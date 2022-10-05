Голос Баку: «Путин — красавчик!», «Эти области были русскими землями»
В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о возвращении в состав России. От 86% до 99% жителей регионов проголосовали «за». 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал судьбоносным днем 3 октября, когда палата парламента рассматривала документы о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Данную новость по-разному комментируют азербайджанцы на просторах интернета.
Феномен Твиттера Лейла комментирует:
@Leylabaku1996: «МИД Азербайджана: «Азербайджан и [киевский режим] всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и позиция Азербайджана в этом отношении не изменилась».
@Leylabaku1996: «Мы требуем закрыть границу с Россией! Согласны? — Согласны!» Появилось очередное видео с обращением казахов, которые считают, что надо срочно закрывать границы с РФ из-за наплыва российских граждан».
Комментирует журналист Нариман:
@MrNarimanBeck: «Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России. Он считает, что ядерное оружие у РФ круче, чем у Запада. Кстати, а на Россию разве кто-то напал?»
Farida Rustamova пишет.
@faridaily_: «Офигеть! В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян — МВД республики».
Alim Ansarov отвечает:
@alimansarov: «Спустя какое-то время ждём референдумов о присоединении к России»
Вот какие мнения высказывают пользователи телеграм-канала «Caliber»:
El Ag: «А какие-то полгода — год назад во все это не верилось вообще».
Farhad Abba: «Как-никак он кинул вызов мировому порядку. Я не сторонник русских, но просто подумайте, что будет с нашей страной, если РФ развалится? Через неделю янки и лягушатники будут строить базы в Армении. И не забываем про высказывания [киевских] политиков про последние события».
Amir: «Путин красавчик!»
Parvin: «Всё, вот теперь началось!»
Так же темы коснулись в телеграм-канале «Caucasian Bureau»:
Janik: »Волеизъявление в мире запрещено. Все помнят, что стало с Каталонией пару лет назад».
Gasan: «Самое «весёлое» начнётся, если Путин признает и примет эти регионы в состав России. По их закону тогда де-юре и де-факто это территория России и [киевский режим] напал на неё. СВО резко перейдёт в статус войны со всеми вытекающими последствиями».
Амир: «Вам смешно, он сделал то, что сделал, а теперь это территория России, и это даёт знать — надвигается большая война».
LifeWalker82: «Вот и сказке конец… Куда Абхазия, Осетия, Крым — туда и всё остальное. Походу разделят [территорию бывш. УССР] на куски».
T. O. O. M. A. S.: «Поляки отхватят кусок. Германию поставят на колени».
Фатима: «Главное достояние — это люди и их безопасность».
Позитивно к данной новости отнеслись подписчики YouTube-канала «BAKU TV»:
Zaman Mamedov: «Да благословит Господь Россию и сохранит, пусть все народы будут жить в мире и согласии».
Falconetn: «А я была вчера просто возмущена, глядя на подписание воссоединения! Столько народу смотрит! Такие трогательные слова говорит президент! А в зале… Спят! Кто они, кто попал спящим в камеру?! Предлагаю их под зад из рядов правительства! Как можно спать на таком событии! Да и вообще, всех депутатов, кто попадает в зале заседаний спящим в камеру, пора уже гнать взашей».
Юсиф Мусаев: »Вот сколько можно народу из зала подписания на передовую отправить… толку от них там больше будет…»
Тимур: «Поменять одних капиталистов на других. Плюс только в надежде на приход мира в этот регион».
zenfira gulueva: «Эти области были русскими землями».
Хадидже Алиева: «Видела агитплакат прошлого века, на котором рисунок — сравнение Донбасса с сердцем и его кровеносными сосудами. Впечатляет!»