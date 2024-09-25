Вика Билоусова — типичный пример «ребёнка войны». Ей было всего 13, когда в 2014 году Украина развязала боевые действия, силой принуждая Донбасс принять переворот и смену политического курса страны. Фронт остановился в предместьях Горловки (ДНР), родного города Вики, в чью жизнь война вошла надолго.

Из личного архива

«Когда начались события 2014 года, я ещё всего не понимала, но уже тогда знала, что моей Родине, людям и Отечеству нужна поддержка. Я занялась волонтёрством так, как это может сделать ребёнок 13 лет: помогала пострадавшим ремонтировать дома, участвовала в патриотических мероприятиях. Больше всего запомнились эмоции на лицах людей, кто не смог или не захотел уехать. Они строили свою жизнь, заботились о детях — и буквально в один момент много потеряли. Эти эмоции невозможно забыть», — вспоминает девушка.

С Викой мы встречаемся в донецком сквере после рабочего дня. Она с командой привезла гуманитарную помощь в ДНР. Маленького роста, всё ещё похожая на ребёнка, девушка выполняет далеко не детскую работу в зоне боевых действий.

В этот раз необходимые грузы получили больницы в Докучаевске и Мариуполе, а также сельская школа № 1 в прифронтовой Красной Поляне. Работа непростая как физически, так и морально: в задачи девушки входит встреча, сопровождение и передача грузов.

Впрочем, для Билоусовой сложнее другое — переживать встречи с людьми, которые находятся на передовой.

«Однажды мы помогали переселенцам из Карабаха, познакомились с семьёй, которая выехала оттуда в небольшом фургоне, — дедушка с бабушкой и их дочь с годовалым сыном. Они буквально жили в фургоне — ели и спали в нём. Но самое страшное, что у них не было уверенности в завтрашнем дне. Всё, что есть, — небольшая машинка и будущее, в котором нужно обеспечить нормальную жизнь своему ребёнку. Не представляю, как можно жить в таких условиях», — говорит собеседница ИА Регнум.

«Они крутые, хочу с ними»

К началу специальной военной операции Билоусова работала телепродюсером. В самом разгаре были бои за Мариуполь, на территории ЛНР российская армия начала операцию по освобождению Северодонецка, а девушка из Горловки бок о бок с военными искала уцелевших жителей Мариуполя. Там же она познакомилась с «Русской гуманитарной миссией» — организацией, без которой теперь не представляет свою жизнь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918559" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Виктория Белоусова

«Когда увидела их команду, подумала: Боже, что это за люди? Тогда они завозили 20-тонную фуру в Мариуполь и помогали людям ездить в самые проблемные населённые пункты. Тогда я подумала: они крутые, хочу [работать] с ними. Так я и попала в команду РГМ — сейчас езжу по миру и помогаю людям и в других странах. Иногда чувствую, что происходит в их сердцах, потому что сама пережила подобное в раннем возрасте», — рассказывает девушка.

Донбасс, Сербия, Сирия, Узбекистан, Армения — жителям этих стран уже успела помочь юная горловчанка. Миссии разные: например, в Сербии Билоусова работала в составе команды проекта «Мобильная клиника», в рамках которого автомобиль скорой помощи с российскими врачами и волонтёрами приезжал в глухие деревушки балканской страны, жителям оказывали бесплатную медицинскую помощь. В Армении РГМ помогает беженцам из Нагорного Карабаха и пострадавшим от наводнения на севере страны.

Во всех командировках Виктория видит в глазах людей тринадцатилетнюю себя, когда в её дом ворвались война и смерть.

«Когда мы помогали переселенцам из Нагорного Карабаха, увидела те самые эмоции — в глазах людей отчаяние и крик о помощи: помогите нам — того, что мы строили, больше нет! В Сирии немного другой менталитет, но всё равно там я тоже узнаю Донбасс. Да, другие культура и религия, но люди те же, беда одна. Они лишились своих домов, нормальной жизни, у них нет денег, чтобы обеспечить себя и своих детей, даже просто купить еду», — говорит девушка.

