья Наталья С.

В то же время пользователи нашли и плюсы в том, что Беглов лично рассказал о планах комплексного развития территорий. Один из комментаторов отметил, что обращения граждан в СМИ для получения ответов на интересующие вопросы помогают поднимать эту тему. Особенно, когда о ней говорит губернатор, это значит, что о КРТ услышат больше людей.

Также один из пользователей отметил, что винить во всех проблемах реновации одного губернатора неверно.

«Проблема даже не столько в самом Беглове, сколько в повальном кумовстве властных структур. Никогда туда не просочится человек, который не будет блюсти их интересы. И это не только во власти, во многих структурах то же самое. Сел на кресло, окружил себя родственниками, и делят пирог», — пишет Tatiana.

Нашлись и сторонники губернатора. Встречаются комментарии о том, что петербуржцы паникуют раньше времени, так как ещё ни один дом не включили в программу КРТ. Сам Беглов подчеркивает, что вокруг реновации сейчас плодится много спекуляций, фейков и небылиц.

«Вот именно такие люди, как вы, шухер и поднимают. Человек тупо оговорился, это ведь очевидно. А про выселять куда-то там, так именно об этом и речь, это подзаконные акты регулируют, а их сейчас нет. Так что прекрати истерику», — ответила одному из пользователей Полина Ш.

Очевидно, что реновация будет волновать жителей Санкт-Петербурга ещё долгое время, став одной из ключевых тем петербургской повестки. В социальных сетях ведутся активные дискуссии на этот счет. После резкого и масштабного недовольства в соцсетях появились посты и комментарии в поддержку программы. Однако в чатах о реновации подозревают, что их авторами являются проплаченные боты.