Сталинградская битва, ставшая самым кровавым сражением в истории России, родила огромное количество подвигов, героических поступков да и просто удивительных историй.

Иван Шилов ИА Регнум

Например, бойцы Красной армии агитировали немцев сдаваться с помощью… обыкновенного дворового кота, который на своем теле относил листовки в расположение войск противника. За это неравнодушные энтузиасты хотят поставить животному памятник.

«Работа по разложению»

На историю кота-агитатора российские историки наткнулись, как это часто бывает, случайно. «Зачинщиком» выступил президент международного благотворительного фонда «Сталинградская битва» Дмитрий Белов, который работал с документами Комиссии по истории Великой Отечественной войны профессора Исаака Минца.

В стенограмме интервью Зайончковского, бывшего во время Сталинградской битвы инструктором 7-го отдела политотдела 66-й армии, Белов и встретил упоминание о коте-агитаторе:

«Мы использовали два средства общения с немцами. Например, в 149-ю бригаду в один из блиндажей пришел кот из немецкого блиндажа, расположенного примерно в 60 метрах. Кот пришел, потому что у немцев нечего было есть. Этого кота тоже привлекли к работе по разложению войск противника.

Вначале к хвосту привязали листовку и отправили к немцам. Через некоторое время кот пришел обратно. Проделав несколько раз такую манипуляцию, пришили ему корсет, в который положили до ста листовок, и он недели две ходил к немцам, возвращаясь без листовок, пока немцы не прострелили ему задние ноги, и он пришел умирать к нам в блиндаж».

Как и подобает историку, Белов заинтересовался столь необычными обстоятельствами. Но даже после такого признания в интервью установить доподлинно существование, да и тем более найти фотографию животного — задача практически нереальная. Но Белов начал работать.

«Я стал уже целенаправленно искать новые факты про кота-агитатора и нашел их в разведсводке 62-й армии от 5 января 1943 года. Цитата: «Любопытный такой факт. Бойцы т. Черкашин и Юфитов заметили, что кошка, живущая в их блиндаже, время от времени посещает блиндаж немцев. Они решили использовать ее для транспортировки листовок к противнику. Стали привязывать к ней листовки и, запугивая ее, гонять в блиндажи немцев. Кошка так совершила восемь рейсов, занесла немцам около 100 листовок. То, что кошка возвращалась без листовок, говорит о том, что немецкие солдаты читают и интересуются нашими листовками», — говорит наш собеседник.

Ещё одно подтверждение существования кота-агитатора Дмитрий Белов обнаружил в московской Школе имени Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова, где он организовал выставку. В школе исследователь неожиданно увидел снимок кота с ошейником, на который можно было закреплять листовки. Согласно подписи, снимок подарила музею «Т. Смирнова, ветеран 62-8 гв. армии, бывшая старший лейтенант, переводчик 7-го отделения политотдела армии».

Сохранился и рассказ переводчицы:

«Пушистый зверек на этом снимке не напрасно был удостоен чести сфотографироваться в самый разгар боев в Сталинграде, в 1942 году. С помощью этой кошки проводилась тогда немаловажная работа — передача наших листовок в немецкие окопы. Вероятно, не найти теперь ни автора снимка, ни того, кому пришла такая хорошая идея.

Фото из личного архива Владимир Суровцев (в центре)

Кошка жила в доме, занятом немцами, а подкармливаться приходила к нашим бойцам. Обратно домой её отправляли обвязанную листовками, изготовленными в политотделе армии и фронта. Цель была одна — убедить немецких солдат, что сопротивление бесполезно, призвать их сдаваться в плен, сохранить жизнь и приблизить конец войны. Сама я кошку не «снаряжала», но листовки готовила от начала до конца. Поэтому у меня и сохранился этот «портрет».

На основе полученных фактов исследователь сделал вывод: кот-агитатор действительно существовал и выполнял столь важную боевую задачу, как моральное разложение немецких войск в промерзших окопах Сталинграда. И выполнял успешно, раз немцы решили его расстрелять.

Единственный в мире памятник

После того как существование кота-агитатора было подтверждено и даже были найдены его фотографии, международный благотворительный фонд «Сталинградская битва» задумался об установке в Волгограде памятника, посвященного пушистому политработнику.

«Котики всегда нравятся, а тут, оказывается, был такой оригинальный и единственный в мире случай. К тому же не выдуманный желтой прессой, а научно обоснованный. Поэтому мы начали работать над проектом монументальной композиции», — рассказывает Дмитрий Белов.

Памятник авторы идеи изначально решили создать не обычный, а «трогательный». Причем во всех смыслах: он посвящен не только милому животному, которое было убито немцами, но и изначально создается с учетом того, чтобы его могли потрогать все желающие.

«Скульптором согласился стать всемирно известный Владимир Суровцев. Мы думали, что он откажется: у него такое резюме, а мы с каким-то котом к нему пришли. А он неожиданно взялся руками, ногами и зубами — оказывается, его папа участвовал в Сталинградской битве, поэтому все, что связано с городом на Волге и сражении в нём для скульптора — не пустой звук», — продолжает собеседник ИА Регнум.

Монументы Суровцева стоят во многих точках мира — от Германии и Франции до Болгарии и Венгрии. Но мастер с радостью согласился изготовить этот невеличественный памятник коту — авторы идеи скинули ему материалы, и Владимир практически сразу нарисовал эскиз.

Памятник будет представлять из себя композицию фигур котика и провожающего его на «боевое задание» солдата. Более того, в ходе работы над проектом у исследователей возникла идея нестандартной популяризации истории — сделать серию комиксов о Сталинградской битве и коте-агитаторе.

«Есть предложение сделать комикс из двух частей: первая будет посвящена истории создания памятника, вторая — истории, собственно, кота. Создавая эскизы, я брала в расчет облик того самого кота, но пыталась экспериментировать — брала референсы с котов из советских мультфильмов», — рассказывает художница Валерия Бондарь.

Теперь дело за администрацией Волгограда и спонсорами — историки направили предложение установить арт-объект и ожидают решения властей. Если решение будет одобрено и в Волгограде появится памятник коту-агитатору, то город окажется обладателем сразу двух уникальных скульптур — ещё в 2011 году на площади Чекистов был открыт единственный в мире памятник собакам — истребителям танков.