Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Россией, сообщает пресс-служба главы государства. Договор «О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Россией» был подписан 26 апреля 2022 года в Баку. Кроме того, отменяется закон «Об утверждении Соглашения «О гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения между правительством Азербайджана и правительством России», который был принят 3 апреля 2001 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Социальные сети Азербайджана по-разному обсуждают эту новость. Некоторые даже удивляются, что мало негативных комментариев.

@Ruslan0820: «Что ж, президент работает. Главное, чтоб кабмин не спал».

Руфат Кадымов @Rufat_Kadimov: «Наш президент умён, он о своих гражданах заботится».

Адам: «Я тоже считаю, что Ильхам все делает так, как надо во внешней политике. Многим президентам еще учиться и учиться) В политике сегодня враг, завтра друг, и наоборот. Исходя из этого верно все делает. Но я удивлен, что тут никто не влез и не стал кричать о том, что это неправильно)».

Алик: «Общие законы, это хорошо!».

Swidersky Swidersky: «А много ли россиян работают в Азербайджане?».

@GreenPayce: «На территории Азербайджана проживает 130-200 тысяч русских».

Ali Fateh: «Что ни говори, Ильхам Алиев за время своего правления доказал, что он очень сильный политик и достойный сын своего отца. За это время он не только решил территориальный вопрос, но и вывел страну на новые рубежи экономического развития».

Официальное интернет-представительство президента России Ильхам Алиев

В ТГ-канале «В Азербайджане» подписчики пишут:

Адам: »А где фанаты зрады? Как наш президент мог подписать договор о сотрудничестве с рф в какой-то сфере?».

Фирудин Тагиев: «Поскольку путь в сторону Европы заказан, Россия переключается на юг».

Пользователи YouTube поддержали подписание договора о сотрудничестве:

Nergiz Camal qizi: »Дружба всегда хорошо. Азербайджан всегда относился дружественно к России. Главный и верный проверенный союзник Азербайджана — это все-таки, конечно, Турция. Но и с Россией, и у Азербайджана, и у Турции вроде проблем нет. Турция для Азербайджана это родной. Россия просто большой сосед. Карабах — это Азербайджан. Зенгезур это Азербайджан».

Nazli Babazade: «Да здравствует дружба и мир, ведь у нас везде, в том числе и в России, живут друзья, родственники и знакомые, всем мира и добра».

В I-ом полугодии 2022 года среднемесячный размер пенсии в Азербайджане вырос на 11%, до 364 манат, пишет Minval. az.

Однако, в отличие от предыдущей, этой новостью народ явно не доволен.

Rasul İmanov: «Бла бла бла для нефтяной страны».

Zam Kam: «Значит, пенсии на 11%. А зарплата депутатам на сколько?».

Valeh Hasan: «Обратите внимание: среднемесячная — 364 маната. Многие получают 240, часть — бывшие крупные чиновники — за 1000 и более. Вот и получается в среднем 364».

Зульфия Мамедова: «Средняя температура по больнице. Вот кому они это говорят? Будто пенсионеры живут на луне и не видят».

Явер Караев: «Повышаем зарплаты, пенсии — повышаются цены. Замкнутый круг».

İlyina Yelena: «Скажите, что делать тем, кто никуда не может устроиться на работу. Как жить? Мне 58 лет, живу одна, нет ни работы, никакой поддержки. Вы же знаете, что таких возрастных на работу не берут. Подумайте о нас. До пенсии не дотянем. И нет никакой социальной поддержки. И куча сопутствующих болезней. Вот как жить?».

Ehliman Memmedov: «Что за бред? Кто говорит, что пенсию увеличили. Я пенсионер, на 3 маната меньше получил, чем за прошлый месяц».

Странник: «Экономика растёт в том случае, когда жители (народ) выходят из-за черты бедности».