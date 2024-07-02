В ближайшее время Нидерланды поставят Украине первую партию из обещанных 24 истребителей F-16. Необходимые разрешения на поставку самолётов предоставлены, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Сколько именно машин передадут в первой партии, чиновница не уточнила «из соображений безопасности».

ИА Регнум

В свою очередь бывший военный лётчик и консультант по воздушной оборон француз Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ уже применяли F-16 в бою, это якобы подтвердили в Иностранном легионе.

Официальные источники это не комментируют: публично подчёркивается, что Запад ещё не передавал истребители Киеву.

Западные поставки: «Боевые соколы»…

В апреле 2023 года страны — члены НАТО согласовали начало подготовки Украины к получению и использованию истребителей F-16, они же Fighting Falcon («Боевой сокол). Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что планируется размещение истребителей на украинских аэродромах. А уже летом 2023 года была анонсирована передача 61 самолёта, принадлежащих Дании, Нидерландам и Бельгии.

Fighting Falcon — истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1974 году компанией General Dynamics. Эксплуатируется с 1978 года. Это самый массовый истребитель четвёртого поколения в мире — по состоянию на июнь 2018 года построено свыше 4600 самолётов. Состоит на вооружении 25 стран.

Создававшийся как лёгкий истребитель, после многократных модернизаций F-16 превратился в многофункциональный самолёт, способный нести на борту современное вооружение для поражения наземных и воздушных целей.

Передаваемые Киеву бельгийские и нидерландские самолёты могут использовать противорадиолокационные ракеты с дальностью пуска до 150 километров, планирующие управляемые авиабомбы с дальностью пуска до 110 километров и высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» с дальностью пуска до 370 километров.

По данным из открытых источников, ВСУ по состоянию на 1 января 2024 года располагали 116 боевыми самолётами, в частности: 55 МиГ-29, 14 Су-24, 31 Су-27 и 16 Су-25.

Если страны НАТО действительно передадут 61 истребитель F-16, это усилит Воздушные силы Киева, но к радикальному изменению ситуации не приведёт. Российские ВКС насчитывают более 1200 самолётов фронтовой авиации, среди которых есть более современные машины.

…и французские «Миражи»

В начале июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о грядущих поставках Украине истребителей Mirage 2000-5.

Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработан в 1970-х. Состоит на вооружении с 1984 года. До начала XXI века был основным боевым самолётом ВВС Франции. Сейчас состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Военные эксперты сходятся во мнении, что «Миражи» уже устарели. Например, бортовая РЛС RDY имеет дальность действия всего 130 километров, в то время как российский Су-35 «видит» почти на 300 километров.

Главная же опасность французских истребителей для России — их способность применять управляемые ракеты «воздух — земля» SCALP-EG (малозаметная крылатая ракета с дальностью пуска до 560 километров).

«Скальпы» могут доставать до российских тыловых объектов, поэтому появление носителей такого оружия несёт угрозу. При этом ВСУ сегодня запускают Scalp-EG в том числе с переоборудованных советских Су-27, но использование истребителя, по умолчанию предназначенного для этого и уже встроенного в натовскую систему получения разведданных и выдачи целеуказаний, может стать серьёзным вызовом.

Нет достоверных данных, сколько именно машин Париж собирается поставить Киеву. По слухам, речь идёт всего о пяти истребителях.

«Мираж» — хороший самолет, если судить по отзывам французских солдат. Но пять или шесть самолётов не изменят ситуацию на фронте, это нелепо. И я не знаю, почему Макрон решил их передать. Возможно, по приказу из Вашингтона. Или это способ заставить забыть о его бредовых словах об отправке французских войск [на Украину]», — считает шеф-редактор издания International Reporters Кристель Нэан.

Ответ России

Отечественные истребители четвёртого поколения были разработаны и поступили на вооружение с небольшим отставанием от США — речь о МиГ-29 и Су-27, также применяемых в ходе СВО.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель, разработан в 1970-х годах. В Советскую армию начал поступать в 1983 году, на вооружении — с 1987-го. Сейчас на вооружении в составе ВКС РФ находится около 240 этих машин. Истребитель много раз модернизировали, одна из самых продвинутых версий — МиГ-29СМТ.

И МиГ-29, и Су-27 по своим характеристикам близки к западным коллегам-оппонентам — по максимальной скорости и манёвренности самолеты примерно равны. В то же время МиГ-29 имеет меньшую дальность полёта и значительно уступает F-16 и Mirage по максимальной боевой нагрузке.

Вместе с тем отечественные самолёты имеют больший практический потолок полёта и оснащены двумя двигателями против одного у «иностранцев», что существенно повышает их живучесть.

Су-27 — всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого, он способен наносить ракетно-бомбовые удары по наземным и морским целям. В армию поступил в 1985 году. К 2009 году модернизирован до версии Су-27СМ3, поколение «4+».

Надежда Ли ИА Регнум

Кроме упомянутых боевых самолётов, с самого начала СВО Россия применяет более новые образцы: Су-30 (двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколение 4+), Су-35 (многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги, поколение 4++), Су-34 (многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик) и Су-57 (многоцелевой истребитель пятого поколения).

Кроме этого, российская армия располагает целой армадой, более 100 машин, дальних и стратегических бомбардировщиков. В свою очередь возможности авиационной группировки ВСУ объективно ограничены. Воздушные бои практически не ведутся, поэтому вряд ли мы увидим прямое противостояние отечественных и иностранных истребителей.

Будут бить в воздухе и на земле

В зоне проведения СВО авиация используется для нанесения ударов по наземным целям, причём обычно без входа в зону поражения средств ПВО противника. Для этого Киев использует небольшое количество модернизированных Су-24, способных применять ракеты Storm Shadow и SCALP. Кроме этого, отмечены редкие случаи пуска украинскими МиГ-29 ракет AGM-88.

При этом Украина не получит десятки новых самолетов единовременно — обязательным условием для передачи техники является обучение украинцев из числа лётного и вспомогательного персонала. Несмотря на то, что оно активно ведётся, обучение по-прежнему далеко от завершения: необходимо освоить множество особенностей западной техники.

«В российских самолётах используется метрическая система, а в западных — футы. Когда вы видите на высотомере «десять тысяч», вы должны понимать, что это примерно три тысячи метров. С точки зрения технического обслуживания есть различия в топливе для самолётов, и даже резьба винтов другая, вам нужен другой набор инструментов», — рассказал турецкий исследователь Джем Догут в интервью местным СМИ.

К тому же для полноценной эксплуатации и обслуживания самолётов нужно модернизировать аэродромы, чего Киеву не даёт сделать российская армия. Поэтому рассматривается вариант размещать самолёты на базах в Румынии и Польше, а это уже прямое участие в конфликте стран НАТО — со всеми вытекающими для Запада последствиями.

В любом случае к коренному перелому на поле — и в небе — боя поставки западных истребителей не приведут. Даже одновременное появление 20–30 F-16 и «Миражей» не обеспечит желаемого преимущества ВСУ, поскольку российская армия уже подготовилась к новой ситуации. А иностранные истребители станут первостепенной целью ВКС РФ, в первую очередь на земле.