С полудня 3 сентября до утра 4 сентября подразделения ВС Армении с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, огонь велся с позиций в направлении Басаркечярского, Горисского районов и района Гаракилься на азербайджано-армянской государственной границе. Потерь среди личного состава и техники армии Азербайджана нет. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, добавили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Вот как эту новость комментируют азербайджанские пользователи социальных сетей.

Комментарии в Телеграм-каналах «AZERBAIJANI ARMED FORCES (AAF) 24/7», «Карабах сегодня» и «Девичья башня»:

Malik Ashtar: «Какие обстрелы? Разве не договорились там лидеры двух стран».

Leyla Turan: «После визита нашего президента в Италию и в Брюссель некоторые не могут прийти в себя».

Oleksiy: »А тем временем азербайджанские и армянские военные принимают совместное участие в учениях в России».

Камилла Мамедова: «Надо всех оттуда в Ереван отправить. Они слишком долго там задержались».

Ramin: «Похоже, они не понимают по-хорошему».

ares4550: «Походу, коридор придется брать силой, сроки поджимают».

Угур Касумов: «Интересно, у них так много оружия, что они просто так стреляют?! Зачем это, если до конца за этими обстрелами они постоять не смогут? Или постоянно сохранять, типа здесь напряженная ситуация? Что они хотят сделать своими обстрелами? Им не видать этой земли, как своих ушей».

Минобороны Армении Вооруженные силы Армении

Мнения подписчиков Телеграм-канала «Caucasian Bureau || Кавказское бюро»:

Rahib Garakhanov: «Через пару дней ждем жару».

samed_me: «Я не пойму: так переговоры идут на государственном уровне Армении или лично с Пашиняном? Странная какая-то ситуация, вам всем не кажется? Пусть уже определятся со своей властью, если ни РФ, ни сама Армения не способны решить эти проблемы с террористами (в данном случае это террор, потому что официально якобы Армения хочет подписать мирный договор), то нужно решать самим кардинально».

Администрация Телеграм-канала «Caliber» прокомментировала ситуацию следующим образом:

Admin: «Мы очень надеемся, что с нашей стороны карательные меры в полном необходимом объеме последуют ДО, а не после того, как в результате регулярных провокаций ВС Армении погибнет кто-либо из наших военнослужащих».

Комментарии под новостью:

Эмиль Гасанов: «Пора прекратить это безобразие, как они потеряют 10+ зинворов, только тогда с поджатым хвостом угомонятся».

Qarabağ: «Кажись, армяне опять от чего-то увиливают и не хотят уходить, а наши копят такие новости, чтоб был предлог провести операцию. Так всегда бывает».

Жаркие дискуссии данная новость разожгла и в комментариях на YouTube. Вот мнения подписчиков YouTube-канала «Baku TV | RU»:

Emil Ibragimov: «Ну вот вам и встреча в Брюсселе! Неужели руководство Азербайджана до сих пор не поняло, кто и что такое армяне?»

Официальный сайт президента Азербайджанской Республики Встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном в Брюсселе

Сабыр Таймасов: «Не дайте спуска, давить и только давить. Беспредельщики признают только силу».

Вадим Аванесов: «Отдайте родные земли грузинам, и всё будет хорошо».

Исаев: «Надо освободить ЗАНГЕЗУР».

Комментарии под актуальными репортажами на YouTube-канале «Новость дня. Азербайджана и Армении. КАРАБАХ»:

Salman Musayev: »Ответ будет немедленно, слава Азербайджану и его победоносной армии, слава героям Азербайджана».

Ilqar Yehyayev: «Так вот, я вижу обиженники соскучились по ударам им по башке. Ну что ж, мы это им устроим по полной программе. Таковы обстоятельства».

larisa krupnik: «Поднять хотя бы один «Байрактар» в небо — и сдует еще несколько тысяч армян из Карабаха, как это было после операции «Возмездие». Можно даже и без стрельбы».

Ханлар Мамедов: »История ничему не учит, враг должен быть поверженным безоговорочно, чтобы хотя бы лет этак 75-80 не было серьёзных проблем».

Эйс Вентура: «Пока ВС Азербайджана не возьмут под свой контроль полностью весь Карабах… вот такая чехарда будет продолжатся. Совсем уже нюх потеряли».