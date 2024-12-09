Меньше года назад в Авдеевке шли бои, а сейчас здесь идёт большая стройка. В освобождённом пригороде Донецка работают добровольцы-ремонтники, которых собрал Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

ИА Регнум

С волонтёрами встречаемся в одном из донбасских городков — здесь добровольцы живут и отдыхают, возвращаясь из Авдеевки. Самый обычный частный дом, внутри — атмосфера уюта и тепла. Пахнет свежесваренным борщом.

«Инициатива о начале проекта исходила от главы Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви, владыки Пантелеимона. 8 марта 2023 года первая бригада строителей приехала в Мариуполь, начала ремонтировать крыши. Всего восстановили 265 крыш и 43 объекта внутренних работ — зиму работали по «внутрянке»: восстанавливали потолки, двери, стены, вставляли окна, делали электрику и сантехнику», — рассказывает ИА Регнум бригадир Антон.

Раньше мужчина работал техником сцены Московской филармонии, с которой проехал всю Россию. Работа нравилась, бросать её мужчина не планировал, но, когда в прошлом сентябре узнал, что нужны добровольцы в Донбасс, отправился в Мариуполь. И остался, чтобы восстанавливать разрушенные дома.

Пока домой, говорит Антон, совсем не тянет.

«Я всему научился на месте. Бывает, приезжают люди, которые никогда даже молотка не держали в руках. Мы всему учим, всё показываем, ребята потом приезжают во второй-третий раз. Профессиональных строителей здесь немного», — продолжает собеседник агентства.

Уже в октябре волонтёры прибыли в разрушенную Авдеевку. Руководство поставило задачу помочь подготовить город к надвигающимся морозом. К работе приступили сразу: местная администрация попросила срочно закрыть тепловой контур пункта временного размещения местных жителей. Отремонтировали стены, вставили окна и постелили новую крышу, превратив бетонную коробку в уютное место проживания людей, которые потеряли всё.

«Кроме ПВР, за полтора месяца мы отремонтировали 17 крыш частных домов, в работе ещё три. Плотно работаем с администрацией: она подбирает дома [подлежащие ремонту], критерии отбора — жильё людей, которым нужна помощь, инвалидов и пенсионеров, которые там живут или планируют в них вернуться», — рассказывает Антон

Фото из личного архива

Сейчас из более чем 40-тысячного населения города в Авдеевке остаются всего 600 человек, для которых планируется в ближайшее время подготовить 250 домов. Помогать в Авдеевку приехали больше сотни волонтёров, среди них люди разных профессий и строительного опыта. Был даже космонавт.

«Самый необычный человек, который прошёл через наш проект — Герой России, космонавт. Причем приехал он, не говоря, кто такой, «опознали» его случайно. Очень скромный человек, очень просил не упоминать его имени в прессе. Ещё приезжали писатели, артист, выпускник ГИТИСа, сейчас у нас трудится преподаватель МГУ… Строят все, кроме строителей», — смеётся прораб.

«Здесь работать интереснее»

Проект помощи объединил людей разных возрастов, профессий и даже вероисповедания. Несмотря на то, что организатором волонтёрства выступила Русская православная церковь, двери открыты для всех — и для атеистов, и для представителей других конфессий.

Условие одно: искренне желать помочь людям, попавшим в беду.

«Нас всех объединяет желание помочь. Некоторые приезжают посмотреть [на то, что происходит в Донбассе] — и это тоже важно, когда живёшь в обычном мире, где про войну никто не говорит и ничего не слышно. У многих меняется мироощущение, когда видят реальных людей, переживших войну», — поясняет Антон.

Его слова подтверждает один из немногих специалистов-строителей, который сейчас трудится в проекте. Игорь Николаев последние 11 лет работал плотником в монастыре на Соловецких островах, а две недели назад приехал помогать в Донбасс.

«Трудно сказать, что я испытал — было очень тяжело. А люди добродушные и приветливые, удивляюсь, что они не озлобились. На объектах кормят ребят, готовы всем помочь», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

У местных домов есть одна характерная особенность, отмечает плотник: печные трубы стоят не на скате крыши, а на коньке.

«Почему так? До сих пор ответа на этот вопрос не получил, — говорит он. — Но так и работать интереснее».

