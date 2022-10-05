В сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской Республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о возвращении в состав России. От 86% до 99% жителей регионов проголосовали «за». 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал судьбоносным днем 3 октября, когда палата парламента рассматривала документы о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

«Этого дня ждали долго — 30 лет. Давайте не будем этого забывать. Попранные права и свободы, отобранная возможность говорить на родном языке, исповедовать свою веру. История, которая была переписана под диктовку Сороса. Культура, которую забыли. Традиционные ценности. Все это прошли люди, граждане РФ, наши соотечественники, проживающие на территории четырех субъектов», — сказал Володин.

Данную новость по-разному комментируют азербайджанцы на просторах интернета.

Феномен Твиттера Лейла комментирует:

@Leylabaku1996: «МИД Азербайджана: «Азербайджан и [киевский режим] всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и позиция Азербайджана в этом отношении не изменилась».

@Leylabaku1996: «Мы требуем закрыть границу с Россией! Согласны? — Согласны!» Появилось очередное видео с обращением казахов, которые считают, что надо срочно закрывать границы с РФ из-за наплыва российских граждан».

Комментирует журналист Нариман:

@MrNarimanBeck: «Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России. Он считает, что ядерное оружие у РФ круче, чем у Запада. Кстати, а на Россию разве кто-то напал?»

Farida Rustamova пишет.

@faridaily_: «Офигеть! В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян — МВД республики».

Alim Ansarov отвечает:

@alimansarov: «Спустя какое-то время ждём референдумов о присоединении к России»

Вот какие мнения высказывают пользователи телеграм-канала «Caliber»:

El Ag: «А какие-то полгода — год назад во все это не верилось вообще».

Farhad Abba: «Как-никак он кинул вызов мировому порядку. Я не сторонник русских, но просто подумайте, что будет с нашей страной, если РФ развалится? Через неделю янки и лягушатники будут строить базы в Армении. И не забываем про высказывания [киевских] политиков про последние события».

primeminister.am Встреча Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона в Париже

Amir: «Путин красавчик!»

Parvin: «Всё, вот теперь началось!»

Так же темы коснулись в телеграм-канале «Caucasian Bureau»:

Janik: »Волеизъявление в мире запрещено. Все помнят, что стало с Каталонией пару лет назад».

Gasan: «Самое «весёлое» начнётся, если Путин признает и примет эти регионы в состав России. По их закону тогда де-юре и де-факто это территория России и [киевский режим] напал на неё. СВО резко перейдёт в статус войны со всеми вытекающими последствиями».

Амир: «Вам смешно, он сделал то, что сделал, а теперь это территория России, и это даёт знать — надвигается большая война».

LifeWalker82: «Вот и сказке конец… Куда Абхазия, Осетия, Крым — туда и всё остальное. Походу разделят [территорию бывш. УССР] на куски».

T. O. O. M. A. S.: «Поляки отхватят кусок. Германию поставят на колени».

Фатима: «Главное достояние — это люди и их безопасность».

Позитивно к данной новости отнеслись подписчики YouTube-канала «BAKU TV»:

Zaman Mamedov: «Да благословит Господь Россию и сохранит, пусть все народы будут жить в мире и согласии».

Falconetn: «А я была вчера просто возмущена, глядя на подписание воссоединения! Столько народу смотрит! Такие трогательные слова говорит президент! А в зале… Спят! Кто они, кто попал спящим в камеру?! Предлагаю их под зад из рядов правительства! Как можно спать на таком событии! Да и вообще, всех депутатов, кто попадает в зале заседаний спящим в камеру, пора уже гнать взашей».

Юсиф Мусаев: »Вот сколько можно народу из зала подписания на передовую отправить… толку от них там больше будет…»

Тимур: «Поменять одних капиталистов на других. Плюс только в надежде на приход мира в этот регион».

zenfira gulueva: «Эти области были русскими землями».

Хадидже Алиева: «Видела агитплакат прошлого века, на котором рисунок — сравнение Донбасса с сердцем и его кровеносными сосудами. Впечатляет!»