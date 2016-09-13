Новый сезон телеканал ТНТ открыл ситкомом «Ольга» — с актрисой Яной Трояновой в главной роли. ИА REGNUM выяснял у продюсера сериала Артема Логинова — чем хороша конкуренция на телевидении и какое качество сценаристов ценнее всего.

Пресс-служба канала ТНТ Артем Логинов

На телеканале ТНТ, наверное, больше всего тех, кто имел отношение к КВН. Это сознательная политика или просто удачное стечение обстоятельств?

Знаете, это как с выпускниками какого-то, допустим, элитного вуза: ты их знаешь, не раз встречался, играл против или вместе. И эти дружба, знакомство, товарищество продолжаются. К тому же, это один из немногих социальных лифтов: когда человек приходит из какого-то рода самодеятельности и учится быть актером, продюсером, сценаристом. Очень многие из тех, кто работает на развлекательном телевидении, прошли эту школу и стали профессионалами.

Пресс-служба канала ТНТ В перерыве между ремонтными работами в квартире отца

У Good Story Media, как я понимаю, существует пул сценаристов, с которыми компания постоянно работает. Но наверняка есть желающие попасть в вашу команду. Вот мечтает человек об этом, но в КВН не играет. Как начинающий, или состоявшийся, сценарист может оказаться в числе ваших авторов. Есть ли шанс не у КВНщика?

Есть. Время от времени у нас проводятся курсы. Регулярности у них нет, но в этом году будут, по-моему, в сентябре. Мы приглашаем людей, рассказываем о принципах работы в компании, даем некое тестовое задание и, в результате, кто-то попадает как минимум на испытательный срок. В чем здесь история? Драматургии, в конечном итоге, научить можно — структура, психология, коллизии сюжетные, характеры и так далее. Чувству юмора учить тяжелее. Оно, безусловно, развивающееся, тренирующееся, растущее, но все равно должно в каком-то виде быть. Поэтому людям с уже натренированным чувством юмора проще войти в работу, быстрее всё понять и узнать. Хотя сценарный процесс все равно достаточно долгий.

Можно ли говорить о том, что индустрия сериалов у нас сложилась? Или процесс еще идет? Или благодаря, в том числе и вашей компании, наша сериальная индустрия претерпевает довольно существенные изменения.

Насчет сложилась или нет — не знаю. Мне кажется, это процесс постоянный и не останавливающийся. Думаю, желание делать что-то хорошее зависит во многом не столько от заказа конкретного канала. Хотя тут ТНТ — безусловный лидер. Они хотят, требуют, стимулируют, громко сказано, но — на создание шедевров, чтоб было по-хорошему из ряда вон выходящее. Хотят сделать что-то, чтобы, грубо говоря, потягаться с американскими сериалами, как бы это сильно ни звучало. Мы такую задачу ставим и, надеюсь, иногда получается.

Пресс-служба канала ТНТ Женская половина сериальной семьи

То есть, вы в голове держите пример, скажем, канала HBO?

Хочется, конечно. Мы это любим, смотрим, понимаем. Отдаем себе отчет в разнице возможностей рынка, бюджета и всего прочего. Периодически бывают удачи и у нас, и у коллег, что подстегивает. Любая удача в комедийном жанре или любом другом — стимулирует. Не каждый год, но они есть.

Но ведь в Америке каждый сезон, не то что каждый год, стартуют сериалы, которые становятся хитами.

Надо же понимать, американский рынок существенно больше — по населению, по объему контента и других показателей. Давайте сравним с Англией. Там такого не происходит — тоже через раз на третий. И нет безумной голливудской машины.

Зато есть канал ВВС со своими традициями.

Да, это так. В этом смысле Америка — абсолютное исключение. Там средоточие всего. И это уже вопрос не Америки, а мира ‑ и в кино, и в телевидении. Амбициозная штука, кстати. Мы так аккуратно, конечно, но хотелось бы, чтобы когда-нибудь созданная нами история заслужила внимание в Америке, а значит и в мире.

Пресс-служба канала ТНТ Обед после работы

То есть у вас есть такая мечта когда-нибудь выйти на тот рынок?

Почему бы и нет?! Чем больше мечтаешь, тем выше шанс, что сбудется.

Да я-то только за! Известен же пример Израиля, чей сериал Homeland адаптировали для американского телевидения. И весьма успешно. А какая история наша могла бы там «выстрелить»?

У меня по этому поводу несколько мыслей. Да, конечно, до какой-то степени должна быть универсальная история, понятная всем. Но здесь есть, возможно, некая смысловая ловушка. Во многих российских сериалах заложен наш культурный код. Насколько он транслируется, интересен там — всегда вопрос. Мы-то дышим этим воздухом, разговариваем так, знаем таких людей, сами так живем, наши соседи так делают. Попасть в тот культурный код очень тяжело. Это и невозможно, и не нужно делать. Нужно просто надеяться, что та история, которую рассказываешь здесь, вдруг окажется интересной еще и там. Это первая мысль.

Вторая мысль — они ищут что-то свежее и новое. Всегда. Это не вопрос узнаваемых характеров, персонажей, а просто что-то такое, чего до этого не видели, то, что вдруг переворачивает представление ‑ и так возможно. В этом смысле, чем автор смелее здесь, чем необычнее его история, чем меньше она похожа на то, что видел сам, тем больше шансов, что привлечешь внимание Америки и мира.

Пресс-служба канала ТНТ Рабочие моменты

Правильно ли я понимаю, что по отношению к большому кино у Вас амбиций пока нет?

Во-первых, у нас есть обязательства, в ближайшее время связанные с телевидением. Во-вторых, мы в любом случае сейчас думаем и размышляем о сценарии полного метра «Физрука», например. Попробовать хотим.

В Америке же такая практика как раз существует, когда по мотивам хитового сериала снимают фильм.

Мне кажется, в рамках сериала можно и нужно реализовываться. У меня нет пока такого стремления — работать в кино. Для чего? То есть я должен понимать, что какие-то вещи невозможно реализовать на телевидении, поэтому следует идти в полный метр. Может быть, это вопрос больших спецэффектов. Не знаю. Сейчас тяжело сказать. По крайней мере, у меня нет такого гложущего желания — обязательно снять фильм. Мне кажется, это какая-то опасная штука. Скажем так: сделать успешный сериал, который окажется интересен не только нашему зрителю, но и мировому, задача более любопытная, чем сделать еще и кино в России.

Пресс-служба канала ТНТ Яна Троянова — главная героиня сериала

В этом сезоне на канале ТНТ — ваш сериал «Ольга» и «Адаптация». Плюс «Пьяная фирма» от RWS и «Квартет» от Магнум-фильма. Конкуренция явно растет. Не страшит, что вас могут обойти по качеству и количеству проектов?

Нет. Думаю, это вопрос здоровой конкуренции, которая может только подстегивать и развивать жанр и телевидение. В свое время существовало определенное представление о ситкоме — как его снимать. Но вот несколько лет назад появились «Интерны», ставшие совершенно другими по качеству съемки, сюжету, и много чего изменилось. С тех пор нет павильона, нет нарочитого телеспектакля. Истории стали кинематографичнее. Например, большой режиссер Максим Пежемский на телевидении прежде не работал. Его приход задал другие стандарты качества. Теперь этот опыт следует иметь в виду и соответствовать, учиться и понимать, как нужно делать. Мне кажется, и для зрителя, и для телевидения это замечательно.