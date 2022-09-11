Азербайджан высоко ценит вклад России в процесс нормализации отношений с Арменией, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на встрече, посвященной развитию транспортного коридора «Север — Юг». «Азербайджан высоко ценит вклад России, в частности, президента Владимира Путина, в процесс нормализации отношений с Арменией. Подписанные трехсторонние заявления обеспечили установление мира и стабильности в регионе», — заявил Мустафаев. По его словам, региональный формат «3+3» с участием стран Закавказья и России, Турции и Ирана имеет хорошие перспективы.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Также в столице Азербайджана состоялось подписание Бакинской декларации по итогам первой трехсторонней встречи между Азербайджаном, Россией и Ираном, посвященной развитию международного транспортного коридора «Север — Юг». Согласно декларации, стороны заявляют о готовности к сотрудничеству в сфере анализа и оценки инфраструктурных и транспортных возможностей для полного использования потенциала коридора. Для упрощения транспортных и транзитных операций и процедур будет создана совместная рабочая группа, первое заседание которой должно состоятся в течение одного месяца. В течение месяца стороны также подготовят проект соглашения по железной дороге Решт — Астара и до конца 2022 года намерены начать соответствующие переговоры.

Вот как эту новость комментируют азербайджанцы в социальных сетях.

Подписчики в телеграм-каналах «Карабахский Вестник», «Карабах Сегодня» высказывают разнообразные мнения:

Balaxanec Bakinec: «Хорошая новость, даже отличная! Логистика — это золото XXI века».

Источник Правительство России Александр Нова с Шахином Мустафаевым и Рустамом Гасеми на подписании

Анатолий: «Он и о значимости СП-2 рассказывал».

Джамиль Расулов: «Поэтому все сухопутные дороги из/в Азербайджан закрыты? Так всё же вроде для людей делается. Или я что-то не понимаю? «Азербайджан нацелен на создание инфраструктуры, которая будет отвечать современным стандартам». Зачем нам нужно создание инфраструктуры не для «людей»? Грузы нужны людям. А люди — это мы с вами. Если инфраструктура создаётся «однобокой» (как в данном случае), то пользы от неё пока мало. Надеюсь, что в будущем правительство поменяет свои взгляды. От этого также зависит и туризм в Азербайджане, который на данный момент претерпевает не самые лучшие времена».

Мнения подписчиков телеграм-каналов «Caucasian Bureau || Кавказское бюро» и «Девичья Башня» также разделились:

Шахин: «До реализации этого проекта российское государство не доживёт. С Ираном тоже всё эфемерно».

Алекбер Исмаилов: «Короче, грузы из Ирана и России будут проходить без проверки через Азербайджан! Это всё!»

Асланлы: «Молодцы! Азербайджан и Россия — это партнеры на долгие годы».

@qarasaqqalli: «Россия и Иран — наши соседи, хотим мы этого или нет, но это так, и то, что две державы совместно с нами работают над международным транспортным проектом, это очень хорошо, тем более что этот коридор в наших интересах. Азербайджан может взять Индию с Финляндией и Китай с Европой. Такие проекты являются одной из причин безопасности и стабильности в регионе, в которых будут заинтересованы центры сил».

Анара Талибова: «Пока в Азербайджане диванные аналитики не оставят политику политикам и будут высказывать свое примитивное мнение, не зная даже 5% от того, что происходит, будет разруха».

Ruslan Agaev: «Хотели коридор к друзьям и в свои территории, получили коридор по своей стране для двух мировых изгоев, двоякое в свете последних событий, надеюсь, Азербайджан получит от этого хотя бы рычаги воздействия на них и не будет подписываться под какой-то свободный бестаможенный путь».