В Праге прошла неформальная встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Она состоялась в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, который проходит в столице Чехии. Ранее сообщалось, что главы Азербайджана и Армении встретятся 6 октября в Праге в четырехстороннем формате. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте этой страны. По словам армянского лидера, запланирована его встреча в четырехстороннем формате с президентами Азербайджана, Франции и главой Евросовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях, вот что говорят азербайджанцы.

Комментарии в телеграм-канале «Девичья Башня»:

Гияс: «Давно нужно было так встречаться, может, и по-другому всё сложилось бы в отношениях двух народов».

lalamammadova: «Пашинян внимательно смотрит на Макрона, видимо, были какие-то ожидания, но не услышал того, что хотел или ожидал. А Макрон извивается вокруг Эрдогана, как арлекин. Еще одна деталь: Алиев не протянул Макрону руку, и тот воздержался по протоколу. Вывод из увиденного, может, ошибаюсь».

artluxech: «Ильхам Алиев — блестящий дипломат».

Обсуждения в телеграм-канале «Бакинский бульвар»:

GAS RUN: «Надеюсь, эта мясорубка длиной в 30 лет наконец-то закончится».

checkeast2020: «Армения возвращается в родную Османскую гавань».

Vzmgal: «Пашиняну и его министру, в отличие от всех участников разговора, параллельно приходится думать, что их ждет дома после этого всего».

Элми Баширов: »Сейчас это только начало, скоро будут все трое шашлык жарить, на море будут отдыхать. Придет это время, вот увидите».

Logistics: »Пашинян стоит не в тему, не понимает, о чем говорят и не знает, куда себя деть от неловкости».

Ирада Ганиева: «Боже, дай нашему президенту здоровья, сил и терпения выдержать весь этот натиск. А то и Макрон, и Америка, и этот шпингалет Пашинян».

Комментарии под репортажем YouTube-канала «BUDROOO NEWS»:

BORDO BERELİ: «Думаю, что эти соглашения там носят формальный характер. Франция не имеет никаких рычагов, чтобы надавить на Азербайджан и Турцию. Ну уж тем более на Россию и Китай. Это просто разговор ради разговора. За Азербайджаном стоят очень большие силы в регионе, да и в мире».

Сайт президента Азербайджана Встреча в Праге

Странник: «Зачем вообще решать этот вопрос с Макроном? Франция уже показала свою необъективность, предвзятость и однобокость в этом вопросе».

Ilqar Yehyayev: «Так вот, в Армению может войти кто угодно, французы или индусы, ну, блин, пускай даже африканские племена, нам по фигу. Всё равно не смогут что-то изменить. Мы своё дело будем делать, как считаем нужным, чётко и аккуратно, и наши границы будут проходить там, где они должны быть. Это говорю я. А Карабах — это Азербайджан и без всяких разговоров. Вот такие дела, господа».

Sand: «Сегодня на день рождения Путина в Санкт-Петербурге, куда поехал Пашинян, последнему будет нелегко, т. к. новые игроки в нашем регионе приглашены на территорию объекта РФ без его довольства».

Krbl313: «Макрон решает вопрос страны-победителя? Встреча ради встречи, ждём РФ, что она скажет и чего хочет. Короче, кто угодно решает вопрос, но не мы сами».

Boz qurd: «О каком доверии Франции и ЕС можно говорить? Смешно, ей-богу. Одним словом, si vis pacem para bellum. Желаешь мира — готовься к войне».

Halida Hamidullina: «Москва сейчас слаба, только поэтому она договорилась с Западом, чтобы он взял Армению под свое крыло».

Mariyam Ismailova: «И как теперь будет смотреть Армения на Россию, с каким лицом. Пашинян, как ты? Будешь теперь, останешься с французами и Евросоюзом. (Вот вам и пословица: сколько волка ни корми, всё равно смотрит куда».

Также азербайджанцы делятся своим мнением в Twitter:

ZhanikAst: »Эрдоган за этот год очень влиятельным стал на международной арене. Прежде всего, за счет географической локации своей страны».

Romuha67 911 022: «Пашинян, наконец-то дошло, на кого ставить и к кому обращаться, ставка на Турцию беспроигрышная».

Soltys: »Народы Азербайджана и Армении стреляют друг в друга периодически. А они вместе кофе пьют».