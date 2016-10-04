Рейгановская Америка. Роберт Мазур (Брайайн Крэнстон), сотрудник Управления по борьбе с наркотиками, отлавливает по всей Флориде мелких и средней руки наркодилеров и готовится выйти на пенсию. Однако кокаиновый поток все никак не удается ни сократить, ни остановить. Мазура, после очередной полицейской операции побывавшего в больнице, осеняет догадка ‑ и возможность добраться до колумбийских наркобоссов, включая Пабло Эскобара, перевешивает планы о тихой семейной жизни и настольных играх у камина. Полицейские переключаются на банки, обслуживающие финансовые интересы крупнейших наркодилеров. Мазуру выдают новое имя — Боб Мазелло, кучу денег, не в меру инициативного и суетливого напарника (превосходный Джон Легуизамо) и фальшивую невесту-блондинку, которую изображает свежеиспеченная оперативница Кэти Эрц (Дайана Крюгер).

Цитата из к/ф «Афера под прикрытием». реж Брэд Фурман. 2016. Великобритания Цель — раскрыть схему отмывания денег наркокартеля Пабло Эскобара

В фильмах режиссера Фурмана («Линкольн для адвоката», «Реванш») не принято заливать экран кровью и заставлять зрителей содрогаться при виде обоюдного членовредительства персонажей. Брэд Фурман предпочитает снимать криминальные психологические драмы, в которых герои если и травмируют друг друга физически, то быстро и с единственно возможным исходом. Все это можно было бы ожидать и от «Аферы», если бы сценарием занялся хотя бы сам режиссер, а не его мама, которой любящий сын доверил сочинить историю для его новой картины. Вместо возможно жесткого рассказа про трудности борьбы с наркокартелями получилась слезливо-сентиментальная киноповесть, в которой антагонисты соревнуются с протагонистами за симпатии публики и почти преуспевают в этом.

Цитата из к/ф «Афера под прикрытием». реж Брэд Фурман. 2016. Великобритания Брайан Крэнстон

Хорошие экранизации тем и хороши, что следуют не букве, а духу сочинения. Художественные и исторические отступления, отклонения, погрешности допустимы, если работают на общую идею фильма. В «Афере», в основу которой положена автобиографическая книга Роберта Мазура, воспроизводятся ключевые эпизоды одной из крупнейших операций в истории американских спецслужб. Хотя без эффектных вольностей (эпизод с тортом, захват колумбийской мафиозной верхушки на «свадьбе» Мазелло-Мазура и Эрц) не обошлось. Однако в целом история выглядит так, словно ее писала поклонница, скажем, Барбары Картленд. Роберт и Кэти с умилением наблюдают за семейными сценками из жизни Роберто Алькаино (Бенджамен Братт), и под конец уже так расчувствуются, что в эпизодах захвата гадаешь — бросятся они защищать своих недавних и таких милых друзей или все-таки чувство долга возобладает.

Та же история с персонажами второго плана и эпизодическими — играющие их актеры обладают достаточно привлекательной внешностью, чтобы расположить к себе всех, включая режиссера и его маму-сценариста. Сюжетом про двойную жизнь скромного полицейского и в общем-то вынужденное предательство в «Афере» распорядились на удивление безалаберно. Действие мечется от эпизода к эпизоду, проваливаясь между ними, сцены первого знакомства Мазелло и Алькаино даются подробно, дальше — только впроброс, информатор мазурова напарника ни с того, ни с сего взбрыкивает и едва не сдает того и так далее. Чтобы окончательно заморочить голову опытному преступнику и убедить в честности намерений Мазелло, на переговоры выписывают мазурову говорливую тетушку (замечательная Олимпия Дукакис), в прологе даже не имевшую представления где же на самом деле работает ее любимый племянник. Разработка самой операции проходит, вероятно, где-то в кулуарах управления — зрителю же дают пару раз посмотреть как стервозная начальница (Эми Райан) отдает короткие приказы и один раз послушать как она несмешно шутит. Прошедшему уже не одну проверку Мазуру присылают конверт с кровавым «приветом». Шаблонных сцен и непроговоренностей в «Афере», увы, хватает.

Цитата из к/ф «Афера под прикрытием». реж Брэд Фурман. 2016. Великобритания Брайан Крэнстон и Лиэнн Бест

Местами фильм вытягивают превосходные артисты. Брайан Крэнстон ожидаемо выше всяких похвал. Джон Легуизамо — талисман режиссера — запомнился еще со времен роли Тибальда в лурмановских «Ромео +Джульетта» и с тех пор не перестает радовать темпераментными и не всегда адекватными героями. Бенджамен Братт, последние годы больше предпочитавший телесериалы и озвучку мультфильмов, сдержан и обаятелен. Плюс красивые актрисы — Джульетт Обри, Дайана Крюгер, Елена Анайя. А также стильные костюмы, в которые одеты все без исключения, безупречные подобранные интерьеры и музыкальные композиции, способные вызвать ностальгические чувства.

«Афера под прикрытием» больше про упущенные сценарные и режиссерские возможности, чем про глубокие личные переживания спецагента, проникшегося симпатией к своему противнику. Брэд Фурман, надавав обещаний в завязке фильма, дальше их не сдержал и два часа проведенные в кинозале скорее приведут к разочарованию, чем доставят удовольствие. Впрочем, каждый решает сам что важнее: крепко сделанная и захватывающе рассказанная история как, например, в «Гангстере» Ридли Скотта или увлекательный сюжет, разбазаренный на ненужные всхлипывания и трафаретные сцены.