В Донбассе продолжается наступление российских войск. Наша армия отодвигает линию фронта всё дальше от городов, настрадавшихся за долгие годы обстрелов. Реже «прилетает» в Донецк, свободнее задышала Волноваха. Но по одному городу ВСУ продолжают бить всем, чем могут — от артиллерийских снарядов до дронов-камикадзе.

Иван Шилов ИА Регнум

В Горловку въезжаем на полном ходу: старенький внедорожник недовольно подбрасывает на кочках, но притормаживать нельзя. Детектор беспилотников в машине пищит не переставая, мерцает красной лампочкой, сигналя о вражеских «птичках» в небе.

По городу так, на максимальной скорости, передвигаются все местные: если на машине — на полном ходу, если пешком — перебежками от укрытия к укрытию. С неба каждый день на город обрушивается смерть.

«Люди боятся. Сегодня воскресный день, а в храме всего три человека на всенощной. Из-за военного положения служим не в четыре-пять часов вечера, а в два часа дня. Конечно, людей меньше стало: кто-то боится, кто-то уехал. Страшно, да. Страшно всегда бывает, но ты молишься — и всё, в путь», — рассказывает местный священник отец Василий.

Василий Туренко — настоятель горловского храма Казанской иконы Божьей Матери, расположенного в одном из ближайших к линии фронта районов города, Комсомольце. Здесь на улице практически не видно людей, а машины прячутся во дворах, под деревьями и в арках. Вражеские атаки не прекращаются ни днём, ни ночью.

«По [нашему] храму не один раз прилетало — стеклили окна, и по территории следы [прилётов] есть. [Стёкла уже не вставляем, просто] плёнкой затягиваем. Были моменты, когда прилетало прямо во время службы — много их было, всех не упомнишь. Это какой-то день сурка», — продолжает батюшка в разговоре с ИА Регнум.

Из личного архива автора

Несмотря на службу в опаснейшем месте, богослужения в храме священник проводит каждый день и прекращать их не собирается. Более того, на своей машине настоятель прохода лично развозит гуманитарную помощь людям, которые живут в близких к линии фронта населённых пунктах.

«Мы выбрали там несколько людей, помогаем им. Я бы не сказал, что это прямо постоянная гуманитарная работа: если нам люди что-то привозят, мы принимаем и развозим. Это, как правило, продуктовые наборы. Охотятся ли на меня ВСУ? Не думаю: у меня машина приметная, хотели бы уничтожить — давно бы это сделали», — говорит собеседник агентства.

«Из своего дома можно уйти, только если его не будет»

Храм, где служит отец Василий, стоит на окраине большой площади — автомобили проскакивают её на огромной скорости, скрываясь от дронов. Хотя к ним уже, насколько это возможно, местные жители привыкли.

«У нас каждый день веселье: часов в девять [вечера] начинают жужжать дроны — у них здесь каждый вечер променад, наверное. И по ночам: слышишь, идёт над дорогой, никого не нашёл, потом доносится «гуп» — что-то скинул», — рассказывает местная жительница Татьяна.

Собеседница ИА Регнум живёт в Горловке всю жизнь — не уезжала ни в 2014 году, ни после начала СВО. С конца февраля 2022 года город начали ежедневно обстреливать артиллерией и атаковать дронами: многие горловчане уехали, но Татьяна с мужем остались.

«Мы (все оставшиеся) помогаем друг другу — иначе здесь не выживешь! Только взаимовыручка: если человек заболел, боится выходить, [мы приносим ему всё необходимое]. За водой легче ходить вдвоём-втроём: один набирает, второй до подъезда носит, а потом каждый в свою квартиру поднимает. Без взаимовыручки здесь не проживёшь, беда сплачивает людей», — объясняет женщина.

В конце 2024 года после очередного масштабного обстрела ВСУ в Горловке и окрестных сёлах остались без электричества почти триста тысяч человек. Полное восстановление энергетики заняло больше двух недель. Всё это время люди жили без элементарных удобств.

«Не было ни света, ни интернета, ни связи — но ведь живём! Куда деваться? Из своего дома можно уйти, только если его не будет», — объясняет собеседница агентства свою позицию.

Из личного архива автора

Смертельная опасность, в которой люди живут уже который год, не только сплотила людей, но и заставила их научиться жить по-новому. В то же время горловчане настолько привыкли к постоянным беспилотным гостям и чувству страха, что научиться жить «по-мирному» получится далеко не сразу, уверена Татьяна. А некоторые, прогнозирует она, вовсе не вернутся к прежней жизни.

«Думаю, привыкать к мирной жизни я буду долго. Нам придётся учиться жить по-новому. Адреналин уйдёт, и знаешь, сколько людей уйдёт от этого? Много. Адреналин вырабатываться перестанет — люди начнут валиться снопами», — вздыхает женщина.

Война сплотила людей

Отец Василий уверен: несмотря на трудные времена, люди стали больше думать не только о ближних, но и о Боге. Ведь когда человек не знает, вернётся ли домой из магазина, а за окнами квартиры летает смерть, даже не задумывающиеся о Создателе вспоминают Его.

«Есть такое выражение — «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Когда человеку тяжело, он всегда вспоминает о Боге. И вообще: война сплотила людей ещё в 2014 году, когда ещё мозоль не наросла», — рассказывает священник.

В прошлом году сын настоятеля прихода попал под обстрел, когда гулял на территории местного собора. К счастью, мальчик отделался сильным испугом.

Сегодня враг продолжает атаки на городскую инфраструктуру, воду в Горловке подают раз в три дня на несколько часов. Но, несмотря на сложности и беды, остающиеся люди никуда уезжать не собираются.

Из личного архива автора

«Бывает, мы не ценим элементарных вещей, когда они есть. Но стоит что-то у нас забрать… Например, когда в телефоне у тебя 100% заряда, ты не беспокоишься ни о чём, а когда остаются 15–20% — начинаешь себя ограничивать. Конечно, обстрелы и вся обстановка, мягко говоря, напрягают. А куда деваться? Я родился тут, у меня здесь семья и дом», — говорит отец Василий.

Практически все родственники и друзья Татьяны уехали из Горловки. Женщина признаётся, что сегодня, когда разговаривает с ними по телефону, не удаётся находить общий язык — слишком велика разница между мирной жизнью и ситуацией в городе, находящемся на переднем крае СВО.

«У меня приятельница уехала полгода назад в Петербург. И я чувствую, как поменялись её мысли и речь — она привыкла к тишине. И знаешь, как раздражают такие люди! Поэтому я вообще не представляю, что мы будем в мирной жизни делать. Надо будет учиться всему: общению по-новому, мировоззрение менять. А как менять — прошлое же не отпустит!» — делится собеседница агентства.

P.S. Несмотря на практически полное освобождение соседнего с Горловкой Дзержинска (на Украине его называют Торецком), город сможет спокойно вздохнуть ещё не скоро.

Для относительно спокойного существования российской армии предстоит отогнать ВСУ на расстояние около сорока километров, а то и дальше — только после этого прохожие на улицах Горловки смогут не опасаться за свои жизни. У ВС РФ остаётся ещё много работы.