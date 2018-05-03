На Вселенную надвигается очередная напасть — в лице межгалактического фиолетового тирана Таноса (Джош Бролин). В поисках камней Бесконечности злодей вверх дном переворачивает космическое пространство, перемещаясь с планеты на планету и попутно испепеляя половину населения каждой. Таким ему представляется путь к «истинной» гармонии мира. Два из шести Камней находятся на планете Земля: один, впаянный в амулет, болтается на груди доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербетч), второй стал источником жизненной энергии Вижена (Пол Беттани). Мстители, рассорившиеся в предыдущей серии, засовывают старые обиды куда подальше и объединяются для предотвращения катастрофы. К миротворцам примыкает вакандское войско во главе с принцем Т’Чаллой, также известным как Черная Пантера (Чедвик Боузмэн), за ними подтягиваются Стражи Галактики, остатки асгардцев и Стрэндж.

Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности». Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США Перед сражением

Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности». Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США Удар

Зрителю, случайно оказавшемуся на «Войне бесконечности», просмотр дастся нелегко. Если вообще дастся. С ходу разобраться в родственных, рабочих, дружеских или вражеских связях не получится. Как понять, для чего енот, молодое дерево, татуированный мужчина, зеленая женщина, а за ней — синяя женщина в металлических заклепках, объединились с обаятельным раздолбаем, требующим, чтоб его называли не иначе как Звездным Лордом? Что это за камни такие, ради которых гробят столько народу? Почему все съезжаются в Ваканду? И так далее. Герметичность марвеловской киновселенной — одно из ее тонких мест. Хотя схожим образом устроены и другие известные франшизы — «поттериана», «сумеречная» вампирская сага, собрание приключений людей Икс. Даже без приблизительного знания литературного или рисованного первоисточника смотреть их с любой главы тоже не представляется возможным. К «Войне бесконечности» зрителей готовили ровно 10 лет: начиная с 2008-го, Marvel ежегодно выпускала от одного до трех фильмов, в которых предъявляла все новых и новых героев, временами с усилием сводила одни сюжетные концы с другими и продолжала двигаться к кульминации — заключительной главе «третьей фазы» существования вымышленной вселенной.

Цитата из к/ф «Мстители: Война бесконечности». Реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2018. США На автобусе

Естественно, разрешиться это могло только чем-то грандиозным, ошеломительным, эпическим и превосходящим предыдущие серии по размаху и масштабу. Раз в 18. Так оно и вышло. «Война бесконечности», как и ее главный антагонист, сметает всё и всех на пути к первому финалу. Один из жгучих вопросов, который не мог не прозвучать — как удастся сценаристам Кристоферу Маркусу и Стивену МакФили вместе с братьями-режиссерами Руссо справиться с марвеловской перенаселенностью. Собственно, этим же, но уже в масштабах всей системы мироздания, задается смертоносный Танос, без паузы переходя от мыслей к делу. Авторы «Войны» тоже настроены решительно и уже в прологе заходят с козырей: быстренько выводят из игры одного из самых противоречивых персонажей франшизы, напоследок давая тому шанс искупить все грехи разом. Безжалостный настрой поддерживается и дальше: одним прописывают гибель трагическую или в рамках акта самопожертвования, тем самым откалибровывая коллективную мотивировку оставленных в живых для борьбы с суперзлодеем. Основное внимание постановщиков сфокусировано как раз на нём, впервые так подробно представленном. Суперзлодей подводит философскую базу под свою программу уничтожения народов, его терзают внутренние сомнения, он способен на рефлексию и вообще оказывается непростым и занятным персонажем. Параллельно Руссо решают еще парочку замысловатых ребусов: стараются сохранить характерные черты и интонации протагонистов, созданных абсолютно разными режиссерами — от Браны до Ганна, и распределить экранное время так, чтоб никого не обидеть. Отсюда ощущение непрекращающегося аттракциона, запущенного сразу после мрачного вступления. Персонажи носятся по всей планете, дерутся с таносовыми приспешниками, пройдя ускоренный курс дружбы, пикируются со всеми, кто попадется под руку. Разве что Том Хиддлстон (Локи) произносит свои реплики так, словно их сочинил Шекспир, а он сам находится на подмостках театра «Глобус». Успевают режиссеры навставлять и обязательные гэги с Ракетой, Грутом, стрэнджовым плащом, и камео со Стэном Ли. В целом же новых обертонов никто не обнаруживает. За исключением общей интонации действия. А она от эпизода к эпизоду всё безнадежнее и трагичнее. В течение десяти лет Marvel приучала к неуязвимости своих героев. Погибнув в одной истории, они неизбежно воскресали в другой, и так раз за разом. По сути, бесконечно расширяющийся кинокомикс стал для своих поклонников тем же, чем когда-то была античная мифология со своими бессмертными богами и героями. Но в «Войне бесконечности» авторы решились пойти поперек зрительских ожиданий, и совершенный ими заключительный кунштюк можно воспринимать как грамотный маркетинговый ход: теперь фанаты полгода будут ждать трейлер второй части, потом еще полгода пытаться угадать содержание самого распоследнего фильма «третьей фазы», чтобы в одночасье раскупить билеты на первые сеансы. А можно — как намерение поставить точку здесь и переместиться на следующий уровень. Правда, для этого необходимо сохранить свежие интонацию и смысл и не поддаться искушению вновь поманипулировать реальностью. Как Танос.