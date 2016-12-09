«Аустерлиц» Сергея Лозницы

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Цитата из к/ф «Аустерлиц». реж Сергей Лозница. 2016. Гкрмания Селфи в музее концлагеря

Фильм Сергея Лозницы о разочаровании, но более глобальном и более жестоком, чем в «Хрониках неслучившейся революции» Константина Селина.

Солнечный летний день. Пройдя по аллее, туристы выходят к воротам, на которых висит табличка со словами Arbeit macht frei («Труд освобождает»). Печально известный призыв никак не портит настрой экскурсантов — они с энтузиазмом фотографируются у ворот, с праздным любопытством заглядывают в бараки, газовые камеры, делают селфи во дворе, у столбов, где казнили заключенных. Людей привозят сюда, словно бы это Лувр, Нойшванштайн или Дрезденская галерея.

Съемки фильма проходили на территории Дахау, Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Заксенхаузен и Дора-Миттельбау. Концлагерь — пространство не только тотальной физической смерти, но и то место, где становится отчетливо ясно: именно здесь люди не просто подошли к краю бездны, а шагнули в нее. Это место, которое заставляет не забыть о самых мрачных сторонах человеческой натуры и самом страшном периоде в истории ХХ века. Однако время делает свое дело — чувствительность к некогда произошедшему очевидно утрачена. И бесстрастные камеры снимают и снимают толпы людей, праздно разглядывающих печи, в которых уничтожали не только имущество узников концлагеря, детей, беспечно бегающих по баракам и т п. Название фильма Сергея Лозницы напоминает о романе Винфрида Зеебальда, герои которого не обременяют себя знанием как истории вообще, так и истории своей семьи. Люди постепенно научились жить с травматичным опытом прошлого, длительный период его переживания и осмысления кажется подошел к определенному пределу, переход которого вероятно выведет на новый уровень рефлексии. Пока же понятно: чем дальше мы исторически отодвигаемся от тех событий (что неизбежно), тем сложнее становится воспринимать их как реальные и действительно имевшие место быть.

Где смотреть: 6 декабря, 21:00 (киноцентр «Родина»)

Мариуполис

Цитата из к/ф «Мариуполис». реж Мантас Кведаравичюс. 2016. Литва, Германия, Франция, Украина Репортаж из обстреленного города

В конце января прошлого года Мариуполь подвергся мощному обстрелу, в результате которого погиб 31 человек, и 117 ранило. Мантас Кведаравичюс в тот момент снимал документальный фильм и трагические события и их последствия записали на камеру и органично соединились со снятым к тому моменту материалом. «Украинский вопрос» режиссер проходит по касательной. Гораздо больше его занимает двойственность повседневной жизни в состоянии между войной и миром. А жизнь эта проста, обыденна и понятна. Здесь собираются замуж, ведут беседы на религиозные темы с клиентами, судят за нарушение правил, готовят телерепортаж. Два трамвая столкнулись на перекрестке, старшеклассники репетируют концерт к 9 мая — все так, как было и год назад, и два, и десять. «Мариуполис» не провокационен, не агитирует ни за, ни против какой-либо из сторон ( ИА REGNUM ). Привычный жизненный уклад даже война оказалась неспособна поколебать. Что бы ни случилось — все продолжит идти своим чередом, поглощая и противников, и сторонников любых политических идей.

Где смотреть: 6 декабря, 21:00 (киноцентр «Родина»)

Женщина и ледник

Цитата из к/ф «Женщина и ледник». реж Аудрюс Стонис. 2016. Литва, Эстония, Россия, Польша Женщина и ледник

«Женщина и ледник», снятая литовским классиком Аудрюсом Стонисом, пожалуй, самая поэтичная картина в программе нынешнего Артдокфеста. Тридцать лет назад молодая ученая — гляциолог Аушра уехала из родной Литвы в Казахстан — в Тянь-Шанские горы, к леднику Туюксу, чтоб жить и работать на высоте 3500 метров. Это почти что художественное кино, в котором рассказывается история многолетнего соседства, сосуществования человека и природы. В безмолвное повествование режиссер временами вставляет эпизоды из домашней кинохроники с молодой Аушрой и ее питомцами — кошкой и собакой. Но главным собеседником и другом становится ледник. Вернее — Ледник. С ним эти 30 лет идет нескончаемый диалог. За время, которое прошло с момента приезда на станцию не раз успели поменяться геополитические, исторические, социальные, экономические обстоятельства, но горы и окружающая природа по-прежнему незыблемы и прекрасны. Медитативное изображение действует умиротворяюще и терапевтически. При минимуме выразительных средств фильм производит сильнейшее впечатление. Со спокойствием и внешней безмятежностью главных героев контрастируют не только динамичные пролог и эпилог, подчеркивающие, в общем-то, тщетность человеческих устремлений, но и реальность за стенами кинотеатра.

Где смотреть: 8 декабря, 21:30 (к/т «Англетер»)