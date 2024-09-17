Алёна Проценко, жительница села Талаковка, что под Мариуполем, всю жизнь мечтала о еноте. Мечта сбылась, а сейчас женщина спасает жизни хищных зверей и в одиночку строит целый приют для животных, которым грозит гибель.

ИА Регнум

Посёлок Талаковка — небольшое поселение близ Мариуполя, освобождённое в ДНР одним из первых, 28 февраля 2022 года. Сегодня о прошедших в населённом пункте боях напоминают лишь побитые осколками крыши и заборы домов.

«По профессии я работник культуры, но сейчас временно не работаю, всё время посвящаю животным. Сама закупала материалы, сама рисовала чертежи вольеров. У нас в посёлке есть умелец, спасибо ему: я дала чертежи, спустя какое-то время он всё сделал», — рассказывает женщина ИА Регнум.

Найти приют и просто, и тяжело одновременно — вдали от пролегающей посередине населенного пункта дороги отчётливо слышится собачий лай. Хозяйка радушно встречает нас и показывает хозяйство, попутно рассказывая о рождении приюта.

«Я давно мечтала о еноте, но при Украине не могла себе позволить — еноты стоили немалых денег. Поэтому были только маламут (порода ездовых собак. — Прим. ред.) и попугай. Но после освобождения мы с детьми мягко «отжали» нашу енотиху Машу у военного. Упирался он долго, но сдался. Сейчас Маша — наш полноправный житель», — говорит Алёна.

Выходив зверя, она не остановилась. Приют Проценко разрастался, сегодня в нём живут лиса, еноты-полоскуны, рысь и сова. Но больше всего енотов — кроме Маши, вольеры топчут два упитанных брата в чёрных масках.

О них женщина рассказывает с широкой улыбкой.

«Все еноты по природе своей — шкодники. У меня каждое животное прошло через дом — с малого возраста и до тех пор, когда их можно уже выпустить в вольер. Вообще, они были культурные и не пакостили. Но в один прекрасный день я пекла на кухне пирог, слышу — открывается кран в ванной. Я привыкла, что еноты сами открывают воду, когда хотят пить: один пьет, а второй закрывает воду. Слышу, кран открылся, потом наступила тишина — значит, закрыли.

ИА Регнум

Я на кухне всё сделала, собралась идти делать уборку в ванной. Переступаю порог и понимаю, что воды на полу по щиколотку — включаю свет и вижу, что ванна наполнена, а еноты сидят и стирают в ней палас», — вспоминает собеседница ИА Регнум.

Впрочем, с животными часто было не до смеха. Воспитывающая в одиночку двух детей Алёна нашла время, силы и средства, чтобы помогать животным. Причём попадали они в руки женщины часто в истощённом и ослабленном состоянии.

Лапку рыси откусила мама

С енота Маши началась история приюта. Вскоре новость о женщине, которая спасает зверей, стала разноситься по округе. Как в сказке про Айболита, к ней стали обращаться люди и нести больных зверей. Скоро Алёна стала обладательницей пары двухнедельных енотов.

«Когда люди узнали, что я выкормила маленькую Машу, к нам попали ещё два пацана — попросили их выкормить, потому что мама не кормила. Когда я их забирала, думала, не довезу — кожа да кости, очень пугливые. Довезла — и вот результат», — рассказывает собеседница.

ИА Регнум

Еноты выжили, набрали вес и скоро переехали в уличный вольер. Алена тем временем устанавливала контакты с зоозащитниками, в том числе из «большой России», советы которых помогли женщине с воспитанием внезапно увеличившегося зверинца. Примерно в это же время в Талаковку прибыло очередное пополнение — лиса Кира.

«В одной из групп зооволонтеров я увидела объявление, что в хозяине нуждается маленький лисёнок — заводчик из-за боевых действий свернул деятельность, а зверей бросили на произвол судьбы. Некоторых забирали, а часть осталась — так к нам попала Кира», — вспоминает дончанка.

