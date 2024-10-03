Детство и юность Анастасии Бартеневой пришлись на войну. Уже бывшая военнослужащая, 21-летняя девушка как волонтёр помогает военным и мирным жителям, не забывая при этом следить за собой, за что в соцсетях её прозвали «военной Ольгой Бузовой».

Фото из личного архива

Чтобы встретиться с Бартеневой, мы едем в Ясиноватую, что в ДНР. Ещё год назад выбоины на дороге в город были размером с колесо армейского «Урала». Теперь же силами регионов-шефов в Ясиноватой и окрестностях — идеальное дорожное полотно.

Донбасс меняется — но люди, прошедшие десять лет войны, вряд ли когда-то станут прежними. Это относится в том числе к Анастасии Бартеневой, которая волонтёрит с первых дней СВО.

«Война для меня началась в возрасте 10–11 лет. Вначале смотрела по телевизору, потом всё ощутила на себе. На тот момент я жила в Енакиево, украинские боевики подошли к городу вплотную, но им дали бой, они начали отступать. Я и вся моя семья с самого начала поддерживали Россию, ждали и надеялись на неё. Даже думали перебираться туда, но не успели», — рассказывает девушка.

Несколько лет назад девушка окончила журфак Донецкого национального университета, устроилась на работу на местное телевидение и начала работать корреспондентом. Но с началом СВО девушка добровольцем ушла на фронт.

«Я работала военным корреспондентом и параллельно вела свой Telegram-канал. Увидела, что люди на фронте очень нужны, поэтому пошла в военкомат — так попала в войска связи. Для женщины, которая хочет служить, есть много преград, но я приняла решение и шла к его реализации», — вспоминает Настя.

Командование юную девушку берегло — опасных боевых задач не поручали. В основном она была занята в тыловых работах. Однако служба бывшей журналистки, ставшей военнослужащей Народной милиции ДНР с позывным Бантик, пришлась на суровые месяцы донбасской зимы.

«Мне навсегда запомнился тот дикий пронизывающий холод, и сейчас, когда приходит зима, у меня возникают флешбэки и всю передергивает — вспоминаю, что скоро будут мороз и снег, когда приходилось много работать на открытых пространствах и бегать целый день по окопам. Было очень холодно», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

Фото из личного архива

Девушка прослужила несколько месяцев, но вскоре ушла со службы. Впрочем, говорит она сама, это и к лучшему — как волонтёр Бартенева с позывным Бантик имеет гораздо больше возможностей помогать армии. Анастасия ведёт собственный Telegram-канал «Настюшка на войнушке», проводит сборы для нуждающихся жителей Донбасса.

«Даже во время службы я старалась заниматься гуманитарной деятельностью — возила грузы, находила людей, кому необходима помощь, и когда контракт подошел к концу, начала заниматься волонтёрством в самых разных проявлениях. Я помогала абсолютно всем — мирным жителям, военным, животных мы вывозили», — объясняет девушка.

Чуткость Анастасии объясняется просто — не может по-другому поступать человек, который ребёнком прошел через ужасы войны. Тогда мозг совсем юной Насти отказывался принимать действительность, но, повзрослев, она посмотрела на привычные, казалось, вещи под совершенно другим углом.

Фото из личного архива

«Мне очень запомнились подвалы с детьми. Я помню себя, сидящую в подвале в таком возрасте, я тогда не испытывала страха. Но когда ты уже бывала под обстрелами, а потом заходишь в подвал с маленькими детьми, на это смотреть очень больно и очень-очень страшно. Тем более мне — как женщине и будущей матери», — рассказывает волонтёр.

«Почему они высказываются, а я должна молчать?»

Гуманитарной деятельностью Бартенева не ограничивается. В своём канале она много рассказывает о фронтовой жизни участников СВО. О названии канала девушка говорит отдельно.

«Под этим именем меня знают в социальных сетях. К названию пришла очень просто. Потому что «Настюшка» и «войнушка» рифмуются. Некоторые меня осуждают, мол, как так можно говорить, но я ко всему отношусь с юмором и пониманием, потому что сама в этом живу более десяти лет. В канале я рассказываю о жизни, делюсь личными фотографиями, пишу о службе и волонтёрстве», — говорит девушка.