Николаев уверен, что точно не в последний раз приезжает в Авдеевку, потому что работы у волонтёров — непочатый край.

Другой строитель, трудящийся сегодня на благо жителей Авдеевки, — Виталий Ковров. До выхода на пенсию он работал на военном заводе, строил подводные лодки в Северодвинске. Сегодня он один из старожилов, работает больше 10 месяцев — вначале восстанавливал Мариуполь, сейчас отстраивает донецкий пригород.

«Авдеевка — в разы более разрушена [чем Мариуполь]. Тяжело на это смотреть, а местные уже отошли от шока — нужно жить дальше. Они бодрятся и улыбаются, а когда уже всё построено, благодарят нас со слезами», — делится Виталий.

Строители отмечают, что за бескорыстную помощь им воздаётся — причём самым неожиданным образом. Порой находятся решения проблем, которые раньше казались неразрешимыми.

«У нас был случай: приехал дядька, беженец из Херсона, работал долго, у него не было документов — ни паспорта, ни прописки, плюс неизвестно, где живут его родственники. Каким-то чудесным образом у него нашлась семья, а сейчас он смог сделать документы и скоро к ним поедет», — рассказывает Антон.

Дорога домой длиной в десять лет

Ещё одной удивительной историей поделилась корреспондент одного из федеральных СМИ Юлия Андриенко. Она родилась в Авдеевке, приехала делать репортаж о волонтёрах. Это её первое возвращение в город, из которого с риском для жизни пришлось уехать 10 лет назад.

В 2014 году Юлия работала корреспондентом в Донецке. Грянул майдан, жизнь буквально разделилась на «до» и «после». В мае девушка помогала организовать референдум о независимости Донбасса в Авдеевке. А когда в город зашли ВСУ, была вынуждена бросить дом и с семьёй перебраться в Донецк.

Тогда Андриенко и подумать не могла, что попадёт домой только через десять лет — с помощью волонтёрского проекта РПЦ.

«Мне редактор прислала [информацию о проекте] и сказала: слушай, интересная «испыталка». Авдеевка, конечно, разрушена, но для меня счастье, что я вообще приехала сюда. Десять лет… Даже во сне она была недосягаема — я шла [по улице], а мне казалось, что меня сейчас возьмут в плен.

Но я даже смогла пройти в свою квартиру, вывезти альбом со своими чёрно-белыми школьными фотографиями и ящик ёлочных игрушек. Сопровождали меня наши штурмовики, которые освобождали город. Это… до слёз», — не скрывает женщина.

Увидев, в каком состоянии находится родной город, Андриенко сама стала волонтёром. Сменив ручку и ноутбук на половник и фартук, она работает на общей кухне. Женщина верит, что это начало новой главы в истории Авдеевки.

«Я не большой знаток кухни, но беру мастер-классы, учусь готовить в условиях отсутствия воды в промышленном масштабе. Воду дают после двух часов дня, а кормить ребят нужно три раза в день. Наши строители — это для меня какие-то сверхлюди. Я ехала с ними из Москвы: один руководит крупной IT-компанией, трое детей и успешная жизнь, но он всё оставил и приехал сюда», — продолжает Юлия в беседе с ИА Регнум.

Она не скрывает, что поначалу не узнала родной город: он кардинально отличается от той Авдеевки, из которой журналистка уезжала в 2014 году. Разрушенные дома, снесённая до основания школа, в которой она когда-то проводила референдум… Даже в свою квартиру женщина попала не сразу.

«Я даже не плакала, когда увидела её: квартира была без окон, без дверей, и ребята [которые сопровождали] сказали: «Извините, но вас мы первой не пустим, не знаем, какие сюрпризы оставили ВСУ», — вспоминает женщина.

Пока же работа продолжается. Врага еще не отогнали далеко, нельзя начинать крупные восстановительные работы с большим количеством строителей — опасно. Но Авдеевка жива, город восстанавливается и обретает себя.

«Мы будем продолжать восстанавливать Авдеевку, продолжаем работу в Мариуполе. А потом, думаю, пойдём дальше и будем восстанавливать другие разрушенные города», — говорит прораб Антон.