Наталия Николаевна Эфендиева

Автор

В профессиональной критике с 2006 года. В ИА REGNUM - c января 2012 года. Получила два фундаментальных гуманитарных образования - историческое и театроведческое, но любовь к кинематографу "перевесила". Впрочем, знания в области истории и истории театра втуне не остались и пригождаются постоянно. Не люблю слэшеры, почти не смотрю фильмы ужасов и производные от них. Предпочитаю все остальные жанры. Особой симпатией пользуется советское кино, в котором систематически делаю приятные уму и сердцу открытия. До сих пор не утратила веру в российское кино - удачные картины помогают ее поддерживать.