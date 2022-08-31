Санкт-Петербург, 31 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Петербуржцы завершают последние приготовления к новому учебному году своих детей. Форма отглажена, рюкзаки собраны, в цветочных магазинах уже сокращается число букетов. Особенно сложная задача — собрать и отправить ребёнка в первый класс. Корреспондент ИА REGNUM узнал, о каких проблемах пишут в соцсетях петербургские родители в преддверии 1 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Букет

Важнейшим символом Дня знаний являются цветы для учителя. Пока одни стараются найти самый свежий букет, чтобы простоял подольше, другие атакуют гипермаркеты, чтобы найти по акциям цену выгоднее, третьи покупают «доморощенные» букеты у бабушек возле метро. Однако где-то от этой традиции уже отказались или пытаются заменить её чем-то другим.

«Ваш ребенок на 1 сентября ходит с цветами, или это реально пережиток прошлого? Мы переехали в том году, купила хороший букет, и дочь одна пришла с цветами на линейку. Как белая ворона была. И вот, я задумалась, а надо ли в этом году покупать, или это смешно выглядит?» — пишет одна из пользователей в группе «ВКонтакте».

Многие матери поделились тем, как к этой традиции относятся в классах, где учатся их дети. Большинство отмечают, что школьники продолжают нести каждый свой букет, но где-то родители скидываются и покупают учителю один большой. Есть и те классы, которые 1 сентября вместо цветов решили потратить деньги на благотворительность.

«Какой-то год нас просили не тратится на цветы, а купить для детей из детских домов небольшие подарки, канцелярию или игрушку. Многие купили и подарок, и цветы», — ответила Надежда Н.

Многие родители хотят запечатлеть торжественные линейки на камеру, чтобы о важном моменте жизни напоминали фотографии и видеозаписи. И к этому аспекту готовы подойти крайне серьёзно.

Традиционно много вопросов вызывает школьная форма. Здесь каждый год проявляется проблема отцов и детей. Когда школьники хотят носить то, что модно, родители зачастую не понимают таких тенденций и подвергают критике. Финансовый вопрос также волнует родителей. Ученики начальных классов быстро растут, и нужно часто обновлять гардероб.

«Скоро дочь пойдёт в 9 класс. Попросила у меня деньги на юбку к 1 сентября, нo купила слишком короткую юбку в складочку и на мои возмущения говорит, чтo я ничегo не понимаю в моде. Как думаете, нормально ли идти в школу в такой юбке или мне категорически запретить? Чтo скажут в школе o моей дочери?» — задаётся вопросами одна из матерей.

«Кто-нибудь заказывал фотографа на 1 сентября? Чтобы сделал семейные красивые фотографии, фотографии класса, школы, как дети идут в 1 класс. На следующий год сын идёт в 1 класс, и я задумалась», — написала одна из участниц группы «Мамы Мамочки СПБ Санкт-Петербург Питер» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях под обсуждением кто-то порекомендовал хороших фотографов, а Надежда Н. написала, что их класс такими услугами не пользовался, так как женщина сама неплохо делает снимки. К ней присоединилась мама другого ребёнка.

И конечно, венцом всех проблем для родителей является школьная успеваемость их детей. Все хотят, чтобы их ребёнок учился хорошо, всё успевал и получал похвалу от учителей. Но, к сожалению, бывает и такое, что планы родителей и школьников не совпадают. Дети по разным причинам не хотят учиться, ленятся, что вызывает бурные эмоции у родителей.

«Моей дочери 13 лет, наступил подростковый период. Она не хочет учиться, скатилась на двойки и тройки в 7 классе. Переходит в 8 класс, я её спрашиваю собирается ли она учиться, а она говорит, чтo ей этo не нужнo, чтo она не собирается тратить своё время на учёбу», — поделилась переживаниями анонимная пользовательница.

Уже на этой неделе отдохнувшие школьники вернутся к учебным будням. Свободный стиль одежды сменится на форму, а после летнего отдыха снова нужно будет делать домашние задания, а кому-то — готовиться к государственным экзаменам.