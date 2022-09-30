Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации, связанной со специальной военной операцией на территории бывш. УССР… Провожать убывающих на военные сборы новых призывников к зданиям военных комиссариатов приходят самые близкие. Девушки зачастую плачут, парни настроены более решительно. Многие из них, к слову, сами, не дожидаясь повесток, после объявления частичной мобилизации пришли в военкомат и попросили мобилизовать их. По данным Минобороны России, только за первые сутки таких смельчаков по стране набралось более 10 тысяч человек… Госдума рассмотрит сразу несколько законопроектов, которые вводят гарантии для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Речь идет в первую очередь о сохранении рабочих мест, кредитных каникулах, об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Как указал Путин в своем обращении к гражданам, мера о частичной мобилизации принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

Вот как по этому поводу высказываются Азербайджанцы в социальных сетях:

Мнения подписчиков Telegram-канала Caliber:

karamelkalemon: «М-да, всё слишком далеко зашло».

Neyz Iman: «Никаких четких критериев. Любой отслуживший и подходящий по возрасту подходит. Клондайк для военкомов и военных врачей».

Gulay Faraj: »Мира в мире больше не будет».

K A: »Границу закроют, походу, и за границу можно будет попасть только через турагентство «военкомат». Но есть возможность вернуться частично».

Hamid: «Те, кто уехал в феврале из России и до сих пор не вернулся, сегодня ощутили особые чувства».

AZIZOV ELBRUS: «Путин — голова. Если откосить от армии, заберут в тюрьму. И с тюрьмы заберут на войну. Выхода нет».

Айсель: «Поэтому изначально приняли закон об дезертирстве, сдаче в плен и прочее, а потом объявили мобилизацию, чтоб армяне не убегали и в плен не сдавались».

Комментарии под новостью в Telegram-канале Maira Baku:

Алим Касумов: «По закону военного времени: если вы не хотите, чтобы страна не развалилась, надо идти и воевать».

Правительство Иркутской области Мобилизация в Иркутской области

Гамид Аббасов: «Хотелось бы детей депутатов и правящей верхушки в строю увидеть, это придало бы уверенности».

Shafa: «Всё очень грустно для всех. Это говорит о том, что началась крупномасштабная война».

ЭД: »Да не паникуйте вы, народ, я вообще удивляюсь, почему так интересуют проблемы России наших земляков».

Ri As: »Прикиньте, как сейчас боится Пашинян, он же понимает, что в этом замесе ему прилетит точно ответка за Пелоси».

Вот так ситуацию комментируют в Telegram-канале «Девичья башня»:

Ильгар Гаджиев: «Готовится к присоединению ЛНР, ДНР и т.д.».

Арзу: «Z-патриоты первые в военкоматы».

Ilkin Karimov: «А кто примет миллионы беженцев из России?»

Гюльнара: «Всех диванных патриотов в первую очередь».

I_G: «Жить становится всё страшнее».

Мурат Бабаев: «Без России не только Азербайджана, СНГ не будет».

Наиль: «Вторая волна беженцев из России пойдёт».

Рамиль: «Если азербайджанцы имеют гражданство РФ и стоят на воинском учете, тоже призовут?»

EV: «В чем-то Путина понять можно, Россия выступает как противовес Америке, чтобы Штаты везде не лезли. Но людей жалко, мне очень больно, это же все свои».

Комментарии на YouTube-канале Baku TV | RU:

Meri Morskaya: «Туда надо всю Думу и всех депутатов отправить».

Низами Алханов: «Вперёд Россия!!!»

Медина: «А в Армении уже обсуждают выход из ОДКБ. Крысы побежали. Скоро ждём массовый отказ армян от гражданства России».