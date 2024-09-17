К волонтёрам на спецоперации всегда было особое отношение. Порой они помогают людям там, где даже военные чувствуют себя неуютно. Донецкий поэт Алёна Забайкальская не только пишет стихи, но и организовала волонтёрскую организацию «Союз Волонтёров Отечества». Все участники «Союза» — старше 50 лет, самой пожилой — 81 год.

Фото из личного архива Алёна Забайкальская, поэт и волонтёр

Мы встречаемся с Алёной Забайкальской на её фактическом рабочем месте — складе в бывшем фабричном здании, где «Союз» принимает, сортирует и отгружает собранную гуманитарную помощь.

«Когда в 2014 году началась война, люди бежали, бросая жильё, нужно было их эвакуировать. Тогда я начала вывозить семьи с животными и просто животных», — рассказывает поэт, добавляя, что у неё просто не было другого выбора.

Массаж для бойцов в донецкой промзоне

Я в том бою утратил полноги.

Мне командир орал: «Держись, Серёга!

Там бэхой перекрытая дорога.

Ты, главное, патроны береги!»

Родилась Алёна на Забайкалье, в Донецк переехала в 1995 году. Здесь вышла замуж и осталась жить, а память и любовь к малой родине хранит в творческом псевдониме, который стал её второй фамилией.

В Донбассе Алёна — известный поэт, регулярно печатается, издаёт сборники поэзии и участвует в литературных вечерах. Тем не менее, несмотря на заслуги и призвание, главной своей деятельностью женщина выбрала помощь нуждающимся.

«Сейчас у нас огромнейшая сфера помощи — мы помогаем раненым защитникам, мирным жителям и животным. Всё это органично переплелось, не могу сказать, что у нас в приоритете.

Все мы (команда «Союза волонтеров Отечества». — Прим. ред.) ранее занимались волонтёрством, но по отдельности, а объединились и стали работать вместе после начала СВО», — продолжает собеседница ИА Регнум.

Для нужд «Союза» Забайкальская сняла помещение в бывшем промышленном здании одной из донецких промзон. Сейчас гуманитарная организация разрослась — несколько комнат используются как склад гуманитарной помощи, отдельный закуток оборудовали для отдыха — здесь волонтёры пьют чай, встречаются с прибывающими единомышленниками.

Фото из личного архива Участники «Союза волонтёров Отечества»

Всё это стало возможным благодаря мужу Алёны — бывшему военнослужащему, помогающему жене. В здании есть даже массажный кабинет, где прибывшие с фронта бойцы восстанавливают силы.

«Мы окончили курсы в Москве, получили лицензию и занимаемся восстановлением здоровья. Когда мальчишки приезжают в минуты отдыха, мы помогаем им восстановить позвоночник, делаем восстановительный массаж после контузии. Недавно был случай: пришел к нам человек крючком, а буквально после первой процедуры ушёл молодцом», — рассказывает Забайкальская.

Гуманитарная помощь стекается в Донецк со всей России — помогают Татарстан, Самара, Подмосковье, Крым… Все грузы встречает Алёна. Привозят обычно на легковых машинах, но однажды пришлось принимать целую фуру. Её быстро разгрузили, хоть было и непросто.

Безысходность придаёт сил

В каждом жителе вижу икону:

Светлоликие, вам по плечу

Десять лет держать оборону

И смотреть в глаза палачу.

«Союз волонтёров Отечества» Алена Забайкальская основала в самом начале спецоперации, в феврале 2022 года. Сначала в нём было всего два человека, сейчас же помощью нуждающимся занимаются шестеро неравнодушных, а Telegram-канал организации насчитывает более 600 подписчиков. Участники объединения — немолодые люди. Они не сравнятся с молодыми в количестве энергии, зато могут легко дать фору в желании помогать нуждающимся. А когда есть мотивация, силы сами приходят.

