В Донецке возле здания администрации ДНР друг напротив друга установлены фигуры бойца Красной армии и современного ополченца — мемориальный комплекс «Защитникам Донбасса».

ИА Регнум

Прообразами для монумента стали родные дед и внук, Григорий Павлович и Дмитрий Верлановы. Первый отправился на защиту Родины в 1941-м году, а второй встал на пути фашизма в 2014-м.

В прошлом году Дмитрий погиб, но родственники до сих пор не сказали об этом 106-летнему ветерану. Он продолжает ждать внука.

«Это не просто две эпохи, а реальная история одной семьи. В процессе работы над памятником возникла идея найти солдата, участника Великой Отечественной войны, у которого есть воюющий сейчас родственник. Мы нашли, и эти люди внесли в смысл памятника литературную сюжетную линию», — рассказывает ИА Регнум один из авторов композиции, скульптор Алексей Чебаненко.

Авторы композиции, Чебаненко и архитектор Андрей Белый, ставили себе задачу в двух монументальных фигурах отобразить суть событий, происходящих в Донбассе в последние десятилетия.

Советский солдат изображён в образе победителя нацизма. Он поднял пистолет-пулемёт ППШ — в качестве напоминания, кто и какой ценой победил в той войне. Напротив — более статичный ополченец. Его автомат в «рабочем» положении, а вытянутая вперёд рука показывает, что дело не закончено: он остановил, но ещё не победил фашизм на родной земле.

Дмитрий Верланов погиб под Угледаром около года назад, в сорок с небольшим лет.

«Сначала спрашивал о внуке, потом перестал»

Григорию Павловичу Верланову из Шахтёрска — 106 лет. С первых дней Великой Отечественной он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.

Кадр из видео Григорий Павлович Верланов

Тогда Григорию казалось, что война закончилась навсегда, но почти через 70 лет она вновь постучалась в двери Донбасса — и тогда на фронт отправился внук ветерана, Дмитрий.

Узнав об этой истории, авторы монумента захотели воплотить семейную историю в камне — отобрали фотографии и взяли их за основу для создания обликов фигур. При этом фигура бойца, для создания которой взяли фотография Григория Павловича, получилась более молодой, несмотря на шестидесятилетнюю разницу в возрасте деда и внука.

«Нам тогда дали фотографии деда, которые были сняты, когда он воевал и был совсем молодым. На этих фотографиях у него свежее и молодое лицо. А внук на фотографиях постарше, ему ближе к сорока, лицо более скуластое и серьёзное», — вспоминает Алексей Чебаненко.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мемориальный комплекс Защитникам Донбасса

В последний раз Григорий Павлович проводил Дмитрия на фронт в мае 2023 года. Тогда военнослужащий украдкой сказал родным, что, скорее всего, домой не вернётся — что-то почувствовал. Так и случилось: внук прославленного ветерана погиб при выполнении боевой задачи под Угледаром, тело не нашли до сих пор.

Но ветерану об этом не сказали — родные боятся, что трагическая весть станет слишком тяжёлым ударом для Григория Павловича.

«Он думает, что Дима или попал в плен, или где-то воюет и не может приехать. Мы не хотим рассказывать [о гибели внука]. Сперва отец спрашивал про Диму, а сейчас перестал. Думаю, он уже всё понял. Но, конечно, ждёт его — мы все ждём Диму и живём надеждой», — рассказывает ИА Регнум Михаил Григорьевич, сын ветерана и отец Дмитрия.

Снаряд прилетел прямо во время установки памятника

Над монументом авторы работали четыре месяца. Самой ответственной задачей было передать черты лиц скульптур — в результате удалось добиться портретного сходства. Это отметили сами Верлановы.

«Я вначале не верил [что сделают памятники], а потом по телевизору посмотрел — лица похожи, стоят друг напротив друга. Мне это очень нравится, хочу взять внучку с невесткой и поехать в Донецк, посмотреть на них», — продолжает Михаил Григорьевич.

При этом установить монументальный комплекс возле здания администрации было непросто. Когда на площади приступили к монтажу фигур, в машину рабочих прилетел украинский снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал, но этот момент Алексей Чебаненко запомнил на всю жизнь.

«Взрывная волна была тогда очень ощутимая. Но под прилётом я ещё никогда не ставил скульптур. Не представляю, как здесь живут люди, какие у них железные нервы. Это настоящие герои, горжусь, что я их современник», — рассказывает он.

Сегодня на площади напротив Дома правительства ДНР Дмитрий на глазах своего деда по-прежнему защищает Родину от фашизма. И каждый может прийти и почтить его память.