Крохотный лисёнок, которому не было и месяца, быстро стал своим в доме женщины. Повадками Кира напоминает скорее кошку или собаку — одно время ей даже дозволялось спать на кровати владелицы. Со временем оправившаяся лиса обзавелась красивой белой шубкой и отправилась в уличный вольер.

А Алёна Проценко бросила все силы на выхаживание юной рыси, оставшейся без задней лапы.

«Лапу откусила мама. Мне позвонили, сказали: есть котёнок, заберёшь? Ну, что для меня котенок — после лисы-то и енотов … Только там, говорят, непростой котёнок, это рысь! Он, конечно, был с ладошку, но всё равно…» — говорит женщина.

ИА Регнум

С рысью было тяжело: прежний «хозяин» не заботился о животном и кормил всем подряд — Проценко поначалу не понимала, что ест её новобранец. Рысенок отказывался от питания, продолжал болеть — временами даже казалось, что выходить Аишу не получится.

«Были мысли, что не справлюсь, но нашла в посёлке людей, которые занимаются перепелами, брала у них суточных цыплят, перемалывала в фарш — только так она восстановилась. А потом, из-за того, что у неё нет одной лапы, когда животное растёт, все больше массы приходится на оставшуюся лапу. Так появилась паховая грыжа.

Очень агрессивной была Аиша, семь дней ничего не ела — мы думали, что потеряем кошку. С горем пополам её тогда скрутили и повезли к ветеринару», — вспоминает Алёна.

Выходить удалось — сегодня Аиша встречает нас настороженным взглядом из угла вольера. По словам хозяйки, за всё время, что рысь находится у неё, она позволяла себе только фыркать на окружающих, прямой агрессии не проявляла. Даже во время игры с Алёной зверь не выпускал когтей — настолько рысь привыкла к хозяйке, что, когда пришло время переселяться в вольер, зверь… обиделся.

«Неделю со мной не разговаривала, обижалась, ничего не ела. Но как-то я вышла на улицу — слышу, зовёт меня! Ну, думаю, простила. И зовёт интересно — не передать словами, не как кот или собака, по-своему», — вспоминает женщина.

К счастью Алены и её детей, рысь окрепла и стала настоящим украшением приюта, который из стихийного увлечения стал делом жизни смелой дончанки.

«Выкручиваемся как можем»

Приют Проценко продолжает расти — двор домовладения заставлен вольерами с крупными зверями: три енота, рысь, лиса, сова, собаки-маламуты… Более мелкую живность — не сосчитать. Женщина всем успевает уделять внимание и заботу.

«Нам всегда нужны корма, плюс катастрофически нужен вольер для мелких енотов. Дело в том, что там, где они живут сейчас, большое расстояние между ячейками — боюсь, они пойдут к рыси. Да, она не трогает никого, но хищник же! И из-за скачков электроэнергии сломалась морозильная камера, нужно ремонтировать. Это задачи на ближайшее время», — рассказывает Алёна.

ИА Регнум

Как и любому человеку, который в одиночку занимается большим проектом, Проценко бывает страшно, порой одолевают сомнения. Но сдаваться — не в характере дончан. Особенно когда реализуешь мечту всей жизни.

«Мне и сейчас бывает страшно. Когда были только енот и лиса, нагрузка была небольшая. Но потом… Я понимала, что дальше — «хана», но из этого «хана» мы потихоньку выкручиваемся. По-другому не может быть. Это просто любовь к большим котам», — заключает собеседница ИА Регнум.

Сегодня приюту помогают зооволонтёры и просто неравнодушные люди со всей страны. Алёна ведёт страницы приюта в соцсетях, рассказывает о жизни питомцев.

Еще три года назад дончанка и представить не могла, что её жизнь настолько изменится. Но, реализуя мечту, будь готов проявить характер и настойчивость — этого жительнице Донбасса не занимать.