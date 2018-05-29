Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. 29 мая в Санкт-Петербурге в ТЮЗ им. А. А. Брянцева открывается XIX международный театральный фестиваль «Радуга».

Оноре Домье. Театр

В программе — 15 спектаклей из Белоруссии, Италии, Венгрии, Китая, Литвы, России, Словакии, Франции, Эстонии. Пять названий в афише — на счету женщин-режиссеров, причем трое пошли по стопам своих знаменитых родителей. Мария Петерсон привезет спектакль «Отец» с родным же отцом, актером Лембитом Петерсоном, в главной роли. Ирина Брук не побоялась возможных сравнений и поставила шекспировскую «Бурю» в Национальном театре Ниццы. В спектакле Малого театра Вильнюса «Горемыка и Благодетель» можно будет увидеть, как работает Габриэле Туминайте, дочь художественного руководителя Вахтанговского театра Римаса Туминаса. Псковский драмтеатр познакомит зрителей со своей версией «Каштанки» — режиссерским дебютом актрисы Юлии Пересильд. Елизавета Бондарь представит «Пилораму Плюс» по пьесе молодого драматурга Натальи Милантьевой, выпущенную в Ярославском театре им. Ф. Волкова.

Однако до окончательного гендерного равенства еще далеко: перевес пока всё равно на стороне мужчин-режиссеров. Откроется фестиваль спектаклем Ришара Мартэна «Память и море». Это уже стало доброй традицией «Радуги» — на старте смотра показывать поэтические или лирические постановки, задающих тон и настроение на всю фестивальную неделю.

Еще одна тенденция фестиваля — преобладание постановок классических литературных и драматургических текстов. Краснодарский театр везет «Грозу» Даниила Безносова, а Драматический театр Варшавы — «Мера за меру» Оскараса Коршуноваса, венгерский режиссер Виктор Бодо представит свою версию гоголевских «Записок сумасшедшего». За детскую часть, помимо упомянутой «Каштанки», отвечает еще Национальный театр Китая для детей. Он продемонстрирует мультикультурную постановку румына Калина Мокану и его китайского коллеги Мао Эрнана «Путешествие на Запад». Отдельного внимания заслуживает красноярский спектакль Олега Рыбкина «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Ради того, чтобы показать его петербургской публике, режиссер даже согласился внести коррективы в технически сложную постановку.

Завершится фестиваль 4 июня — шекспировской же «Зимней сказкой» Уланбека Баялиева, премьера которого прошла в середине мая в петербургском ТЮЗе.