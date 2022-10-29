Надир Керимов
Автор
Эксперт-исследователь Турции, политолог.
Последние публикации
Голос Баку: «Либо Армения союзник России, либо Азербайджан. Пора решать»
В России ведется подготовка к саммиту РФ — Азербайджан — Армения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Саммит РФ — Азербайджан — Армения готовится. О дате и месте его проведения Кремль сообщит», — сказал Песков. Ранее российский лидер Владимир Путин на саммите СНГ в Астане...
29 октября 2022
Голос Баку: «Непонятно, зачем два аэропорта рядом друг с другом»
Главы Азербайджана и Турции — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе. Самолет турецкого лидера приземлился в Физули сегодня. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани...
25 октября 2022
Голос Баку: «Серый кардинал мира Эрдоган решает все вопросы»
Владимир Путин заявил, что РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос… Газ, поступающий из Азербайджана и Туркменистана...
20 октября 2022
Голос Баку: «Враг не народ территории б. УССР — враг сидит за Океаном!»
8 октября стало известно, что на Крымском мосту подорвали грузовик, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, погибли три человека. На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля...
15 октября 2022
Голос Баку: «Как теперь будет смотреть Армения на Россию, с каким лицом»
В Праге прошла неформальная встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, который проходит в столице Чехии. Ранее сообщалось, что главы...
10 октября 2022
Голос Баку: «Путин — красавчик!», «Эти области были русскими землями»
В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о возвращении в состав России. От 86% до 99% жителей регионов проголосовали «за». 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов...
5 октября 2022
Голос Баку: Путина понять можно
Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации, связанной со специальной военной операцией на территории бывш. УССР… Провожать убывающих на военные сборы новых призывников к зданиям военных комиссариатов приходят самые близкие. Девушки зачастую плачут, парни...
30 сентября 2022
Голос Баку о «визите старой дамы» в Ереван
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 18 сентября во время своей поездки в Ереван осудила атаки Азербайджана на Армению, назвав их «незаконными и смертоносными». «Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных...
24 сентября 2022
Голос Баку: «Пашинян сделал ошибку, обратившись в ОДКБ»
Организация Договора о коллективной безопасности в данный момент не планирует отправлять военный контингент в Армению, сообщил журналистам глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. «Давайте не будем забегать вперед, хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наши единогласно...
19 сентября 2022
Голос Баку: «карательная операция начнется повторно»
Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в провокациях, которые привели к обострению конфликта на границе двух стран в ночь на 13 сентября. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян подтвердил, что с армянской стороны есть убитые и раненые, их количество выясняется. Кроме того...
15 сентября 2022
Азербайджан нашёл место для России. В Баку рады коридору «Север — Юг»
Азербайджан высоко ценит вклад России в процесс нормализации отношений с Арменией, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на встрече, посвященной развитию транспортного коридора «Север — Юг». «Азербайджан высоко ценит вклад России, в частности, президента Владимира Путина, в процесс нормализации...
11 сентября 2022
Голос Баку: «через пару дней ждем жару…»
С полудня 3 сентября до утра 4 сентября подразделения ВС Армении с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, огонь велся с позиций в направлении...
6 сентября 2022
Голос Баку: «Развалил Союз, и мы получили какую-никакую суверенную страну»
Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и...
1 сентября 2022
Голос Баку. Почему в богатом Азербайджане подорожали хлеб и бензин?
В Азербайджане вновь подорожал хлеб: цена буханки, которая стоила 50 гяпиков, выросла до 55 гяпиков. Хлеб стоимостью 65 гяпиков вырос в цене до 70 гяпиков. Кроме того, на комбинате Abşeron Un мешок муки весом 50 килограммов подорожал с 36,6 до 41,3 маната. В последний раз стоимость хлеба и муки в...
28 августа 2022
Голос Азербайджана: «Горжусь, что у нас есть такие братья, как казахи»
24 августа 2022 года в Баку прошла встреча президентов Казахстана и Азербайджана, переговоры прошли в формате тет-а-тет. Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств. «Прежде всего хочу...
24 августа 2022
Голос Баку: «Независимый Азербайджан как кость в горле Ирана»
События последних месяцев вывели противоречия между Ираном и Азербайджаном на новый уровень. В 2010-е казалось, что Баку и Тегеран после многих лет недоверия по отношению друг к другу наконец нащупали почву для полноценного сотрудничества. Однако последняя война в Карабахе изменила как расклад сил...
20 августа 2022
Голос Баку: «Ататюрк в гробу переворачивается от ужаса»
Анкара подписала Ташкентскую декларацию о расширении сотрудничества между Баку и Ташкентом, в котором определены основные приоритеты сотрудничества между тремя странами на ближайшую перспективу. А также об активном использовании возможностей железной дороги Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс...
16 августа 2022
Голос Азербайджана: «Лучший друг Путина Эрдоган поможет обходить санкции»
Запад планирует увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от РФ. Западные страны планируют увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость от российского газа. В статье говорится, что Европа больше остальных...
12 августа 2022
Голос Азербайджана о договорах с РФ: «В политике сегодня враг, завтра друг»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Россией, сообщает пресс-служба главы государства. Договор «О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Россией» был подписан 26 апреля 2022 года в...
8 августа 2022
Азербайджан о Китае: «Кричали, кричали, грозились, а в итоге опозорились»
Тайвань не отступит перед лицом военных угроз и будет укреплять свою обороноспособность, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В свою очередь Пелоси заявила, что делегация США прибыла на остров, чтобы подтвердить...
4 августа 2022