Фото из личного архива Участники «Союза волонтёров Отечества»

«Когда смотришь в глаза бабушке, которая плачет и удивляется, что ей не положена гуманитарка… Когда приезжаешь и стучишься в дома, где нет света, тепла, а старики просто лежат, потому что сил нет… Когда видишь безысходность, она придаёт сил. Ты знаешь, что человек живёт хуже, чем ты, и он в чём-то нуждается, потому и силы находятся. Бывает, подводит здоровье, но берёшь и всё делаешь — через боль и слёзы», — рассказывает Забайкальская.

Её команда стремится помочь всем: привезти необходимое одиноким пенсионерам, доехать до жителей прифронтовых поселений и военных госпиталей, завезти «гуманитарку» в приюты для животных.

Пока мы разговариваем с Алёной, на склад приезжает бойкая девушка в камуфляже — госпиталь одного из донецких подразделений наконец получит постельное белье и расходные медицинские материалы. Всё это невозможно организовать без постоянной работы команды «Союз», говорит Забайкальская. О них она говорит с удовольствием и с гордостью в голосе.

Фото из личного архива Алёна Забайкальская с медиками, которым помогает «Союз волонтёров Отечества»

«Я самая младшая, мне 52 года, — смеётся Забайкальская. — Самому старшему волонтеру, Инне Коновой, 81 год, она трудится с нами наравне. Конечно, стараемся её оградить от тяжелого труда, но она всегда рядом с нами. Сейчас нас шесть человек постоянного состава, некоторые приезжают к нам на вахты. Недавно были волонтеры из Череповца, сейчас помогают неравнодушные из Наро-Фоминска. Даже мама одного бойца осталась с нами, уже четвёртый месяц помогает».

Роли внутри «Союза» чётко распределены, каждый занимается своим направлением. Забайкальская руководит, отвечает за общественные связи и развоз гуманитарки. Другие волонтёры отвечают за сбор продуктовых наборов, письма бойцам, помощь в поиске пропавших военнослужащих. Работы много, рук не хватает, но дело нужно делать.

«Мы запомнили фразу, которую слышим каждый день: «Благослови Вас, Господи, и спасибо за то, что вы есть!» Для нас это обыденная работа, но мне кажется, это должен делать каждый. Люди вдохновляются нашей работой и пишут музыку, стихи, картины… К победе каждый идёт своим путем, но эту работу должен делать каждый, тогда всё точно будет хорошо», — уверена поэт.

Победа и дети

Имею честь быть жителем Донбасса.

О том хочу Вам с гордостью сказать,

Что в каждом миге прожитого часа

Мы эту честь сумели отстоять.

Писать стихи Алёна начала в шестилетнем возрасте. В детстве хотела работать почтальоном, чтобы принести бабушке-соседке письмо от пропавшего на войне сына. Но почтальоном Забайкальская не стала, зато сегодня её имя знает весь Донбасс. Она не уезжала из региона в 2014 году, в 2017 году победила в республиканском конкурсе «Струны души» в номинации «Стихи собственного сочинения». Опубликованы её сборники стихов «Верю в чудеса» и «Храни Вас ангел» — последний переведён на украинский и французский языки.

Фото из личного архива Алёна Забайкальская за работой

О планах на будущее Забайкальская говорит осторожно.

«Мы сейчас не задумываемся об этом. Главное — победа, а до неё нужно неустанно трудиться и работать. Каждый на своём месте должен делать свое маленькое дело, чтобы настала всеобщая победа. А после неё выдохнем, один день передохнем и будем дальше работать. Сразу не появится кучи продуктов и вещей, все проблемы будут решаться постепенно», — объясняет женщина.

Алёна Забайкальская награждена медалью «За верное служение отечественной литературе». Несмотря на загруженность волонтёрской работой, она продолжает писать, проводить творческие вечера и встречи. Но главной миссией собеседница ИА Регнум считает собственный вклад в долгожданный мир в Донбассе. А когда он настанет, займётся воспитанием детей: чтобы они стали достойными людьми и гражданами любимой России.

«Главное, для чего мы живём и боремся, — наши дети. В планах у нас много интересных проектов по воспитанию и патриотике. Мы многое упустили после развала Советского Союза, эту ошибку повторять никак нельзя», — говорит Забайкальская.