В Сети Бартеневу называют «боевой Ольгой Бузовой». Сходство с представительницей российского шоу-бизнеса дончанке придаёт любовь к макияжу, селфи, красивым нарядам и гламуру. Отличие в главном — «Настюшку» сегодня можно встретить в блиндаже на первой линии, а не в модных местах Москвы. К гламуру Настя относится, в отличие от большого количества участников СВО, вполне нормально.

«Отношусь нормально, если человек при этом не забывает помогать нашим бойцам. В интернете хейтят многих людей, которые, помогая СВО, покупают себе дорогой автомобиль. Или осуждают звезд, которые приезжают в Донбасс с гуманитарными миссиями.

К ним можно относиться по-разному, но они, в отличие от хейтеров, приехали и показали, что поддерживают. А существует куча других звезд, которые никак не высказывают свою позицию или, ещё хуже, уехали за границу и получили статус иноагента», — объясняет девушка.

По словам собеседницы ИА Регнум, главное — результат: чтобы люди видели, что «звёзды» помогают Донбассу, и сами начинали помогать. Осуждает она лишь тех, кто наживается на бойцах и мирных жителях. При этом Бартенева никогда не стесняется высказываться на волнующие её темы.

«Мои мысли — часть меня. Я ими делюсь не для того, чтобы навязать кому-то своё мнение, а для самой себя, чтобы спустя время перечитать и понять, изменилось ли моё мнение. Плюс я коренная дончанка, всегда нахожусь в зоне боевых действий и по разным вопросам могу сказать что-то существенное. В отличие от тех же блогеров, которые сидят в Москве и ни разу в Донбасс не приехали — почему они высказываются, а я должна молчать?» — задаёт риторический вопрос волонтёр.

«Сидишь в блиндаже и думаешь о ресничках»

Сейчас Анастасия полностью погружена в волонтёрство и блогерство. Свободного времени практически нет.

«Сейчас я помогаю одной из бригад эвакуации — ребятам очень нужна помощь. У них каждый день прокалываются колёса, горят машины… Постоянно нужны новые. Еще я никогда не отказываюсь от помощи мирным или военным из других подразделений, люди мне постоянно пишут», — делится девушка.

При этом Бартенева не забывает и о себе. Порой доходит до смешного.

«Бывает, сидишь в блиндаже на позициях, нас кроют [артиллерией], а ты думаешь: блин, надо реснички сделать, что-то я уже не очень выгляжу. У меня одна жизнь, я не собираюсь её только на войне проводить. Если выдается свободная минутка, стараюсь посвящать её своим девичьим делам, чтобы я не забывала, что в первую очередь я — девочка, женщина. Когда мне ещё следить за собой, если не сейчас?» — рассуждает Бартенева.

Недалеко от линии фронта Бантик нашла свою любовь — с избранником они познакомилась на фронте, недавно пара сыграла свадьбу. Конечно, времени на «обычные» свидания вроде походов по паркам не хватает, но все свободные минуты молодые стремятся провести вместе. А всю романтику планируют наверстать уже после войны.

В целом же планов у Бартеневой — громадьё.

«Продолжу работу журналистом. Но и волонтёрскую деятельность, думаю, не заброшу: если появятся деньги, открою приют для бездомных животных. Помогать — это не профессия, а призвание. Если ты один раз увидел благодарность в глазах, никогда не остановишься и будешь всю жизнь помогать другим», — рассказывает собеседница ИА Регнум.

Война изменила Бартеневу, признаёт она сама. При этом главное — не очерстветь, не потерять себя. Для этого у Насти есть свой рецепт.

«Женщиной помогает оставаться окружение настоящих мужчин. Тех самых мужчин, которые всегда помогут, не дадут в обиду и сделают комплимент — в такие моменты сразу чувствуешь себя женщиной. И не важно, как ты сейчас выглядишь и где находишься», — уверена волонтёр.