Олег Тюрин
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Ветеран ВОВ и погибший на СВО внук. Уникальная история донецкого памятника
В Донецке возле здания администрации ДНР друг напротив друга установлены фигуры бойца Красной армии и современного ополченца — мемориальный комплекс «Защитникам Донбасса». Прообразами для монумента стали родные дед и внук, Григорий Павлович и Дмитрий Верлановы. Первый отправился на защиту Родины в...
19 июля 2024
Миражи победы Украины. Как поставки западных истребителей изменят ход СВО
В ближайшее время Нидерланды поставят Украине первую партию из обещанных 24 истребителей F-16. Необходимые разрешения на поставку самолётов предоставлены, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Сколько именно машин передадут в первой партии, чиновница не уточнила «из соображений...
2 июля 2024