Из личного архива

Виктория помнит Донецк 10 лет назад: очереди на заправках, нехватка буквально всего в магазинах, холодная злость к врагу людей, которые встали с оружием на защиту своей земли. С вхождением ДНР в состав России в регионе начали происходить положительные изменения, отмечает волонтёр: масштаб строек и реконструкций впечатляет. Донбасс меняется — но неизменна и любовь Вики к родному региону.

Сюда она всегда возвращается с радостью. Но территорией ДНР её деятельность не ограничивается — за два года работы в «Русской гуманитарной миссии» Билоусова успела объехать все новые регионы России. Иногда её команда, рискуя жизнями, приезжала туда, куда никто и никогда не привозил гуманитарную помощь.

«Когда я приезжаю сюда, чувствую в душе что-то родное. Вижу, как всё меняется, у людей появляется работа, ведётся ремонт и возводятся дома — это впечатляет. Когда приезжаешь в другие страны, не знаешь, как там было «до» и что будет «после», просто делаешь свою работу, а тут… Всё родное, я хочу сюда возвращаться и видеть, как всё меняется. Хочу, как и все дончане, увидеть мирный Донецк», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

Из личного архива

Детский праздник под носом у ВСУ

Война меняет людей — это иногда не заметно, но никто не остаётся прежним. Виктория тоже изменилась, хотя и говорит, что не ей об этом судить. За лёгким юмором и жизнелюбием в разговоре то и дело проглядывают решительность и твёрдость характера.

На многие мелочи девушка просто не обращает внимания: то, что раньше казалось проблемой, не сравнимо с болью, которую испытываешь, теряя родственников. А привычные для любого мирного города блага в Донбассе начинаешь особенно ценить.

«Говорят, что некоторым вопросам я не придаю большого значения. Меняются ценности — начинаешь ценить тишину, горячую воду, возможность спокойно прогуляться по городу, когда нет комендантского часа, а в магазинах можно найти всё что угодно», — делится Виктория.

В одной из поездок, вспоминает девушка, она заметила: люди радуются не только коробкам с продуктами или одеждой, но и информации, которую привозят волонтёры. Тогда команда «Русской гуманитарной миссии» начала развозить в том числе свежие газеты. От этого, казалось бы, простого шага у людей улучшается настроение и появляются новые силы.

Из личного архива

«Когда приезжаешь с гуманитарной помощью, люди, конечно, радуются, но не менее важно общение. Простой разговор может быть нужнее гуманитарки. В лишённом света, интернета и коммуникаций населённом пункте люди не знают, что происходит вокруг, им важно поговорить с нами, узнать новости», — рассказывает волонтёр.

Особняком для Виктории и её товарищей стоит забота о детях. В Донбассе уже подросло поколение, не знавшее мира и спокойной жизни, многие пострадали от взрывов и прилётов снарядов. Детям «Русская гуманитарная миссия» помогает даже с риском для жизни, как случилось летом 2022 года в донецкой Старомлиновке.

«На тот момент село находилось на линии соприкосновения. 2-3 месяца там не было света, регулярные обстрелы, до «цивилизации» три часа езды по плохой дороге. Даже простую помощь было опасно везти. Но приближалось первое июня, День защиты детей, поэтому мы с командой нашли холодильник-рефрижератор, купили несколько сотен порций мороженого, нашли аппарат для сахарной ваты, купили шарики, баллон с гелием и привезли детям Старомлиновки праздник.

Надували шарики, делали сладкую вату и раздавали юным сельчанам мороженое — они были просто в восторге! Представьте, дети несколько месяцев сидели в подвале под бомбежками, а сейчас им дают мороженое, сладкую вату и шарик. Было очень опасно, но мы пошли на это, потому что хотели создать детям праздник», — вспоминает волонтёр.

Как-то Билоусова проводила опрос среди детей ДНР и Москвы. Задавала всего один вопрос: что такое мир? Ответы получила самые разные. Дети «большой России» говорили, что мир — это небо, цветы и бабочки. А дети Донбасса отвечали, что мир — это когда не стреляют.