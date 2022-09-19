Организация Договора о коллективной безопасности в данный момент не планирует отправлять военный контингент в Армению, сообщил журналистам глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Давайте не будем забегать вперед, хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наши единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между республикой Армения и Азербайджан, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы, да еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, ни в ближайшем будущем речь не идет», — сказал Сидоров.

Он отметил, что решение о тех или иных мерах со стороны ОДКБ будет приниматься по итогам работы миссии организации, отправляемой в Армению.

В Ереване ранее сообщили о боях в ночь на 13 сентября с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвинуться вглубь территории Армении. Со своей стороны в Баку заявили «о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы», а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих и гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.

Также стало известно, что начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что представители организации прибудут в Ереван сегодня вечером. При этом он добавил, что речь о применении силы на границе Армении и Азербайджана не идет.

«Организация надеется на мирное решение конфликта», — подчеркнул Сидоров.

Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым

Вот как по этому поводу высказываются азербайджанцы в социальных сетях:

Мнения в телеграм-канале «Caucasian Bureau || Кавказское бюро»:

AygunMasumova: »Проблема Армении в том, что ОДКБ и РФ — все прекрасно знают, откуда ветер дует и кто провокатор. Плюс с Азербайджаном более или менее дружат все участники ОДКБ, поэтому на что рассчитывает Армения, всем понятно, приходится отнекиваться».

VIRUMA_TOOMAS: «Просто надо выдержать регламент и показать суету и озабоченность)».

Сиротина Асмик: «Как ОДКБ может наводить порядок, если два члена этой организации, Киргизия и Таджикистан, воюют между собой?».

Fatima: «Ну да, в Армению едет Пелоси».

Абид Мехтиев: «Бабка будет просить сделать Пашиняна какую-нибудь провокацию. А потом чтобы обратился к России за помощью!».

Gasanov: «Ну ОДКБ в этом не может переплюнуть самих армян, которые с 2018 года не замечают, что в кресле премьера у них сидит турок».

Rasmiya Macidova: «Пашинян сделал ошибку, обратившись в ОДКБ. Если страсти в Ереване будут накаляться, Путин введёт войска ОДКБ в Армению по заявке Пашиняна. Нэнси придется взять своего соросенка в самолёт и увезти далеко за океан. А остальные бараны сядут на место».

Ёшкин Крот пишет в твиттере:

@yoshkinkrot: «ОДКБ ПНХ» В Армении — митинги с требованием о выходе из ОДКБ. Протестующие вышли с флагами США и [киевского режима], а также с плакатами «ОДКБ ПНХ».

Путин умудрился поссориться вообще со всеми».

Гнездовьё Птиц отвечает:

@nedo_tsipor: «Я правильно понимаю, что, пока ОДКБ отказывала в помощи Армении, тем временем сцепились промеж себя две её страны-участницы — Таджикистан и Киргизия? П… ый военный союз».

Телеграм-канал «Sputnik Азербайджан» сообщает следующее: «ОДКБ «пока не достает шашку» из-за обострения на границе Армении и Азербайджана — глава миссии Организации старается урегулировать напряженность на границе мирным путем, заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров. По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для организации ситуация».

Миссия ОДКБ в Армении старается быть максимально объективной, о каких-то выводах говорить пока рано, в целом это войдет в общую справку по итогам работы. Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению.